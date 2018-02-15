«Из-за моей игры праздника не получилось». Логвиненко обратился к болельщикам

Напомним, «Астана» вела в счете после первого тайма, а вначале второго Логвиненко сфолил в своей штрафной, благодаря чему соперник счет сравнял, в дальнейшем Юрий был удален с поля.
— Прежде всего, я хочу извиниться перед вами за мою игру в сегодняшнем матче. По моей вине арбитр встречи назначил пенальти в наши ворота. После этого я не смог предотвратить второй и третий мяч, который пропустила наша команда. Я понервничал и сфолил на сопернике, получив второе предупреждение, за что справедливо был удален с поля.
Оставшись вдесятером «Астана» уже не смогла переломить ход матча. Я беру ответственность на себя за это поражение. Сначала попросил прощения у игроков и тренеров команды, теперь хочу извиниться перед вами, дорогие болельщики клуба. Вы создали сегодня потрясающую атмосферу на «Астана Арене», но, к сожалению, из-за моей игры праздника не получилось, — сказал Логвиненко.