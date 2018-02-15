Массимо Каррера: «Атлетик» не простил нас за ошибки
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы от «Атлетика» (1:3) главной причиной неудачи назвал многочисленные ошибки.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера после поражения в матче 1/16 финала Лиги Европы от «Атлетика» (1:3) главной причиной неудачи назвал многочисленные ошибки.
Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина
— Почему играл Ребров, а не Селихов? Не считаете, что ошиблись?
— После матча всегда легко говорить. Я сделал выбор исходя из того, что видел на тренировках.
— Вроде бы неплохо начали. Что потом стряслось?
— Просто мы ошиблись. И не однажды. А такой форвард как Адурис ошибок не прощает.
— После такого результата шансы на выход дальше — чисто теоретические?
— Конечно, будет сложно. Завтра пересмотрим матч и будем искать ошибки. Чтобы в следующий раз их не совершать.
— Не считаете, что немного затянули с заменами? Только с выходом Зе Луиша удалось освежить игру.
— Нужно сохранять баланс. Если выпустить шесть нападающих, когда проигрываешь, далеко не факт, что станет лучше.
— Показалось, что в игровом плане команды выглядела ничем не лучше, чем в товарищеских матчах на сборе. Согласны?
— Я не считаю, что в атаке мы сыграли очень плохо. Сделали, что могли. Имели моменты, держались достойно. Просто «Атлетик» — сильная, интересная команда. И не простила нас за ошибки.
— Куда опять пропал Педро Роша? Его не было в заявке.
— У нас больше игроков, чем мест в заявке на матч. Я должен делать выбор. Брать на себя ответственность. Но кто сказал, что если сегодня его не было в протоколе, то он для нас не важен?
— Фернанду часто пасовал назад. Вы на это очень эмоционально реагировали. Почему так получалось?
— Тут дело не в самом факте передачи назад… На Фернанду я кричал, потому что он опускался слишком низко, хотя выносить мяч вперед вполне мог вратарь.
— Почему заменили Глушакова? Он не готов играть 90 минут?
— Это здесь ни при чем. Я просто пытался перевернуть игру. Посчитал, что это может помочь. Дело не в функциональном состоянии игрока.
— Глушаков отреагировал на замену так, словно был очень недоволен. Сразу ушел в раздевалку…
— Мы пожали друг другу руки, и он ушел, потому что было холодно. Я хочу подчеркнуть: заменил Глушакова, потому что нужно было
|Массимо Каррера
|Хосе Анхель Сиганда
|
|
|
|
|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|20
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Хакетт (Франция)
|За воротами
|Николя Ренвий (Франция)
|За воротами
|Бенуа Мийо (Франция)