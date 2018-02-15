Массимо Каррера: «Атлетик» не простил нас за ошибки

24 фотографии 24 фотографии 24 фотографии

Филипп ПАПЕНКОВ

из Тушина

— Почему играл Ребров, а не Селихов? Не считаете, что ошиблись?

— После матча всегда легко говорить. Я сделал выбор исходя из того, что видел на тренировках.

— Вроде бы неплохо начали. Что потом стряслось?

— Просто мы ошиблись. И не однажды. А такой форвард как Адурис ошибок не прощает.

— После такого результата шансы на выход дальше — чисто теоретические?

— Конечно, будет сложно. Завтра пересмотрим матч и будем искать ошибки. Чтобы в следующий раз их не совершать.

— Не считаете, что немного затянули с заменами? Только с выходом Зе Луиша удалось освежить игру.

— Нужно сохранять баланс. Если выпустить шесть нападающих, когда проигрываешь, далеко не факт, что станет лучше.

— Показалось, что в игровом плане команды выглядела ничем не лучше, чем в товарищеских матчах на сборе. Согласны?

— Я не считаю, что в атаке мы сыграли очень плохо. Сделали, что могли. Имели моменты, держались достойно. Просто «Атлетик» — сильная, интересная команда. И не простила нас за ошибки.

— Куда опять пропал Педро Роша? Его не было в заявке.

— У нас больше игроков, чем мест в заявке на матч. Я должен делать выбор. Брать на себя ответственность. Но кто сказал, что если сегодня его не было в протоколе, то он для нас не важен?

— Фернанду часто пасовал назад. Вы на это очень эмоционально реагировали. Почему так получалось?

— Тут дело не в самом факте передачи назад… На Фернанду я кричал, потому что он опускался слишком низко, хотя выносить мяч вперед вполне мог вратарь.

— Почему заменили Глушакова? Он не готов играть 90 минут?

— Это здесь ни при чем. Я просто пытался перевернуть игру. Посчитал, что это может помочь. Дело не в функциональном состоянии игрока.

— Глушаков отреагировал на замену так, словно был очень недоволен. Сразу ушел в раздевалку…