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00:36 (мск), источник: ТАСС

Семин: Фарфан вышел на игру Лиги Европы с «Ниццей» не с первых минут из-за травмы

НИЦЦА /Франция/, 15 февраля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан вышел на матч Лиги Европы против французской «Ниццы» не с первых минут из-за небольшого повреждения. Об этом на пресс- конференции заявил главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

«Локомотив» в четверг в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Ниццу» со счетом 3:2. К 30-й минуте встречи московский клуб проигрывал со счетом 0:2. Фарфан вышел на поле с начала второго тайма, заменив полузащитника Александра Коломейцева.

«Что касается замен, такие ситуации бывают, когда не все получается у игроков. Бывают ситуации и для тактического плана, мы на второй тайм и тактику изменили. Фарфан на предпоследней тренировке получил повреждение, поэтому я не был уверен, что он сможет играть весь матч. К тому же такое повреждение было и у [Мануэла] Фернандеша, выставлять двух игроков с похожими повреждениями было бы большим риском», — сказал Семин.

«Фарфан может играть на многих позициях, сегодня нужно было выпустить его на бровку, Ари неплохо играл. Выпустив его [Фарфана], мы освободили зону для Фернандеша, который оказался впереди», — отметил тренер.

Ответный матч пройдет на «РЖД-Арене» в Москве 22 февраля.

Ницца 2:3
Первый тайм: 2:1
Локомотив М
15.02.2018, 21:00 плей-офф: 1/16 финала Allianz Riviera
Главные тренеры
Люсьен Фавр Юрий Семин
Голы
4′ Марио Балотелли (А. Сен-Максимен) 9
28′ Марио Балотелли 9
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 45′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 69′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, Ал. Миранчук) 77′
Составы
Вальтер Бенитес 40
Маланг Сарр 23
67′ Расин Коли 12
Бонфим Коста Сантос Данте (к) 31
Аллан Сен-Максимен 7
Жан-Микаэль Сери 6
Пьер Лис Мелу 8
Марио Балотелли 9
45′ Барбоза Сантос Марлон 4
Патрик Бюрнер 15
82′ Вилан Сиприен 25
Нампали Менди 21
70′ Алассан Плеа 14
Адриен Тамез 5
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
5 Неманья Пейчинович 27′
33 Соломон Кверквелия
60 Антон Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
29 Виталий Денисов 45′
31 Мачей Рыбус
18 Александр Коломейцев 45′
8 Джефферсон Фарфан
9 Арикленес да Силва Ари 71′
24 Эдер
Статистика
0 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 7
13 Фолы 14
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Иштван Ковач (Румыния)
Боковой судья Василе Флорин Маринеску (Румыния)
Боковой судья Овидиу Артене (Румыния)
За воротами Мариус Аврам (Румыния)
За воротами Хорациу Фесник (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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