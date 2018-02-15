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15 февраля, источник: Чемпионат.com

«Арсенал» разгромил «Эстерсунд», «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Зальцбургом»

«Арсенал» разгромил «Эстерсунд» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Источник: Reuters

Встреча прошла в Эстерсунде на стадионе «Йемткрафт Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

На 13-й минуте Начо Монреаль вывел лондонскую команду вперёд. В середине первого тайма защитник хозяев Сотирис Папаяннопулос забил в свои ворота, а на 58-й минуте Месут Озил с передачи Генриха Мхитаряна закрепил победу гостей.

В параллельном матче 1/8 финала «Реал Сосьедад» на своём поле сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» — 2:2.

Ответные матчи в парах пройдут 22 февраля.

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