Стойлов: Видимо, наш спонсор не хочет видеть нас в Лиге Европы. Буду думать о своем будущем в «Астане»

— К сожалению, мы проиграли игру, которую мы не могли проиграли. Первый тайм был прекрасен. Но второй тайм, когда мы потеряли концентрацию … Игра развернулась. После удаления Юры Логвиненко мы собрались и не пропустили больше голов. В Европе, когда допускаешь такие ошибки, это заканчивается голом.

— Каким будет рисунок игры в Португалии?

— Будем играть в футбол, который всегда играем. Сегодня в первом тайме играли в атаке. Сегодня мои защитники потеряли концентрацию, и нас наказали. Соперник усилилсся на 40 миллионов, а мы купили Перцуха и легионера из Караганды (Марко Станоевича). Видимо, наш спонсор видеть не хочет нас в Лиге Европы …