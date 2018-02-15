Семин: Фарфан вышел на игру Лиги Европы с «Ниццей» не с первых минут из-за травмы

«Что касается замен, такие ситуации бывают, когда не все получается у игроков. Бывают ситуации и для тактического плана, мы на второй тайм и тактику изменили. Фарфан на предпоследней тренировке получил повреждение, поэтому я не был уверен, что он сможет играть весь матч. К тому же такое повреждение было и у [Мануэла] Фернандеша, выставлять двух игроков с похожими повреждениями было бы большим риском», — сказал Семин.