«Я беру ответственность на себя за это поражение»: Логвиненко обратился к болельщикам после матча «Астаны» со «Спортингом»

«Прежде всего, я хочу извиниться перед вами за мою игру в сегодняшнем матче. По моей вине арбитр встречи назначил пенальти в наши ворота. После этого я не смог предотвратить второй и третий мячи, которые пропустила наша команда. Я понервничал и сфолил на сопернике, получив второе предупреждение, за что справедливо был удален с поля. Оставшись вдесятером “Астана” уже не смогла переломить ход матча. Я беру ответственность на себя за это поражение. Сначала попросил прощения у игроков и тренеров команды, теперь хочу извиниться перед вами, дорогие болельщики клуба. Вы создали сегодня потрясающую атмосферу на “Астана Арене”, но, к сожалению, из-за моей игры праздника не получилось», — приводит слова Логвиненко официальный сайт ФК «Астана».