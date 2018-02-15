Как «наши» и «не наши» полюбили друг друга.
«Селтик» — «Зенит». Заболотный дебютирует за петербуржцев в официальных играх
Петербургский «Зенит» опубликовал заявку команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против шотландского «Селтика».
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Петербургский «Зенит» опубликовал заявку команды на первый матч 1/16 финала Лиги Европы против шотландского «Селтика».
Стартовый состав: Лунев, Смольников, Мевля, Маммана, Кришито, Паредес, Кузяев, Ерохин, Ригони, Кокорин, Заболотный.
Запасные игроки: Лодыгин, Терентьев, Иванович, Краневиттер, Жирков, Дриусси, Полоз.
Напомним, матч пройдет в Глазго на стадионе «Селтик Парк» и начнется в 23:05.