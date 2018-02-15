Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
Роберто Манчини: Что изменится в Петербурге? Погода!
Главный тренер «Зенита» после матча в Глазго говорил о том, что атаке недоставало остроты, а его коллега подчеркивал удовлетворение игрой.
Главный тренер «Зенита» после матча в Глазго говорил о том, что атаке недоставало остроты, а его коллега подчеркивал удовлетворение игрой.
— Знали, что матч будет сложным, — начал Манчини. — Для нас это была первая официальная встреча спустя два месяца, а «Селтик» играет каждую неделю. Причины поражения? Главная — «Селтик» забил, а мы нет.
— Готовились ли вы к тому, что соперник будет играть в три защитника?
— Соперник перестраивался со схемы 3−5−2 на 3−4−3, это было тяжело.
— Вам не кажется, что «Зенит» не был похож на себя?
— Нет, я так не считаю. Могу сказать, что причины есть и в индивидуальных ошибках, например, в розыгрышах мяча голкипером. Кроме того, нам не хватило забивного форварда. Нападающий должен атаковать больше.
— В таком случае, как вы оцените игру Заболотного?
— Ему не хватило взаимопонимания с Кокориным и другими игроками.
— Что изменится в
— Погода (улыбается). Мы проиграли, но за 90 минут сможем изменить результат, нам нужно играть более агрессивно.
Брендан РОДЖЕРС: МИССИЯ ВЫПОЛНЕНА
— Великолепное выступление команды, фантастическая игра, мы контролировали большую часть матча, — отметил главный тренер «Селтика». — Я очень доволен игрой и, конечно, фантастическим голом Макгрегора. Мы играли, как единый организм. Мы понимали, что нужно поменять игру во втором тайме, выбирали между скоростью Синклэйра и дриблингом Мусонды. Нам нужен был тот, кто будет создавать игру, и мы достигли нужного. Наша миссия в первом матче выполнена.
— Есть ли теперь у вашей команды преимущество?
— Конечно, ведь мы не пропустили. «Зениту» придется отыгрываться, будет открытый футбол, и это даст нам пространство.
— Вы не считаете, что команда могла забить больше?
— Мы создали много голевых моментов, но нам не хватило удачи. Могли забить больше, но не стоит быть такими жадными. Хотя жадность — это замечательная черта. Ведь мы были жадными до мяча.
Гоша ЧЕРНОВ
из Глазго.
|Брендан Роджерс
|Роберто Манчини
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|5
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|5
|3
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|14
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Дамир Скомина (Словения)
|Боковой судья
|Юре Прапротник (Словения)
|Боковой судья
|Роберт Вукан (Словения)
|За воротами
|Матей Юг (Словения)
|За воротами
|Славко Винчич (Словения)