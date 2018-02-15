Ну все, «Спартак» вылетел! Ошибки Кутепова и Реброва принесли «Атлетику» победу

Источник: Советский спорт

ОДНИ И ТЕ ЖЕ ПРОБЛЕМЫ, НО РАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ

«Пронесло» — подумали некоторые, когда «Спартаку» попался «Атлетик». Мол, не почти мадридский тезка или «Арсенал» с «Наполи» — и на этом спасибо. Но все ли так очевидно? Скорее нет. Баски, пожалуй, входят в топ второго эшелона вместе с «Лейпцигом», «Лацио» и ещё парочкой клубов, способных пошуметь, удивить и картины еврокубкового футбола не испортить.

Продал «Атлетик» лучшего защитника Эмерика Лапорта в «Манчестер Сити», и новыми красками заиграло противостояние со «Спартаком». Вот она, по Геннадию Орлову, щелочка, куда Квинси Промес, Луис Адриано и остальные постараются попасть. Но сломался Георгий Джикия — такой же лучший защитник команды, и у красно-белых проблемы обозначились примерно те же. А в Бильбао не дураки-то собрались, без подсказок компьютера и звонков другу определили слабое место соперника. И восстановился баланс, и вернулось все на круги своя.

Массимо Каррера выбрал на эту встречу упругую и лёгкую в трансформации 4−2−3−1 с Романом Зобниным и Промесом на флангах и Адриано на острие. Мельгарехо удивительным образом оказался на позиции десятки. В перспективность первоначальной расстановки футболистов верилось слабо, как и в надёжность связки центральных защитников Илья Кутепов-Сердар Таски.



У гостей в Москву прилетели все сильнейшие за исключением Икера Мунианина. Никаких сюрпризов в обороне — классические Ийерай, Эхейта, Альварес и Лекуэ — и полное отзеркаливание схемы «Спартака». Впереди убойная четверка Сусаэта, Гарсия, де Маркос и Адурис. Фернандо и Глушаков напряглись.

ХЕТ-ТРИК КУТЕПОВА И ДУБЛЬ РЕБРОВА

Первый тайм не поразил воображение. Насыщенность и яркость стартовой 45-минутки и близко не лежала с потрясающим перфомансом, который устроили спартаковские фанаты перед началом матча. «Атлетик» как команда сугубо домашняя не стал выдумывать велосипед и отдал инициативу «Спартаку», отчасти закрывшись на своей половине поля. Не сказать, что красно-белым постоянные попытки забить дальним ударом были в радость. Тягостью конечно тоже не попахивало, потому что о какой тягости в первом официальном матче 2018-го говорить? Конкретика отсутствовала, это да, но желания — хоть отбавляй.

Баски идеальны. Вытерпели 20 минут насилия над собой и реализовали контратаку ногами нестареющей 37-летней легенды Адуриса.

Не зря уже было упомянуто об отсутствии Джикии/наличии Кутепова. Илья проиграл борьбу Арицу, а тот идеально воспользовался пасом Гарсии. Ребров мог выйти и помочь обороне, но примерз к тушинскому газону, допустив позиционную ошибку. Артем потому и не смог помешать форварду обыграть себя и закатить мяч в пустые ворота. Как же позади орали испанские журналисты! Ребята, полегче, не сорвите глотки, на морозе и чай не поможет.

Глушаков казался живее остальных — его партнер по средней линии Фернандо находился в коматозном состоянии. Искал Денис счастья на позиции левого вингера, «десятки», «восьмерки» и «шестерки», даже в штангу попал. Но были ведь те, кто не попал вообще. В игру. Мельгарехо естественно ушел направо еще в самом начале, отдав позицию в центре то Зобнину то Глушакову и большим не запомнился. Лоренсо постоянно проигрывал верх и борьбу менее габаритным и физически одаренным соперникам. И почему Самедов не появился с первых минут?

И только показалось, что «Спартак» нашел себя, взбодрился от парочки неплохих моментов, в одно лицо завершенных Глушаковым, как тут же пропустил второй. И опять Адурис. Да что ты будешь с ним делать! Плохо пробил штрафной (привез Кутепов и получил желтую) Сусаета, мяч транзитом через спартаковцев отскочил к Арицу, ну, а тот не простил, забив в практически в пустые ворота. И к Реброву вопросы не только в этом моменте, но в третий гол, по сути, на его совести. Артем куда-то рванул после подачи от от Сусаеты на Уильямса, хотя того держал Глушаков. Элиаким прострелил вдоль ворот, мяч отлетел к Рико и тот бахнул по воротам, из которых вынести не получилось у Кутепова. В первом тайме по неудачным моментам у Ильи — хет-трик, у Артема — дубль.

КАРРЕРА СРЕАГИРОВАЛ СЛИШКОМ ПОЗДНО

На вторую половину встречи выходить не было смысла. По крайне мере, все тому же Мельгарехо. Замена на Самедова в перерыве напрашивалась, как и вопрос по этому поводу к Каррере на послематчевой пресс-конференции. Итальянец услышал мольбы лишь на 58-й минуте, и выпустил на поле Зе Луиша. Это кстати тоже читалось, Адриано ушел направо.

Отдельно хотелось поблагодарить Хосе Анхеля Сиганду за то, что превратил команду в ластик и стер Промеса. Правда, полностью затереть до форвардов красно-белых не получилось. Ещенко справа прострелил в центральную зону, Зе Луиш элегантно пропустил мяч на Глушакова, ну и лучший футболист у «Спартака» в этот вечер сделал точный пас на Адриано. Бразилец мощно шмякнул под перекладину метров с 15-ти и подарил хозяевам надежду.

Испанцы не удивили, приняв за 20 минут до финального свистка философию игры по счету. «Атлетик» настолько позиционно неудобен, колюч и по-хорошему безобразен, что забить ему два или три не всегда под силу даже «Барсе» с «Реалом». Высокий прессинг вынуждал Фернандо и Зобнина откатываться в оборону, а всех остальных — надеяться на забросы все того же Глушакова. Такого соперника можно победить либо за счет космического уровня мастерства, либо перебороть в схожей манере. Первого не вышло по объективным причинам, второго — по тактическим.

Не совсем ясно, чему так радовался на бровке Ханни. Его команда, самостоятельно вырезав у себя опорную зону, еще не сгоняла на «Сан-Мамес», а уже получила трешку от испанского середняка. 30-й номер послушно ждал, пока судьба позволит ему провести 15 дебютных минут за «Спартак». Алжирец сменил практически безошибочного Глушакова, но за отведенное время ничего не продемонстрировал. Разве что перестал улыбаться и загрустил. Как и весь «Спартак».