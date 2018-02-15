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00:15 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Пенальти и удаление выбили из колеи футболистов «Ниццы» в матче с «Локомотивом»

НИЦЦА /Франция/, 15 февраля. /ТАСС/. Решающими факторами в поражении футбольного клуба «Ницца» в матче Лиги Европы с «Локомотивом» стали пенальти и удаление. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер французской команды Люсьен Фавр.

Источник: ТАСС

«Ницца» в матче 1/16 финала Лиги Европы на своем поле проиграла московскому «Локомотиву» со счетом 2:3. К 30-й минуте встречи французский клуб выигрывал со счетом 2:0. На 45-й минуте «Локомотив» получил право пробить 11-метровый удар, который успешно реализовал Мануэл Фернандеш. На 67-й минуте красную карточку за фол последней надежды получил французский защитник Коли Ракине.

«В первом тайме мы могли забить еще больше голов, имели хорошие моменты, но я знал, что эту команду надо опасаться. Кроме того, пенальти за минуту до перерыва выбил нас из колеи, как и красная карточка. Думаю, что в ответном матче будет нелегко, но надеемся на лучшее», — сказал Фавр.

«Было очень много тактических ошибок, а они не прощаются. “Локомотив” хорошо играл в центре поля, этот соперник очень сильный, мы не смогли перебороть то волнение, которое было. Против “Локомотива” нужно играть очень спокойно, а мы допускали много ошибок, но это спорт. Отойти от поражения тяжело, но у нас есть время, мы поработаем над своими ошибками», — отметил тренер.

Ответный матч пройдет в Москве на «РЖД-Арене» 22 февраля.

Ницца 2:3
Первый тайм: 2:1
Локомотив М
15.02.2018, 21:00 плей-офф: 1/16 финала Allianz Riviera
Главные тренеры
Люсьен Фавр Юрий Семин
Голы
4′ Марио Балотелли (А. Сен-Максимен) 9
28′ Марио Балотелли 9
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 45′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 69′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, Ал. Миранчук) 77′
Составы
Вальтер Бенитес 40
Маланг Сарр 23
67′ Расин Коли 12
Бонфим Коста Сантос Данте (к) 31
Аллан Сен-Максимен 7
Жан-Микаэль Сери 6
Пьер Лис Мелу 8
Марио Балотелли 9
45′ Барбоза Сантос Марлон 4
Патрик Бюрнер 15
82′ Вилан Сиприен 25
Нампали Менди 21
70′ Алассан Плеа 14
Адриен Тамез 5
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
5 Неманья Пейчинович 27′
33 Соломон Кверквелия
60 Антон Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
29 Виталий Денисов 45′
31 Мачей Рыбус
18 Александр Коломейцев 45′
8 Джефферсон Фарфан
9 Арикленес да Силва Ари 71′
24 Эдер
Статистика
0 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 7
13 Фолы 14
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Иштван Ковач (Румыния)
Боковой судья Василе Флорин Маринеску (Румыния)
Боковой судья Овидиу Артене (Румыния)
За воротами Мариус Аврам (Румыния)
За воротами Хорациу Фесник (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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