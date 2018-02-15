Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ирина Пегова показала первое фото в неожиданном образе
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
McDonald’s уберет чизбургеры из детского меню
Путина попросили остановить снос телебашни в Екатеринбурге
Ведущих шоу «Орел и Решка» подозревают в служебном романе
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Копенгаген1
Атлетико2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК0
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик0
Зенит0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи0
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лион1
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан0
Виктория Пл0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Стяуа1
Лацио0
Футбол. Еврокубки
15.02
Боруссия Д3
Аталанта2
Футбол. Еврокубки
15.02
Ницца2
Локомотив М3
Футбол. Еврокубки
15.02
Спартак М1
Атлетик3
Футбол. Еврокубки
15.02
Реал Сосьедад2
Зальцбург2
Футбол. Еврокубки
15.02
Лудогорец0
Милан3
Футбол. Еврокубки
15.02
Эстерсунд0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
15.02
Марсель3
Брага0
Футбол. Еврокубки
15.02
Астана1
Спортинг3
Все события
В Петербурге обнаружили мумию пенсионера в обнимку с куклой
Собчак в США рассказала, получится ли вернуть Крым
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Самая красивая керлингистка рассказала о свадьбе
Ведущих шоу «Орел и Решка» подозревают в служебном романе
8 методов лечения из прошлого, от которых холодеет кровь
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8«Реал» обыграл «ПСЖ»
27Файер-шоу и ничья ЦСКА в Белграде
15 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Нам это не с-Ницца! Фернандеш спас «Локомотив»

Железнодорожники победили на Лазурном берегу, отыграв два мяча.

Источник: Спорт-Экспресс

АПОЛЛОНИЧЕСКОЕ НАЧАЛО

У «Локомотива» и «Ниццы» неожиданно обнаружилась общая точка пересечения в недалеком прошлом. С разницей в один год российский и французский клубы встретили на своем пути скромный кипрский «Аполлон», не пустивший обоих в групповой турнир Лиги Европы. «Ницца» в сезоне-2013/14 уступила команде из Лимасола 1:2 по сумме двух встреч в раунде плей-офф, железнодорожникам там же через год досталось еще хлеще — 2:5, причем все решилось в ответной игре в Москве, где киприоты одержали неожиданную и оскорбительную победу 4:1.

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Если говорить о еврокубковых успехах соперника москвичей, то движение «Ниццы» поступательно. Середняк лиги 1 вспыхивает в Европе эпизодически и вот уже в третий раз за 5 лет оказался в Лиге Европы. Первая попытка была провалена в борьбе с «Аполлоном», вторая — в прошлом году, — закончилась на групповом этапе, где «Ницца» играла, в том числе, против «Краснодара» (2:1 дома, 2:5 в гостях), но заняла последнее место в квартете. С третьей попытки французы вышли, наконец, в весеннюю стадию ЛЕ-2017/18.

ТРЕТЬЯ ЕВРОВЕСНА «ЛОКО»

Уточнение — третья в Лиге Европы за последние 10 лет. Дважды «Локо» выходил здесь в 1/16 финала — в сезоне-2011/12 не смог справиться с нынешним соперником «Спартака», «Атлетиком» из Бильбао, а через 4 года оказался слабее «Фенербахче». Преодолеть роковой раунд плей-офф с третьего раза было главной задачей подопечных Семина — для этого требовался хороший зачин на Лазурном берегу.

ЮЖНЫЕ СНЫ

Но с первых минут стало ясно — для хорошего зачина «Локомотиву» не хватает бодрости, соревновательного ритма. Шутка ли — два месяца без официальных матчей. Пока гости гнали от себя подальше южные сны, «Ницца» начала быстрее, острее, наглее. Сен-Максимен терзал левый фланг обороны железнодорожников, Балотелли толкался и топтался по ногам в центре поля и в штрафной, Плеа нагружал работой правый край защиты. Счет был открыт в самом дебюте — заброс Данте, скидка Сен-Максимена, выстрел Балотелли. Итальянцу выпало вскоре удвоить преимущество хозяев, реализовав сомнительный пенальти за игру рукой Пейчиновича.

ПЕРЕВОРОТ ФЕРНАНДЕША

«Локо» редко, но огрызался. Хорошо смотрелся впереди Ари, настырно разгонял атаки Фернандеш. Под самый занавес первого тайма гости проснулись окончательно — зазвенела перекладина ворот «Ниццы» после удара одного из Миранчуков, и тут же за фол в штрафной в ворота хозяев был назначен пенальти: Фернандеш не промахнулся. Вторую половину железнодорожники и вовсе начали по-хозяйски. Свежие Фарфан и Рыбус разогнали кровь на левом фланге атаки, и вскоре «Локо» сравнял счет — за фол на Ари был удален Коли, и португальский полузащитник сделал дубль, точно пробив со штрафного. Москвичи почувствовали, что у «Ниццы» задрожали коленки, и еще через 10 минут все тот же Ману, герой встречи, оформил хет-трик, перевернув матч с ног на голову — с 0:2 на 3:2.

Сил на то, чтобы отыграться, у хозяев уже не было. Есть первая российская победа в 1/16 финала Лиги Европы! Ни вам, ни мне это не сницца.

Ответная встреча пройдет в Москве в четверг, 22 февраля.

Ницца 2:3
Первый тайм: 2:1
Локомотив М
15.02.2018, 21:00 плей-офф: 1/16 финала Allianz Riviera
Главные тренеры
Люсьен Фавр Юрий Семин
Голы
4′ Марио Балотелли (А. Сен-Максимен) 9
28′ Марио Балотелли 9
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 45′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш 69′
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш (Ант. Миранчук, Ал. Миранчук) 77′
Составы
Вальтер Бенитес 40
Маланг Сарр 23
67′ Расин Коли 12
Бонфим Коста Сантос Данте (к) 31
Аллан Сен-Максимен 7
Жан-Микаэль Сери 6
Пьер Лис Мелу 8
Марио Балотелли 9
45′ Барбоза Сантос Марлон 4
Патрик Бюрнер 15
82′ Вилан Сиприен 25
Нампали Менди 21
70′ Алассан Плеа 14
Адриен Тамез 5
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
5 Неманья Пейчинович 27′
33 Соломон Кверквелия
60 Антон Миранчук
4 Мануэл Энрике Тавареш Фернандеш
59 Алексей Миранчук
27 Игорь Денисов (к)
29 Виталий Денисов 45′
31 Мачей Рыбус
18 Александр Коломейцев 45′
8 Джефферсон Фарфан
9 Арикленес да Силва Ари 71′
24 Эдер
Статистика
0 Желтые карточки 1
1 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 6
15 Удары (всего) 18
7 Удары в створ 8
0 Штанги, перекладины 1
5 Угловые 7
13 Фолы 14
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Иштван Ковач (Румыния)
Боковой судья Василе Флорин Маринеску (Румыния)
Боковой судья Овидиу Артене (Румыния)
За воротами Мариус Аврам (Румыния)
За воротами Хорациу Фесник (Румыния)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ницца
НовостиМатчиСоставСтатистика
Локомотив М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Трихичев доставлен в больницу после падения на Олимпиаде
Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера
Чиновник МОК, критиковавший Россию, с позором изгнан с Олимпиады
Ошибки Кутепова и Реброва принесли «Атлетику» победу в Москве
МОК запретил россиянам показывать медали ОИ-2018 в Доме спорта
Олимпийское золото в лыжах выиграла астматик. И это законно
«Селтик» — «Зенит». Заболотный дебютирует за петербуржцев в официальных играх
Спорт-Экспресс
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля Материал, который является источником ионизирующего излучения, обрел новую жизнь...
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Страшные и красивые: Петербуржцы публикуют фото сосулек
Пермские общественники предложили властям переименовать улицы, носящие имена революционеров-террористов
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети Избраннник Марии показал трогательные снимки с любимой.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Как из однушки сделать двушку: 16 лучших идей
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь