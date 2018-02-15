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00:04 (мск), источник: Советский спорт

«Милан» взял верх над «Лудгорецем» в матче Лиги Европы

Футболисты «Милана» на выезде крупно переиграли «Лудгорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Встреча прошла на поле стадиона «Лудгорец Арена» в Разграде и завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды.

В составе «Милана» отличились Патрик Кутроне, Рикардо Родригес и Фабио Борини.

Добавим, что ответная встреча пройдет 22 февраля на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» в Милане.

Лудогорец 0:3
Первый тайм: 0:1
Милан
15.02.2018, 21:00 плей-офф: 1/16 финала Ludogorets Arena
Главные тренеры
Димитар Димитров Дженнаро Гаттузо
Голы
63 Патрик Кутроне (Хакан Чалханоглу) 45′
68 Рикардо Родригес 64′
11 Фабио Борини (Ф. Кессье) 90+2′
Составы
Ренан 33
Неусиану Сисинью 4
Козмин Моци 30
Игорь Пластун 32
Лукас Пашеку Саша 8
Анисе 12
Светослав Дяков (к) 18
Виргил Мисидьян 93
78′ Марселу Насименту Марселинью 84
Густаву Кампаньяру 10
45′ Якуб Сверчок 70
Кристальду Фариас Вандерсон 88
39′ 81′ Джоди Лукоки 92
Светослав Ковачев 98
99 Джанлуиджи Доннарумма
2 Давиде Калабрия
13 Алессио Романьоли
19 Леонардо Бонуччи (к)
5 Джакомо Бонавентура
21 Лукас Билья
79 Франк Кессье
8 Хесус Хоакин Сусо
20 Иньяцио Абате 60′ 5′
68 Рикардо Родригес
10 Хакан Чалханоглу 75′
11 Фабио Борини
63 Патрик Кутроне 65′
9 Андре Силва
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 12
1 Удары в створ 4
1 Штанги, перекладины 0
3 Угловые 5
22 Фолы 16
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Милорад Мажич (Сербия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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