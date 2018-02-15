«Чудес в футболе не бывает»: президент «Астаны» прокомментировал поражение от «Спортинга»

— Чудес в футболе не бывает. К сожалению, разница в функциональной подготовке и отсутствие игрового ритма не могли не сказаться на этом уровне противостояния, где каждая мелочь имеет значение. В первом тайме наша команда дала повод гордиться собой и поверить болельщиков в возможность чуда, но в очередной раз мы увидели доказательство того, что с серьезными командами наказание за ошибки следует молниеносно, — приводит слова Хамитжанова официальный сайт «Астаны».

— Конечно, нельзя терять надежды, пока есть хотя бы один шанс пройти дальше. С другой стороны, если мы хотим, чтобы наше появление на такой стадии еврокубков не было разовым успехом, необходимы инвестиции в команду. Наши соперники укрепляют и без того сильный состав с Мартиншем, Карвалью и Акуньей, которых хотят подписать европейские топ-клубы уровня «Барселоны» и «Ювентуса». Только в это трансферное окно «Спортинг» приобрел игроков на сумму свыше, чем 40 миллионов евро, в то время как мы, по независящим от нас причинам, пока не знаем своих дальнейших перспектив в целом, а не только касательно следующего матча. Естественно, подобная нестабильность тоже не могла не сказаться на итоговом результате. Но, в любом случае, поедем в Португалию с задачей показать хороший футбол и попробовать перевернуть ход противостояния в свою сторону.