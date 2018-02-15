Глушаков: Для «Спартака» в противостоянии с «Атлетиком» ничего не потеряно

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«Что касается того, что после замены отдал капитанскую повязку Комбарову, то вообще я должен был отдать её Реброву, но не побегу же ему отдавать её через всё поле, когда проигрываем. Потом, вице-капитан — Комбаров. Особой роли при счёте 3:1 не играет, кому отдавать капитанскую повязку. Каждая секунда на вес золота. Сразу ушёл в раздевалку, потому что каждый футболист себя уважает и хочет играть. Был расстроен, хотел играть. Я думаю это было видно. Но я понимаю, что есть и другие футболисты, которым надо давать играть.

По поводу опасений, что команда потеряет уверенность на старте сезона, не могу сказать. Главное, чтобы было желание и стремление победить. Если у всех будут гореть глаза, то таких поражений и недопониманий не будет. Мы проиграли, но на этом жизнь не останавливается. Не надо зацикливаться на этом.

Что пошло не так? Мы не забивали голы. Это самое главное и основное. Не забиваешь ты, забивают тебе. У кого-то были индивидуальные ошибки, есть над чем работать. Ничего не потеряно, есть ответный матч, окончательный результат будет после него. Мы не испугались после первого гола. Разве видно было, что мы испугались? Мы много атаковали, а у них не было моментов. Нам забили из ничего. Три момента, три гола. Не думаю, что мы по игре проиграли, — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Ирина Белкина.

У футболиста также спросили: «Что делать Спартаку с игрой в обороне, почему годами такая проблема существует?».