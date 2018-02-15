Роберто Манчини: Что изменится в Петербурге? Погода!

— Знали, что матч будет сложным, — начал Манчини. — Для нас это была первая официальная встреча спустя два месяца, а «Селтик» играет каждую неделю. Причины поражения? Главная — «Селтик» забил, а мы нет.

— Готовились ли вы к тому, что соперник будет играть в три защитника?

— Соперник перестраивался со схемы 3−5−2 на 3−4−3, это было тяжело.

— Вам не кажется, что «Зенит» не был похож на себя?

— Нет, я так не считаю. Могу сказать, что причины есть и в индивидуальных ошибках, например, в розыгрышах мяча голкипером. Кроме того, нам не хватило забивного форварда. Нападающий должен атаковать больше.

— В таком случае, как вы оцените игру Заболотного?

— Ему не хватило взаимопонимания с Кокориным и другими игроками.

— Что изменится в Санкт-Петербурге?

— Погода (улыбается). Мы проиграли, но за 90 минут сможем изменить результат, нам нужно играть более агрессивно.

Брендан РОДЖЕРС: МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА

Брендан РОДЖЕРС | Источник: Reuters

— Великолепное выступление команды, фантастическая игра, мы контролировали большую часть матча, — отметил главный тренер «Селтика». — Я очень доволен игрой и, конечно, фантастическим голом Макгрегора. Мы играли, как единый организм. Мы понимали, что нужно поменять игру во втором тайме, выбирали между скоростью Синклэйра и дриблингом Мусонды. Нам нужен был тот, кто будет создавать игру, и мы достигли нужного. Наша миссия в первом матче выполнена.

— Есть ли теперь у вашей команды преимущество?

— Конечно, ведь мы не пропустили. «Зениту» придется отыгрываться, будет открытый футбол, и это даст нам пространство.

— Вы не считаете, что команда могла забить больше?

— Мы создали много голевых моментов, но нам не хватило удачи. Могли забить больше, но не стоит быть такими жадными. Хотя жадность — это замечательная черта. Ведь мы были жадными до мяча.