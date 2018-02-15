Семин: Фарфан вышел на игру Лиги Европы с «Ниццей» не с первых минут из-за травмы
НИЦЦА /Франция/, 15 февраля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан вышел на матч Лиги Европы против французской «Ниццы» не с первых минут
НИЦЦА /Франция/, 15 февраля. /ТАСС/. Нападающий футбольного клуба «Локомотив» Джефферсон Фарфан вышел на матч Лиги Европы против французской «Ниццы» не с первых минут
«Локомотив» в четверг в гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы обыграл «Ниццу» со счетом 3:2. К 30-й минуте встречи московский клуб проигрывал со счетом 0:2. Фарфан вышел на поле с начала второго тайма, заменив полузащитника Александра Коломейцева.
«Что касается замен, такие ситуации бывают, когда не все получается у игроков. Бывают ситуации и для тактического плана, мы на второй тайм и тактику изменили. Фарфан на предпоследней тренировке получил повреждение, поэтому я не был уверен, что он сможет играть весь матч. К тому же такое повреждение было и у [Мануэла] Фернандеша, выставлять двух игроков с похожими повреждениями было бы большим риском», — сказал Семин.
«Фарфан может играть на многих позициях, сегодня нужно было выпустить его на бровку, Ари неплохо играл. Выпустив его [Фарфана], мы освободили зону для Фернандеша, который оказался впереди», — отметил тренер.
Ответный матч пройдет на «РЖД-Арене» в Москве 22 февраля.
|Ницца
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2:3
Первый тайм: 2:1
|Локомотив М
|Люсьен Фавр
|Юрий Семин
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|0
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|15
|Удары (всего)
|18
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Иштван Ковач (Румыния)
|Боковой судья
|Василе Флорин Маринеску (Румыния)
|Боковой судья
|Овидиу Артене (Румыния)
|За воротами
|Мариус Аврам (Румыния)
|За воротами
|Хорациу Фесник (Румыния)