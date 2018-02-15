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00:39 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: «Атлетик» не простил нас за ошибки

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы от «Атлетика» (1:3) главной причиной неудачи назвал многочисленные ошибки.

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24
фотографии
24
фотографии

Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина

— Почему играл Ребров, а не Селихов? Не считаете, что ошиблись?

— После матча всегда легко говорить. Я сделал выбор исходя из того, что видел на тренировках.

— Вроде бы неплохо начали. Что потом стряслось?

— Просто мы ошиблись. И не однажды. А такой форвард как Адурис ошибок не прощает.

— После такого результата шансы на выход дальше — чисто теоретические?

— Конечно, будет сложно. Завтра пересмотрим матч и будем искать ошибки. Чтобы в следующий раз их не совершать.

— Не считаете, что немного затянули с заменами? Только с выходом Зе Луиша удалось освежить игру.

— Нужно сохранять баланс. Если выпустить шесть нападающих, когда проигрываешь, далеко не факт, что станет лучше.

— Показалось, что в игровом плане команды выглядела ничем не лучше, чем в товарищеских матчах на сборе. Согласны?

— Я не считаю, что в атаке мы сыграли очень плохо. Сделали, что могли. Имели моменты, держались достойно. Просто «Атлетик» — сильная, интересная команда. И не простила нас за ошибки.

— Куда опять пропал Педро Роша? Его не было в заявке.

— У нас больше игроков, чем мест в заявке на матч. Я должен делать выбор. Брать на себя ответственность. Но кто сказал, что если сегодня его не было в протоколе, то он для нас не важен?

— Фернанду часто пасовал назад. Вы на это очень эмоционально реагировали. Почему так получалось?

— Тут дело не в самом факте передачи назад… На Фернанду я кричал, потому что он опускался слишком низко, хотя выносить мяч вперед вполне мог вратарь.

— Почему заменили Глушакова? Он не готов играть 90 минут?

— Это здесь ни при чем. Я просто пытался перевернуть игру. Посчитал, что это может помочь. Дело не в функциональном состоянии игрока.

— Глушаков отреагировал на замену так, словно был очень недоволен. Сразу ушел в раздевалку…

— Мы пожали друг другу руки, и он ушел, потому что было холодно. Я хочу подчеркнуть: заменил Глушакова, потому что нужно было что-то менять. На мне ответственность. Только в этом суть. А Глушакова я уважаю! Как и всех остальных игроков.

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:3
Атлетик
15.02.2018, 21:00 плей-офф: 1/16 финала Спартак
Главные тренеры
Массимо Каррера Хосе Анхель Сиганда
Голы
60′ де Соуза Луиз Адриану (Д. Глушаков, А. Ещенко) 12
20 Ариц Адурис (Э. Рауль Гарсия) 22′
20 Ариц Адурис 39′
29 Илья Кутепов 45+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
37′ Илья Кутепов 29
55′ Роман Зобнин 47
Квинси Промес 10
67′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
58′ Лоренсо Мельгарехо 25
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
75′ Денис Глушаков (к) 8
Софьян Ханни 30
13 Эррерин Буисан Яго
18 Оскар Де Маркос
15 Иньиго Лекуэ
5 Йерай Альварес
16 Хавьер Эчейта 56′
22 Эскудеро Рауль Гарсия 15′
20 Ариц Адурис
8 Андер Итурраспе
17 Микель Рико
14 Маркель Сусаэта (к) 70′
6 Микель Сан-Хосе
11 Иньяки Уильямс 83′
19 Сабин Мерино
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
20 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
13 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Хакетт (Франция)
За воротами Николя Ренвий (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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