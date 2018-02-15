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15 февраля, источник: Чемпионат.com

Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аталанту», «Марсель» разгромил «Брагу»

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы дортмундская «Боруссия» принимала на своём поле «Аталанту».

Встреча проходила на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей дубль оформил Миши Батшуайи, а ещё один гол на свой счёт записал Андре Шюррле. За «Аталанту» дважды отличился Йосип Иличич.

В другом матче, который проходил параллельно, «Марсель» на своём поле разгромил «Брагу» со счётом 3:0. За французов дважды отличился Валер Жермен, а ещё один гол забил Флорьян Товен.

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