Нам это не с-Ницца! Фернандеш спас «Локомотив»

Источник: Спорт-Экспресс

АПОЛЛОНИЧЕСКОЕ НАЧАЛО

У «Локомотива» и «Ниццы» неожиданно обнаружилась общая точка пересечения в недалеком прошлом. С разницей в один год российский и французский клубы встретили на своем пути скромный кипрский «Аполлон», не пустивший обоих в групповой турнир Лиги Европы. «Ницца» в сезоне-2013/14 уступила команде из Лимасола 1:2 по сумме двух встреч в раунде плей-офф, железнодорожникам там же через год досталось еще хлеще — 2:5, причем все решилось в ответной игре в Москве, где киприоты одержали неожиданную и оскорбительную победу 4:1.

ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Если говорить о еврокубковых успехах соперника москвичей, то движение «Ниццы» поступательно. Середняк лиги 1 вспыхивает в Европе эпизодически и вот уже в третий раз за 5 лет оказался в Лиге Европы. Первая попытка была провалена в борьбе с «Аполлоном», вторая — в прошлом году, — закончилась на групповом этапе, где «Ницца» играла, в том числе, против «Краснодара» (2:1 дома, 2:5 в гостях), но заняла последнее место в квартете. С третьей попытки французы вышли, наконец, в весеннюю стадию ЛЕ-2017/18.

ТРЕТЬЯ ЕВРОВЕСНА «ЛОКО»

Уточнение — третья в Лиге Европы за последние 10 лет. Дважды «Локо» выходил здесь в 1/16 финала — в сезоне-2011/12 не смог справиться с нынешним соперником «Спартака», «Атлетиком» из Бильбао, а через 4 года оказался слабее «Фенербахче». Преодолеть роковой раунд плей-офф с третьего раза было главной задачей подопечных Семина — для этого требовался хороший зачин на Лазурном берегу.

ЮЖНЫЕ СНЫ

Но с первых минут стало ясно — для хорошего зачина «Локомотиву» не хватает бодрости, соревновательного ритма. Шутка ли — два месяца без официальных матчей. Пока гости гнали от себя подальше южные сны, «Ницца» начала быстрее, острее, наглее. Сен-Максимен терзал левый фланг обороны железнодорожников, Балотелли толкался и топтался по ногам в центре поля и в штрафной, Плеа нагружал работой правый край защиты. Счет был открыт в самом дебюте — заброс Данте, скидка Сен-Максимена, выстрел Балотелли. Итальянцу выпало вскоре удвоить преимущество хозяев, реализовав сомнительный пенальти за игру рукой Пейчиновича.

ПЕРЕВОРОТ ФЕРНАНДЕША

«Локо» редко, но огрызался. Хорошо смотрелся впереди Ари, настырно разгонял атаки Фернандеш. Под самый занавес первого тайма гости проснулись окончательно — зазвенела перекладина ворот «Ниццы» после удара одного из Миранчуков, и тут же за фол в штрафной в ворота хозяев был назначен пенальти: Фернандеш не промахнулся. Вторую половину железнодорожники и вовсе начали по-хозяйски. Свежие Фарфан и Рыбус разогнали кровь на левом фланге атаки, и вскоре «Локо» сравнял счет — за фол на Ари был удален Коли, и португальский полузащитник сделал дубль, точно пробив со штрафного. Москвичи почувствовали, что у «Ниццы» задрожали коленки, и еще через 10 минут все тот же Ману, герой встречи, оформил хет-трик, перевернув матч с ног на голову — с 0:2 на 3:2.

Сил на то, чтобы отыграться, у хозяев уже не было. Есть первая российская победа в 1/16 финала Лиги Европы! Ни вам, ни мне это не сницца.