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«Арсенал» разгромил «Эстерсунд», «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Зальцбургом»
«Арсенал» разгромил «Эстерсунд» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Арсенал» разгромил «Эстерсунд» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Встреча прошла в Эстерсунде на стадионе «Йемткрафт Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
На 13-й минуте Начо Монреаль вывел лондонскую команду вперёд. В середине первого тайма защитник хозяев Сотирис Папаяннопулос забил в свои ворота, а на 58-й минуте Месут Озил с передачи Генриха Мхитаряна закрепил победу гостей.
В параллельном матче 1/8 финала «Реал Сосьедад» на своём поле сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» — 2:2.
Ответные матчи в парах пройдут 22 февраля.