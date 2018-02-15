Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
«Милан» взял верх над «Лудгорецем» в матче Лиги Европы
Футболисты «Милана» на выезде крупно переиграли «Лудгорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Футболисты «Милана» на выезде крупно переиграли «Лудгорец» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча прошла на поле стадиона «Лудгорец Арена» в Разграде и завершилась со счетом 3:0 в пользу итальянской команды.
В составе «Милана» отличились Патрик Кутроне, Рикардо Родригес и Фабио Борини.
Добавим, что ответная встреча пройдет 22 февраля на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» в Милане.
|Димитар Димитров
|Дженнаро Гаттузо
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|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|12
|1
|Удары в створ
|4
|1
|Штанги, перекладины
|0
|3
|Угловые
|5
|22
|Фолы
|16
|3
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Милорад Мажич (Сербия)