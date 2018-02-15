Боль-бао. Почему «Спартак» полностью провалился?
В четверг в Тушине
В четверг в Тушине
Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина
СПЕКУЛЯНТЫ ПРОМАХНУЛИСЬ. А ТОЛКУ?
У «Спартака» давненько не было евровесны. Семь лет прошло с тех пор, как под началом Валерия Карпина
Видимо, «Аякс» так и останется яркой вспышкой, одной из немногих за два десятка лет. А матчи с «Атлетиком» дополнят грустный ряд: «Мальорка», «Сельта», «Марсель»… Не говоря уже про «Легию», «Санкт-Галлен» и АЕК.
Это был первый весенний евроматч в истории «Открытия». И поначалу казалось, что в такой атмосфере «Спартак» просто обязан побеждать. Ведь в Лужниках на морозе как правило стадион заполнялся в лучшем случае наполовину. Трибуны от поля были далеко. Гнать команду вперед фанатам было сложно.
А тут — все для шикарной поддержки. Аншлаг. Потрясающий перфоманс. Но не судьба…
Днем заходил на один специализированный сайт. Там объявлений о продаже билетов на вечер было предостаточно. А часа за полтора до матча у касс толпились спекулянты. И простые болельщики, которые передумали идти на стадион в такую погоду. Причем многие предлагали товар по цене ниже номинала. Причина понятна: было действительно холодно. Жен и детей любящий глава семейства едва ли потащил бы.
Бабки-«изольды» нервничали. Тем удивительнее, что когда команды вышли на поле под гимн Лиги Европы, трибуны были заполнены до отказа! Не считая полупустого гостевого сектора: болельщикам «Атлетика» выделили порядка 1500 билетов, а прилетело их только 300.
ВОДКА КАРРЕРЕ ПРИГОДИЛАСЬ БЫ
Но очень быстро драйв фанатов сменился на негодование. На днях форварду басков Адурису исполнилось 37 лет. Но от Кутепова с Ребровым, открывая счет, он ушел с легкостью дерзкого мальчишки.
И так было понятно, что травма Джикии — беда. Заходя на стадион в качестве болельщика, он сказал болельщикам, желавшим ему здоровья: «Спасибо, ребят, все хорошо». Но что же тут хорошего, когда без него линия обороны допускала один ляп за другим?
Грустно наблюдал за происходящим из
Накануне на
Зря он передумал. Может, и правда стоило хряпнуть для храбрости? Ведь в итоге первый тайм сложился до того печально, что в перерыве Каррере впору было пить самому. Ни с кем не чокаясь.
«СУПЕРДЕД» АДУРИС
Не сказать, что «Спартак» был кошмарен. Совсем нет. Моменты создавал с изрядной регулярностью. Глушаков опасно бил в угол — басков спас вратарь. Адриану первым оказывался на подборе в центре штрафной — удар принимал на себя защитник. Еще один хитрый выстрел Глушакова приняла на себя штанга. А перед перерывом бил головой — мяч прошел над крестовиной.
Но в ворота мяч не шел. Чего не хватало? Пожалуй, снова не сумел показать себя на международной арене во всей красе Промес. Неужели голландец и правда превратился в продукт для внутреннего рынка? Неужели протянул с отъездом?..
Единственный гол «Спартака» ведь тоже состоялся без участия Промеса. Начал голевую атаку Ещенко, продолжил проведший классный матч Глушаков, а завершил мастер завершений Адриану.
Только случилось это, когда «Атлетик» уже вел 3:0. Бедный Кутепов — все голы баски забивали при посредничестве этого защитника. Бедная сборная России…
Второй раз «дед» Адурис забил после нелепого отскока от «стенки». За секунды до этого штрафной в опасной близости от ворот привез именно Кутепов.
А третий мяч Илья практически забил сам. Сначала вынес мяч головой с «ленточки» точно на ногу Рико, а затем имел все шансы сыграть в роли голкипера, но неуклюже подставил ногу и переправил мяч в сетку. Комбаров в матче с «Севильей» выступил в роли голкипера куда успешнее…
Но тут самое время отметить, что Кутепов хоть и сыграл грустно, но не был худшим. Потому что еще более неуверенно действовал Ребров.
Почему Каррера не доверил место в рамке Селихову? Да, на сборах он
Хотя что теперь говорить. Остается только надеяться на чудо в Бильбао. Но предпосылок на переворот ситуации не видно. Ведь даже победа 2:0 «Спартак» не устроит.
|Массимо Каррера
|Хосе Анхель Сиганда
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Голевые моменты
|4
|20
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|1
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|12
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
|Боковой судья
|Хишам Закрани (Франция)
|Боковой судья
|Фредерик Хакетт (Франция)
|За воротами
|Николя Ренвий (Франция)
|За воротами
|Бенуа Мийо (Франция)