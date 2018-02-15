Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Звезда «50 оттенков» рассказала о самой сложной постельной сцене
В глазу американки завелись глисты
McDonald’s уберет чизбургеры из детского меню
Отстраненные российские спортсмены решили ответить МОК
Мелания Трамп посетила детский хоспис в пальто за $3000
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Копенгаген1
Атлетико2
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
АЕК0
Динамо К1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Селтик0
Зенит0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Наполи0
РБ Лейпциг0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лион2
Вильярреал0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Партизан0
Виктория Пл0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Стяуа1
Лацио0
Футбол. Еврокубки
15.02
Боруссия Д3
Аталанта2
Футбол. Еврокубки
15.02
Ницца2
Локомотив М3
Футбол. Еврокубки
15.02
Спартак М1
Атлетик3
Футбол. Еврокубки
15.02
Реал Сосьедад2
Зальцбург2
Футбол. Еврокубки
15.02
Лудогорец0
Милан3
Футбол. Еврокубки
15.02
Эстерсунд0
Арсенал3
Футбол. Еврокубки
15.02
Марсель3
Брага0
Футбол. Еврокубки
15.02
Астана1
Спортинг3
Все события
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов
Самые необычные трамваи
«Если найду тебя, зарежу!»: медалистке ОИ-2018 угрожают расправой
Российский сноубордист сломал ногу на Олимпиаде
Орбакайте появилась на публике с массивным крестом на шее
Мелания Трамп посетила детский хоспис в пальто за $3000
Трансгендеру впервые удалось покормить грудью
Любопытные факты об оргазме из разных стран мира
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Строителей будут отслеживать по датчику
Фоторепортажи
8«Реал» обыграл «ПСЖ»
8Все золото Пхенчхана. 13 февраля
15 февраля, источник: Советский спорт

Ну все, «Спартак» вылетел! Ошибки Кутепова и Реброва принесли «Атлетику» победу

О самостоятельном погружении в бездну и незаменимости Георгия Джикии — в репортаже «Советского спорта».

Источник: Советский спорт

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ, НО РАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

«Пронесло» — подумали некоторые, когда «Спартаку» попался «Атлетик». Мол, не почти мадридский тезка или «Арсенал» с «Наполи» — и на этом спасибо. Но все ли так очевидно? Скорее нет. Баски, пожалуй, входят в топ второго эшелона вместе с «Лейпцигом», «Лацио» и ещё парочкой клубов, способных пошуметь, удивить и картины еврокубкового футбола не испортить.

Продал «Атлетик» лучшего защитника Эмерика Лапорта в «Манчестер Сити», и новыми красками заиграло противостояние со «Спартаком». Вот она, по Геннадию Орлову, щелочка, куда Квинси Промес, Луис Адриано и остальные постараются попасть. Но сломался Георгий Джикия — такой же лучший защитник команды, и у красно-белых проблемы обозначились примерно те же. А в Бильбао не дураки-то собрались, без подсказок компьютера и звонков другу определили слабое место соперника. И восстановился баланс, и вернулось все на круги своя.

Читайте также
Народ против «Спартака»: все, что надо знать об «Атлетике» из Бильбао

Массимо Каррера выбрал на эту встречу упругую и лёгкую в трансформации 4−2−3−1 с Романом Зобниным и Промесом на флангах и Адриано на острие. Мельгарехо удивительным образом оказался на позиции десятки. В перспективность первоначальной расстановки футболистов верилось слабо, как и в надёжность связки центральных защитников Илья Кутепов-Сердар Таски.

У гостей в Москву прилетели все сильнейшие за исключением Икера Мунианина. Никаких сюрпризов в обороне — классические Ийерай, Эхейта, Альварес и Лекуэ — и полное отзеркаливание схемы «Спартака». Впереди убойная четверка Сусаэта, Гарсия, де Маркос и Адурис. Фернандо и Глушаков напряглись.

ХЕТ-ТРИК КУТЕПОВА И ДУБЛЬ РЕБРОВА

Первый тайм не поразил воображение. Насыщенность и яркость стартовой 45-минутки и близко не лежала с потрясающим перфомансом, который устроили спартаковские фанаты перед началом матча. «Атлетик» как команда сугубо домашняя не стал выдумывать велосипед и отдал инициативу «Спартаку», отчасти закрывшись на своей половине поля. Не сказать, что красно-белым постоянные попытки забить дальним ударом были в радость. Тягостью конечно тоже не попахивало, потому что о какой тягости в первом официальном матче 2018-го говорить? Конкретика отсутствовала, это да, но желания — хоть отбавляй.

Баски идеальны. Вытерпели 20 минут насилия над собой и реализовали контратаку ногами нестареющей 37-летней легенды Адуриса.

Не зря уже было упомянуто об отсутствии Джикии/наличии Кутепова. Илья проиграл борьбу Арицу, а тот идеально воспользовался пасом Гарсии. Ребров мог выйти и помочь обороне, но примерз к тушинскому газону, допустив позиционную ошибку. Артем потому и не смог помешать форварду обыграть себя и закатить мяч в пустые ворота. Как же позади орали испанские журналисты! Ребята, полегче, не сорвите глотки, на морозе и чай не поможет.

Глушаков казался живее остальных — его партнер по средней линии Фернандо находился в коматозном состоянии. Искал Денис счастья на позиции левого вингера, «десятки», «восьмерки» и «шестерки», даже в штангу попал. Но были ведь те, кто не попал вообще. В игру. Мельгарехо естественно ушел направо еще в самом начале, отдав позицию в центре то Зобнину то Глушакову и большим не запомнился. Лоренсо постоянно проигрывал верх и борьбу менее габаритным и физически одаренным соперникам. И почему Самедов не появился с первых минут?

И только показалось, что «Спартак» нашел себя, взбодрился от парочки неплохих моментов, в одно лицо завершенных Глушаковым, как тут же пропустил второй. И опять Адурис. Да что ты будешь с ним делать! Плохо пробил штрафной (привез Кутепов и получил желтую) Сусаета, мяч транзитом через спартаковцев отскочил к Арицу, ну, а тот не простил, забив в практически в пустые ворота. И к Реброву вопросы не только в этом моменте, но в третий гол, по сути, на его совести. Артем куда-то рванул после подачи от от Сусаеты на Уильямса, хотя того держал Глушаков. Элиаким прострелил вдоль ворот, мяч отлетел к Рико и тот бахнул по воротам, из которых вынести не получилось у Кутепова. В первом тайме по неудачным моментам у Ильи — хет-трик, у Артема — дубль.

Читайте также
Массимо Каррера: Чтобы согреться, перед игрой с «Атлетиком» пропустим по стопочке водки

КАРРЕРА СРЕАГИРОВАЛ СЛИШКОМ ПОЗДНО

На вторую половину встречи выходить не было смысла. По крайне мере, все тому же Мельгарехо. Замена на Самедова в перерыве напрашивалась, как и вопрос по этому поводу к Каррере на послематчевой пресс-конференции. Итальянец услышал мольбы лишь на 58-й минуте, и выпустил на поле Зе Луиша. Это кстати тоже читалось, Адриано ушел направо.

Отдельно хотелось поблагодарить Хосе Анхеля Сиганду за то, что превратил команду в ластик и стер Промеса. Правда, полностью затереть до форвардов красно-белых не получилось. Ещенко справа прострелил в центральную зону, Зе Луиш элегантно пропустил мяч на Глушакова, ну и лучший футболист у «Спартака» в этот вечер сделал точный пас на Адриано. Бразилец мощно шмякнул под перекладину метров с 15-ти и подарил хозяевам надежду.

Испанцы не удивили, приняв за 20 минут до финального свистка философию игры по счету. «Атлетик» настолько позиционно неудобен, колюч и по-хорошему безобразен, что забить ему два или три не всегда под силу даже «Барсе» с «Реалом». Высокий прессинг вынуждал Фернандо и Зобнина откатываться в оборону, а всех остальных — надеяться на забросы все того же Глушакова. Такого соперника можно победить либо за счет космического уровня мастерства, либо перебороть в схожей манере. Первого не вышло по объективным причинам, второго — по тактическим.

Не совсем ясно, чему так радовался на бровке Ханни. Его команда, самостоятельно вырезав у себя опорную зону, еще не сгоняла на «Сан-Мамес», а уже получила трешку от испанского середняка. 30-й номер послушно ждал, пока судьба позволит ему провести 15 дебютных минут за «Спартак». Алжирец сменил практически безошибочного Глушакова, но за отведенное время ничего не продемонстрировал. Разве что перестал улыбаться и загрустил. Как и весь «Спартак».

Ответный матч состоится 22 февраля на стадионе в Бильбао. Начало встречи — 23:05 по московскому времени.

Фантастическое шоу фанатов «Спартака»
Во время загрузки произошла ошибка.
15 февраля© Ньюстюб
Спартак М 1:3
Первый тайм: 0:3
Атлетик
15.02.2018, 21:00 плей-офф: 1/16 финала Спартак
Главные тренеры
Массимо Каррера Хосе Анхель Сиганда
Голы
60′ де Соуза Луиз Адриану (Д. Глушаков, А. Ещенко) 12
20 Ариц Адурис (Э. Рауль Гарсия) 22′
20 Ариц Адурис 39′
29 Илья Кутепов 45+1′
Составы
Артем Ребров 32
Андрей Ещенко 38
Дмитрий Комбаров 23
Сердар Таски 5
37′ Илья Кутепов 29
55′ Роман Зобнин 47
Квинси Промес 10
67′ де Соуза Луиз Адриану 12
Фернанду 11
58′ Лоренсо Мельгарехо 25
Мендеш Андраде Зе Луиш 9
75′ Денис Глушаков (к) 8
Софьян Ханни 30
13 Эррерин Буисан Яго
18 Оскар Де Маркос
15 Иньиго Лекуэ
5 Йерай Альварес
16 Хавьер Эчейта 56′
22 Эскудеро Рауль Гарсия 15′
20 Ариц Адурис
8 Андер Итурраспе
17 Микель Рико
14 Маркель Сусаэта (к) 70′
6 Микель Сан-Хосе
11 Иньяки Уильямс 83′
19 Сабин Мерино
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
4 Голевые моменты 4
20 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
1 Штанги, перекладины 0
7 Угловые 2
13 Фолы 12
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Боковой судья Хишам Закрани (Франция)
Боковой судья Фредерик Хакетт (Франция)
За воротами Николя Ренвий (Франция)
За воротами Бенуа Мийо (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетик
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 6 тысяч доз для 108 астматиков: самая смешная новость Олимпиады в картинках
Важный вопрос. Почему мышцы не растут у грузчиков и строителей?
Пхенчхан-2018. День восьмой: сырые фигуристы и месть Пихлера
Чиновник МОК, критиковавший Россию, с позором изгнан с Олимпиады
МОК запретил россиянам показывать медали ОИ-2018 в Доме спорта
Олимпийское золото в лыжах выиграла астматик. И это законно
«Селтик» — «Зенит». Заболотный дебютирует за петербуржцев в официальных играх
«Локомотив» одержал волевую победу над «Ниццей» в Лиге Европы
Спорт-Экспресс
Авто
В России снова поменяли правила техосмотра: 5 ключевых фактов Правительство неожиданно ужесточило Правила проведения технического осмотра транспортных средств
Hi-Tech
Найдено неожиданное применение радиоактивным отходам из Чернобыля Материал, который является источником ионизирующего излучения, обрел новую жизнь...
Кино
Названа лучшая актриса из лучших актрис В рейтинг вошли пять актрис, награжденных премией «Оскар» за лучшую главную женскую роль
Недвижимость
Россиянка 14 лет судилась за наследство саудовского принца
Переезд в первый новый дом в рамках реновации начнется уже с 26 февраля
Федор Смолов промахнулся на 200 миллионов
Глава Минстроя указал на нехватку архитекторов
Леди
Требуют жертв: самые неудобные платья звезд Платья, которые звезды надевают на красную дорожку, редко бывают удобными: то вырез слишком глубокий, то лиф ни на чем не держится
Дети
Романтичные фото «особенной» дочери Хакамады с бойфрендом растрогали соцсети Избраннник Марии показал трогательные снимки с любимой.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как выбрать плитку для маленькой ванной: 7 профессиональных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Зонируем гостиную: 4 простых правила
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь