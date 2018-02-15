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15 февраля, источник: Vesti.kz

Стойлов: Видимо, наш спонсор не хочет видеть нас в Лиге Европы. Буду думать о своем будущем в «Астане»

Главный тренер «Астаны» Станимир Стойлов после первого матча в 1/16 финала Лиги Европы с португальским «Спортингом» назвал причины поражения, передает корреспондент Vesti.kz.

— К сожалению, мы проиграли игру, которую мы не могли проиграли. Первый тайм был прекрасен. Но второй тайм, когда мы потеряли концентрацию … Игра развернулась. После удаления Юры Логвиненко мы собрались и не пропустили больше голов. В Европе, когда допускаешь такие ошибки, это заканчивается голом.

— Каким будет рисунок игры в Португалии?
— Будем играть в футбол, который всегда играем. Сегодня в первом тайме играли в атаке. Сегодня мои защитники потеряли концентрацию, и нас наказали. Соперник усилилсся на 40 миллионов, а мы купили Перцуха и легионера из Караганды (Марко Станоевича). Видимо, наш спонсор видеть не хочет нас в Лиге Европы …

Команда весь сезон работает… Так дайте им деньги, которые они заработали. Буду думать о своем будущем после второй игры с «Спортингом».

Астана 1:3
Первый тайм: 1:0
Спортинг
15.02.2018, 19:00 плей-офф: 1/16 финала Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Жезуш Жорже
Голы
7′ Марин Томасов (И. Шитов) 14
8 Бруну Фернандеш 48′
  Желсон Мартинш 50′
88 Сейду Думбья (Б. Фернандеш) 56′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
80′ Абзал Бейсебеков 15
47′ 62′ Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
81′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
57′ Ласло Кляйнхайслер 6
Марко Станоевич 88
64′ Джордже Деспотович 10
Сергей Малый 25
86′ Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
1 Руй Патрисиу (к)
13 Себастьян Коатес 25′
6 Андре Пинту
92 Кристиано Пиччини
8 Бруну Фернандеш
9 Маркос Акунья
14 Виллиам Карвалью 76′
20 Брайан Руис
5 Фабиу Коэнтрау 57′
16 Родриго Батталья
77 Желсон Мартинш 84′
7 Рубен Рибейру
88 Сейду Думбья 61′
40 Фреди Монтеро
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 10
5 Угловые 8
16 Фолы 5
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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