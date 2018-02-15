Нам это не с-Ницца! Фернандеш спас «Локомотив»
Железнодорожники победили на Лазурном берегу, отыграв два мяча.
Железнодорожники победили на Лазурном берегу, отыграв два мяча.
АПОЛЛОНИЧЕСКОЕ НАЧАЛО
У «Локомотива» и «Ниццы» неожиданно обнаружилась общая точка пересечения в недалеком прошлом. С разницей в один год российский и французский клубы встретили на своем пути скромный кипрский «Аполлон», не пустивший обоих в групповой турнир Лиги Европы. «Ницца» в сезоне-2013/14 уступила команде из Лимасола 1:2 по сумме двух встреч в раунде
ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ
Если говорить о еврокубковых успехах соперника москвичей, то движение «Ниццы» поступательно. Середняк лиги 1 вспыхивает в Европе эпизодически и вот уже в третий раз за 5 лет оказался в Лиге Европы. Первая попытка была провалена в борьбе с «Аполлоном», вторая — в прошлом году, — закончилась на групповом этапе, где «Ницца» играла, в том числе, против «Краснодара» (2:1 дома, 2:5 в гостях), но заняла последнее место в квартете. С третьей попытки французы вышли, наконец, в весеннюю стадию ЛЕ-2017/18.
ТРЕТЬЯ ЕВРОВЕСНА «ЛОКО»
Уточнение — третья в Лиге Европы за последние 10 лет. Дважды «Локо» выходил здесь в 1/16 финала — в сезоне-2011/12 не смог справиться с нынешним соперником «Спартака», «Атлетиком» из Бильбао, а через 4 года оказался слабее «Фенербахче». Преодолеть роковой раунд
ЮЖНЫЕ СНЫ
Но с первых минут стало ясно — для хорошего зачина «Локомотиву» не хватает бодрости, соревновательного ритма. Шутка ли — два месяца без официальных матчей. Пока гости гнали от себя подальше южные сны, «Ницца» начала быстрее, острее, наглее.
ПЕРЕВОРОТ ФЕРНАНДЕША
«Локо» редко, но огрызался. Хорошо смотрелся впереди Ари, настырно разгонял атаки Фернандеш. Под самый занавес первого тайма гости проснулись окончательно — зазвенела перекладина ворот «Ниццы» после удара одного из Миранчуков, и тут же за фол в штрафной в ворота хозяев был назначен пенальти: Фернандеш не промахнулся. Вторую половину железнодорожники и вовсе начали
Сил на то, чтобы отыграться, у хозяев уже не было. Есть первая российская победа в 1/16 финала Лиги Европы! Ни вам, ни мне это не сницца.
Ответная встреча пройдет в Москве в четверг, 22 февраля.
|Ницца
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2:3
Первый тайм: 2:1
|Локомотив М
|Люсьен Фавр
|Юрий Семин
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|0
|Желтые карточки
|1
|1
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|6
|15
|Удары (всего)
|18
|7
|Удары в створ
|8
|0
|Штанги, перекладины
|1
|5
|Угловые
|7
|13
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Иштван Ковач (Румыния)
|Боковой судья
|Василе Флорин Маринеску (Румыния)
|Боковой судья
|Овидиу Артене (Румыния)
|За воротами
|Мариус Аврам (Румыния)
|За воротами
|Хорациу Фесник (Румыния)