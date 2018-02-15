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03:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Роберто Манчини: Что изменится в Петербурге? Погода!

Главный тренер «Зенита» после матча в Глазго говорил о том, что атаке недоставало остроты, а его коллега подчеркивал удовлетворение игрой.

— Знали, что матч будет сложным, — начал Манчини. — Для нас это была первая официальная встреча спустя два месяца, а «Селтик» играет каждую неделю. Причины поражения? Главная — «Селтик» забил, а мы нет.

— Готовились ли вы к тому, что соперник будет играть в три защитника?

— Соперник перестраивался со схемы 3−5−2 на 3−4−3, это было тяжело.

— Вам не кажется, что «Зенит» не был похож на себя?

— Нет, я так не считаю. Могу сказать, что причины есть и в индивидуальных ошибках, например, в розыгрышах мяча голкипером. Кроме того, нам не хватило забивного форварда. Нападающий должен атаковать больше.

— В таком случае, как вы оцените игру Заболотного?

— Ему не хватило взаимопонимания с Кокориным и другими игроками.

— Что изменится в Санкт-Петербурге?

— Погода (улыбается). Мы проиграли, но за 90 минут сможем изменить результат, нам нужно играть более агрессивно.

Брендан РОДЖЕРС: МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА

Брендан РОДЖЕРС | Источник: Reuters

— Великолепное выступление команды, фантастическая игра, мы контролировали большую часть матча, — отметил главный тренер «Селтика». — Я очень доволен игрой и, конечно, фантастическим голом Макгрегора. Мы играли, как единый организм. Мы понимали, что нужно поменять игру во втором тайме, выбирали между скоростью Синклэйра и дриблингом Мусонды. Нам нужен был тот, кто будет создавать игру, и мы достигли нужного. Наша миссия в первом матче выполнена.

— Есть ли теперь у вашей команды преимущество?

— Конечно, ведь мы не пропустили. «Зениту» придется отыгрываться, будет открытый футбол, и это даст нам пространство.

— Вы не считаете, что команда могла забить больше?

— Мы создали много голевых моментов, но нам не хватило удачи. Могли забить больше, но не стоит быть такими жадными. Хотя жадность — это замечательная черта. Ведь мы были жадными до мяча.

Гоша ЧЕРНОВ
из Глазго.

Селтик 1:0
Первый тайм: 0:0
Зенит
15.02.2018, 23:05 плей-офф: 1/16 финала Celtic Park
Главные тренеры
Брендан Роджерс Роберто Манчини
Голы
78′ Каллум Макгрегор (Ч. Мусонда, Мус. Дембеле) 42
Составы
Дорус де Врис 24
85′ Микаэль Лустиг 23
Киран Тирни 63
Йозо Шимунович 5
Кристоффер Айер 35
Джеймс Форрест 49
Каллум Макгрегор 42
83′ Скотт Браун (к) 8
57′ Оливье Нтчам 21
73′ 73′ Куасси Эбуэ 88
Чарли Мусонда 67
84′ 84′ Мусса Дембеле 10
Одсонн Эдуар 22
99 Андрей Лунев
23 Миха Мевля
19 Игорь Смольников 77′
4 Доменико Кришито (к) 64′
30 Эмануэль Маммана
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес 83′
9 Александр Кокорин
29 Антон Заболотный
14 Далер Кузяев 63′ 36′
8 Матиас Краневиттер 87′
10 Эмилиано Ариэль Ригони 62′
11 Себастьян Дриусси
Статистика
5 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 5
3 Удары в створ 1
8 Угловые 3
17 Фолы 14
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Дамир Скомина (Словения)
Боковой судья Юре Прапротник (Словения)
Боковой судья Роберт Вукан (Словения)
За воротами Матей Юг (Словения)
За воротами Славко Винчич (Словения)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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