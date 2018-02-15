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00:13 (мск), источник: Sports.kz

«Из-за моей игры праздника не получилось». Логвиненко обратился к болельщикам

Защитник «Астаны» Юрий Логвиненко обратился к болельщикам клуба после поражения в матче Лиги Европы от португальского «Спортинга» — 1:3.

Напомним, «Астана» вела в счете после первого тайма, а вначале второго Логвиненко сфолил в своей штрафной, благодаря чему соперник счет сравнял, в дальнейшем Юрий был удален с поля.

— Прежде всего, я хочу извиниться перед вами за мою игру в сегодняшнем матче. По моей вине арбитр встречи назначил пенальти в наши ворота. После этого я не смог предотвратить второй и третий мяч, который пропустила наша команда. Я понервничал и сфолил на сопернике, получив второе предупреждение, за что справедливо был удален с поля.

Оставшись вдесятером «Астана» уже не смогла переломить ход матча. Я беру ответственность на себя за это поражение. Сначала попросил прощения у игроков и тренеров команды, теперь хочу извиниться перед вами, дорогие болельщики клуба. Вы создали сегодня потрясающую атмосферу на «Астана Арене», но, к сожалению, из-за моей игры праздника не получилось, — сказал Логвиненко.

Астана 1:3
Первый тайм: 1:0
Спортинг
15.02.2018, 19:00 плей-офф: 1/16 финала Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Жезуш Жорже
Голы
7′ Марин Томасов (И. Шитов) 14
8 Бруну Фернандеш 48′
  Желсон Мартинш 50′
88 Сейду Думбья (Б. Фернандеш) 56′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
80′ Абзал Бейсебеков 15
47′ 62′ Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
81′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
57′ Ласло Кляйнхайслер 6
Марко Станоевич 88
64′ Джордже Деспотович 10
Сергей Малый 25
86′ Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
1 Руй Патрисиу (к)
13 Себастьян Коатес 25′
6 Андре Пинту
92 Кристиано Пиччини
8 Бруну Фернандеш
9 Маркос Акунья
14 Виллиам Карвалью 76′
20 Брайан Руис
5 Фабиу Коэнтрау 57′
16 Родриго Батталья
77 Желсон Мартинш 84′
7 Рубен Рибейру
88 Сейду Думбья 61′
40 Фреди Монтеро
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 10
5 Угловые 8
16 Фолы 5
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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