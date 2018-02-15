Боль-бао. Почему «Спартак» полностью провалился?

Источник: Спорт-Экспресс

Филипп ПАПЕНКОВ

из Тушина

СПЕКУЛЯНТЫ ПРОМАХНУЛИСЬ. А ТОЛКУ?

У «Спартака» давненько не было евровесны. Семь лет прошло с тех пор, как под началом Валерия Карпина красно-белые прошли «Базель» и «Аякс». А потом проиграли «Порту», за который еще играли Халк и Фалькао. ¼ финала — это для российских клубов априори достижение. Но тот успех был исключением. Нет, место чуду, конечно, всегда нужно оставлять. Только тушинский матч не просто намекнул, а прокричал: дальше чемпион России в Лиге Европы не продвинется. Лавочку можно закрывать.

Видимо, «Аякс» так и останется яркой вспышкой, одной из немногих за два десятка лет. А матчи с «Атлетиком» дополнят грустный ряд: «Мальорка», «Сельта», «Марсель»… Не говоря уже про «Легию», «Санкт-Галлен» и АЕК.

Это был первый весенний евроматч в истории «Открытия». И поначалу казалось, что в такой атмосфере «Спартак» просто обязан побеждать. Ведь в Лужниках на морозе как правило стадион заполнялся в лучшем случае наполовину. Трибуны от поля были далеко. Гнать команду вперед фанатам было сложно.

А тут — все для шикарной поддержки. Аншлаг. Потрясающий перфоманс. Но не судьба…

Днем заходил на один специализированный сайт. Там объявлений о продаже билетов на вечер было предостаточно. А часа за полтора до матча у касс толпились спекулянты. И простые болельщики, которые передумали идти на стадион в такую погоду. Причем многие предлагали товар по цене ниже номинала. Причина понятна: было действительно холодно. Жен и детей любящий глава семейства едва ли потащил бы.

Бабки-«изольды» нервничали. Тем удивительнее, что когда команды вышли на поле под гимн Лиги Европы, трибуны были заполнены до отказа! Не считая полупустого гостевого сектора: болельщикам «Атлетика» выделили порядка 1500 билетов, а прилетело их только 300.

Все-таки нашлись желающие. «К вершине!» — гласил огромный баннер на центральной трибуне. За одними воротами нарисованный Глушаков тянулся к заветному золотому кубку. За другими улыбался Каррера, а в очках его отражался трофей. Арена бурлила в нетерпении. Надеялась, что эти мгновения — начало большого пути.

ВОДКА КАРРЕРЕ ПРИГОДИЛАСЬ БЫ

Но очень быстро драйв фанатов сменился на негодование. На днях форварду басков Адурису исполнилось 37 лет. Но от Кутепова с Ребровым, открывая счет, он ушел с легкостью дерзкого мальчишки.

И так было понятно, что травма Джикии — беда. Заходя на стадион в качестве болельщика, он сказал болельщикам, желавшим ему здоровья: «Спасибо, ребят, все хорошо». Но что же тут хорошего, когда без него линия обороны допускала один ляп за другим?

Грустно наблюдал за происходящим из пресс-ложи заигранный в Лиге Европы за «Наполи» другой центральный защитник — Максимович.

Накануне на прес-конференции Каррера сказал, что даст перед матчем игрокам выпить по рюмке водки. Чтобы согреться. А перед стартовым свистком с улыбкой отметил, что-то была шутка. «Нас будут греть наши болельщики!» — сказал итальянец.

Зря он передумал. Может, и правда стоило хряпнуть для храбрости? Ведь в итоге первый тайм сложился до того печально, что в перерыве Каррере впору было пить самому. Ни с кем не чокаясь.

«СУПЕРДЕД» АДУРИС

Не сказать, что «Спартак» был кошмарен. Совсем нет. Моменты создавал с изрядной регулярностью. Глушаков опасно бил в угол — басков спас вратарь. Адриану первым оказывался на подборе в центре штрафной — удар принимал на себя защитник. Еще один хитрый выстрел Глушакова приняла на себя штанга. А перед перерывом бил головой — мяч прошел над крестовиной.

Но в ворота мяч не шел. Чего не хватало? Пожалуй, снова не сумел показать себя на международной арене во всей красе Промес. Неужели голландец и правда превратился в продукт для внутреннего рынка? Неужели протянул с отъездом?..

Единственный гол «Спартака» ведь тоже состоялся без участия Промеса. Начал голевую атаку Ещенко, продолжил проведший классный матч Глушаков, а завершил мастер завершений Адриану.

Только случилось это, когда «Атлетик» уже вел 3:0. Бедный Кутепов — все голы баски забивали при посредничестве этого защитника. Бедная сборная России…

Второй раз «дед» Адурис забил после нелепого отскока от «стенки». За секунды до этого штрафной в опасной близости от ворот привез именно Кутепов.

А третий мяч Илья практически забил сам. Сначала вынес мяч головой с «ленточки» точно на ногу Рико, а затем имел все шансы сыграть в роли голкипера, но неуклюже подставил ногу и переправил мяч в сетку. Комбаров в матче с «Севильей» выступил в роли голкипера куда успешнее…

Но тут самое время отметить, что Кутепов хоть и сыграл грустно, но не был худшим. Потому что еще более неуверенно действовал Ребров. Экс-капитан «Спартака» многократно ошибался на выходах (в частности, сбил Глушакова в эпизоде с третьим голом «Атлетика»), вносил смуту в действия обороны. И никакие поцелуи штанг и перекладины ситуацию исправить были не в силах.

Почему Каррера не доверил место в рамке Селихову? Да, на сборах он какое-то время проболел. А Ребров в товарищеских матчах показал себя с лучшей стороны. Но ведь еще осенью Селихов склонил чашу весов в свою пользу. Может, не стоило все ломать?