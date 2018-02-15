Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кашпировский судится с шоу Урганта из-за фото с котом
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
В соцсетях набирает популярность флешмоб #зачемрожала
Как сделать ковер эффектным элементом интерьера: 5 ярких примеров
Самая красивая керлингистка рассказала о свадьбе
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК1
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи1
РБ Лейпциг2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан1
Виктория Пл1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Стяуа1
Лацио0
Футбол. Еврокубки
15.02
Копенгаген1
Атлетико4
Футбол. Еврокубки
15.02
Селтик1
Зенит0
Футбол. Еврокубки
15.02
Лион3
Вильярреал1
Футбол. Еврокубки
15.02
Боруссия Д3
Аталанта2
Футбол. Еврокубки
15.02
Ницца2
Локомотив М3
Футбол. Еврокубки
15.02
Спартак М1
Атлетик3
Футбол. Еврокубки
15.02
Реал Сосьедад2
Зальцбург2
Футбол. Еврокубки
15.02
Лудогорец0
Милан3
Футбол. Еврокубки
15.02
Эстерсунд0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
15.02
Марсель3
Брага0
Футбол. Еврокубки
15.02
Астана1
Спортинг3
Все события
Сигнал Германии: эксперт сказал, зачем Порошенко позвонил Путину
Западные СМИ в недоумении от русских на Олимпиаде
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Петр Федоров встречается с участницей шоу «Топ-модель по-русски»
Орбакайте появилась на публике с массивным крестом на шее
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
6Всё золото Пхенчхана. 11 февраля
8«Реал» обыграл «ПСЖ»
00:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Боль-бао. Почему «Спартак» полностью провалился?

В четверг в Тушине красно-белым не помог даже аншлаг. Хорошо хоть разгрома от «Атлетика» удалось избежать.

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ
из Тушина

СПЕКУЛЯНТЫ ПРОМАХНУЛИСЬ. А ТОЛКУ?

У «Спартака» давненько не было евровесны. Семь лет прошло с тех пор, как под началом Валерия Карпина красно-белые прошли «Базель» и «Аякс». А потом проиграли «Порту», за который еще играли Халк и Фалькао. ¼ финала — это для российских клубов априори достижение. Но тот успех был исключением. Нет, место чуду, конечно, всегда нужно оставлять. Только тушинский матч не просто намекнул, а прокричал: дальше чемпион России в Лиге Европы не продвинется. Лавочку можно закрывать.

Видимо, «Аякс» так и останется яркой вспышкой, одной из немногих за два десятка лет. А матчи с «Атлетиком» дополнят грустный ряд: «Мальорка», «Сельта», «Марсель»… Не говоря уже про «Легию», «Санкт-Галлен» и АЕК.

Это был первый весенний евроматч в истории «Открытия». И поначалу казалось, что в такой атмосфере «Спартак» просто обязан побеждать. Ведь в Лужниках на морозе как правило стадион заполнялся в лучшем случае наполовину. Трибуны от поля были далеко. Гнать команду вперед фанатам было сложно.

А тут — все для шикарной поддержки. Аншлаг. Потрясающий перфоманс. Но не судьба…

Днем заходил на один специализированный сайт. Там объявлений о продаже билетов на вечер было предостаточно. А часа за полтора до матча у касс толпились спекулянты. И простые болельщики, которые передумали идти на стадион в такую погоду. Причем многие предлагали товар по цене ниже номинала. Причина понятна: было действительно холодно. Жен и детей любящий глава семейства едва ли потащил бы.

Бабки-«изольды» нервничали. Тем удивительнее, что когда команды вышли на поле под гимн Лиги Европы, трибуны были заполнены до отказа! Не считая полупустого гостевого сектора: болельщикам «Атлетика» выделили порядка 1500 билетов, а прилетело их только 300.

Все-таки нашлись желающие. «К вершине!» — гласил огромный баннер на центральной трибуне. За одними воротами нарисованный Глушаков тянулся к заветному золотому кубку. За другими улыбался Каррера, а в очках его отражался трофей. Арена бурлила в нетерпении. Надеялась, что эти мгновения — начало большого пути.

ВОДКА КАРРЕРЕ ПРИГОДИЛАСЬ БЫ

Но очень быстро драйв фанатов сменился на негодование. На днях форварду басков Адурису исполнилось 37 лет. Но от Кутепова с Ребровым, открывая счет, он ушел с легкостью дерзкого мальчишки.

И так было понятно, что травма Джикии — беда. Заходя на стадион в качестве болельщика, он сказал болельщикам, желавшим ему здоровья: «Спасибо, ребят, все хорошо». Но что же тут хорошего, когда без него линия обороны допускала один ляп за другим?

Грустно наблюдал за происходящим из пресс-ложи заигранный в Лиге Европы за «Наполи» другой центральный защитник — Максимович.

Накануне на прес-конференции Каррера сказал, что даст перед матчем игрокам выпить по рюмке водки. Чтобы согреться. А перед стартовым свистком с улыбкой отметил, что-то была шутка. «Нас будут греть наши болельщики!» — сказал итальянец.

Зря он передумал. Может, и правда стоило хряпнуть для храбрости? Ведь в итоге первый тайм сложился до того печально, что в перерыве Каррере впору было пить самому. Ни с кем не чокаясь.

«СУПЕРДЕД» АДУРИС

Не сказать, что «Спартак» был кошмарен. Совсем нет. Моменты создавал с изрядной регулярностью. Глушаков опасно бил в угол — басков спас вратарь. Адриану первым оказывался на подборе в центре штрафной — удар принимал на себя защитник. Еще один хитрый выстрел Глушакова приняла на себя штанга. А перед перерывом бил головой — мяч прошел над крестовиной.

Но в ворота мяч не шел. Чего не хватало? Пожалуй, снова не сумел показать себя на международной арене во всей красе Промес. Неужели голландец и правда превратился в продукт для внутреннего рынка? Неужели протянул с отъездом?..

Единственный гол «Спартака» ведь тоже состоялся без участия Промеса. Начал голевую атаку Ещенко, продолжил проведший классный матч Глушаков, а завершил мастер завершений Адриану.

Только случилось это, когда «Атлетик» уже вел 3:0. Бедный Кутепов — все голы баски забивали при посредничестве этого защитника. Бедная сборная России…

Второй раз «дед» Адурис забил после нелепого отскока от «стенки». За секунды до этого штрафной в опасной близости от ворот привез именно Кутепов.

А третий мяч Илья практически забил сам. Сначала вынес мяч головой с «ленточки» точно на ногу Рико, а затем имел все шансы сыграть в роли голкипера, но неуклюже подставил ногу и переправил мяч в сетку. Комбаров в матче с «Севильей» выступил в роли голкипера куда успешнее…

Но тут самое время отметить, что Кутепов хоть и сыграл грустно, но не был худшим. Потому что еще более неуверенно действовал Ребров. Экс-капитан «Спартака» многократно ошибался на выходах (в частности, сбил Глушакова в эпизоде с третьим голом «Атлетика»), вносил смуту в действия обороны. И никакие поцелуи штанг и перекладины ситуацию исправить были не в силах.

Почему Каррера не доверил место в рамке Селихову? Да, на сборах он какое-то время проболел. А Ребров в товарищеских матчах показал себя с лучшей стороны. Но ведь еще осенью Селихов склонил чашу весов в свою пользу. Может, не стоило все ломать?

Хотя что теперь говорить. Остается только надеяться на чудо в Бильбао. Но предпосылок на переворот ситуации не видно. Ведь даже победа 2:0 «Спартак» не устроит.

Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:3
Атлетик
15.02.2018, 21:00 плей-офф: 1/16 финала Спартак
Главные тренеры
Массимо Каррера Хосе Анхель Сиганда
Голы
60′ де Соуза Луиз Адриану (Д. Глушаков, А. Ещенко) 12
20 Ариц Адурис (Э. Рауль Гарсия) 22′
20 Ариц Адурис 39′
29 Илья Кутепов 45+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
37′ Илья Кутепов 29
55′ Роман Зобнин 47
Квинси Промес 10
67′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
58′ Лоренсо Мельгарехо 25
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
75′ Денис Глушаков (к) 8
Софьян Ханни 30
13 Эррерин Буисан Яго
18 Оскар Де Маркос
15 Иньиго Лекуэ
5 Йерай Альварес
16 Хавьер Эчейта 56′
22 Эскудеро Рауль Гарсия 15′
20 Ариц Адурис
8 Андер Итурраспе
17 Микель Рико
14 Маркель Сусаэта (к) 70′
6 Микель Сан-Хосе
11 Иньяки Уильямс 83′
19 Сабин Мерино
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
20 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
13 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Хакетт (Франция)
За воротами Николя Ренвий (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Трихичев доставлен в больницу после падения на Олимпиаде
Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера
Чиновник МОК, критиковавший Россию, с позором изгнан с Олимпиады
Ошибки Кутепова и Реброва принесли «Атлетику» победу в Москве
МОК запретил россиянам показывать медали ОИ-2018 в Доме спорта
Олимпийское золото в лыжах выиграла астматик. И это законно
«Селтик» — «Зенит». Заболотный дебютирует за петербуржцев в официальных играх
«Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» в Лиге Европы
Новости
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля Материал, который является источником ионизирующего излучения, обрел новую жизнь...
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Как стройка Серного моста сделала невыносимой жизнь петербуржцев
Президенту РФ направлена петиция против сноса телебашни в Екатеринбурге
Необычный «зеленый» небоскреб построят в Сингапуре
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети Избраннник Марии показал трогательные снимки с любимой.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь