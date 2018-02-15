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00:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушаков: Для «Спартака» в противостоянии с «Атлетиком» ничего не потеряно

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал домашнее поражение от «Атлетика» (1:3) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

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«Что касается того, что после замены отдал капитанскую повязку Комбарову, то вообще я должен был отдать её Реброву, но не побегу же ему отдавать её через всё поле, когда проигрываем. Потом, вице-капитан — Комбаров. Особой роли при счёте 3:1 не играет, кому отдавать капитанскую повязку. Каждая секунда на вес золота. Сразу ушёл в раздевалку, потому что каждый футболист себя уважает и хочет играть. Был расстроен, хотел играть. Я думаю это было видно. Но я понимаю, что есть и другие футболисты, которым надо давать играть.

По поводу опасений, что команда потеряет уверенность на старте сезона, не могу сказать. Главное, чтобы было желание и стремление победить. Если у всех будут гореть глаза, то таких поражений и недопониманий не будет. Мы проиграли, но на этом жизнь не останавливается. Не надо зацикливаться на этом.

Что пошло не так? Мы не забивали голы. Это самое главное и основное. Не забиваешь ты, забивают тебе. У кого-то были индивидуальные ошибки, есть над чем работать. Ничего не потеряно, есть ответный матч, окончательный результат будет после него. Мы не испугались после первого гола. Разве видно было, что мы испугались? Мы много атаковали, а у них не было моментов. Нам забили из ничего. Три момента, три гола. Не думаю, что мы по игре проиграли, — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.

У футболиста также спросили: «Что делать Спартаку с игрой в обороне, почему годами такая проблема существует?».

«Ну вот… Проиграли, и теперь все будут говорить: “Что делать?”. Мы и так пропускали, и когда чемпионами становились, пропускали. Это футбол, бывают ошибки. Бывает, не твой день и всё залетает в ворота. Надо двигаться вперёд, работать. Кто работает, того и результат», — добавил Глушаков.

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:3
Атлетик
15.02.2018, 21:00 плей-офф: 1/16 финала Спартак
Главные тренеры
Массимо Каррера Хосе Анхель Сиганда
Голы
60′ де Соуза Луиз Адриану (Д. Глушаков, А. Ещенко) 12
20 Ариц Адурис (Э. Рауль Гарсия) 22′
20 Ариц Адурис 39′
29 Илья Кутепов 45+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
37′ Илья Кутепов 29
55′ Роман Зобнин 47
Квинси Промес 10
67′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
58′ Лоренсо Мельгарехо 25
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
75′ Денис Глушаков (к) 8
Софьян Ханни 30
13 Эррерин Буисан Яго
18 Оскар Де Маркос
15 Иньиго Лекуэ
5 Йерай Альварес
16 Хавьер Эчейта 56′
22 Эскудеро Рауль Гарсия 15′
20 Ариц Адурис
8 Андер Итурраспе
17 Микель Рико
14 Маркель Сусаэта (к) 70′
6 Микель Сан-Хосе
11 Иньяки Уильямс 83′
19 Сабин Мерино
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
20 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
13 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Хакетт (Франция)
За воротами Николя Ренвий (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
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