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05:02 (мск), источник: Vesti.kz

«Чудес в футболе не бывает»: президент «Астаны» прокомментировал поражение от «Спортинга»

Президент «Астаны» Саян Хамитжанов прокомментировал результат первого матча 1/16 финала Лиги Европы, в котором столичный клуб уступил португальскому «Спортингу».

Источник: Vesti.kz

— Чудес в футболе не бывает. К сожалению, разница в функциональной подготовке и отсутствие игрового ритма не могли не сказаться на этом уровне противостояния, где каждая мелочь имеет значение. В первом тайме наша команда дала повод гордиться собой и поверить болельщиков в возможность чуда, но в очередной раз мы увидели доказательство того, что с серьезными командами наказание за ошибки следует молниеносно, — приводит слова Хамитжанова официальный сайт «Астаны».

— Какие теперь перспективы у «Астаны» в ответном матче? Могут ли наши болельщики надеяться на чудо?

— Конечно, нельзя терять надежды, пока есть хотя бы один шанс пройти дальше. С другой стороны, если мы хотим, чтобы наше появление на такой стадии еврокубков не было разовым успехом, необходимы инвестиции в команду. Наши соперники укрепляют и без того сильный состав с Мартиншем, Карвалью и Акуньей, которых хотят подписать европейские топ-клубы уровня «Барселоны» и «Ювентуса». Только в это трансферное окно «Спортинг» приобрел игроков на сумму свыше, чем 40 миллионов евро, в то время как мы, по независящим от нас причинам, пока не знаем своих дальнейших перспектив в целом, а не только касательно следующего матча. Естественно, подобная нестабильность тоже не могла не сказаться на итоговом результате. Но, в любом случае, поедем в Португалию с задачей показать хороший футбол и попробовать перевернуть ход противостояния в свою сторону.

Напомним, что «Астана» проиграла дома «Спортингу» со счетом 1:3. Причем после первого тайма благодаря голу Марина Томасова столичные футболисты вели 1:0, но после перерыва пропустили три безответных мяча.

Астана 1:3
Первый тайм: 1:0
Спортинг
15.02.2018, 19:00 плей-офф: 1/16 финала Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Жезуш Жорже
Голы
7′ Марин Томасов (И. Шитов) 14
8 Бруну Фернандеш 48′
  Желсон Мартинш 50′
88 Сейду Думбья (Б. Фернандеш) 56′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
80′ Абзал Бейсебеков 15
47′ 62′ Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
81′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
57′ Ласло Кляйнхайслер 6
Марко Станоевич 88
64′ Джордже Деспотович 10
Сергей Малый 25
86′ Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
1 Руй Патрисиу (к)
13 Себастьян Коатес 25′
6 Андре Пинту
92 Кристиано Пиччини
8 Бруну Фернандеш
9 Маркос Акунья
14 Виллиам Карвалью 76′
20 Брайан Руис
5 Фабиу Коэнтрау 57′
16 Родриго Батталья
77 Желсон Мартинш 84′
7 Рубен Рибейру
88 Сейду Думбья 61′
40 Фреди Монтеро
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 10
5 Угловые 8
16 Фолы 5
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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