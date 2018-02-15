Тренер: Пенальти и удаление выбили из колеи футболистов «Ниццы» в матче с «Локомотивом»

Источник: ТАСС

«Ницца» в матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле проиграла московскому «Локомотиву» со счетом 2:3. К 30-й минуте встречи французский клуб выигрывал со счетом 2:0. На 45-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который успешно реализовал Мануэл Фернандеш. На 67-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил французский защитник Коли Ракине.

«В первом тайме мы могли забить еще больше голов, имели хорошие моменты, но я знал, что эту команду надо опасаться. Кроме того, пенальти за минуту до перерыва выбил нас из колеи, как и красная карточка. Думаю, что в ответном матче будет нелегко, но надеемся на лучшее», — сказал Фавр.

«Было очень много тактических ошибок, а они не прощаются. “Локомотив” хорошо играл в центре поля, этот соперник очень сильный, мы не смогли перебороть то волнение, которое было. Против “Локомотива” нужно играть очень спокойно, а мы допускали много ошибок, но это спорт. Отойти от поражения тяжело, но у нас есть время, мы поработаем над своими ошибками», — отметил тренер.