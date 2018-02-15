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15 февраля, источник: Vesti.kz

«Астана» пропустила три гола за восемь минут и упустила победу над «Спортингом» в плей-офф Лиги Европы

Футболисты «Астаны» проиграли португальскому «Спортингу» из Лиссабона в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила сегодня, 15 февраля, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:3.

Уже на седьмой минуте «Астана» вышла вперед. Автором гола стал хорватский полузащитник Марин Томасов, который поразил ворота «Спортинга» после классной передачи белорусского защитника Игоря Шитова.

В концовке первого тайма обе команды обменялись голами, но в обоих случаях судьи фиксировали офсайд. У «Спортинга» был отменен мяч Сейду Думбии, а у «Астаны» — гол Марина Аничича.

В начале второго тайма у «Астаны» случился провал, который стоил ей победы. За семь минут казахстанский клуб пропустил три гола. На 48-й минуте Бруно Фернандеш реализовал пенальти за игру рукой Юрия Логвиненко, на 50-й Желсон Мартинш вывел «Спортинг» вперед, а на 56-й Сейду Думбия забил третий мяч гостей.

Вдобавок ко всему «Астана» на 62-й минуте из-за удаления лишились лидера защиты — Логвиненко, который получил вторую желтую карточку и теперь пропустит ответный матч. В оставшееся время счет больше не менялся, хотя на 89-й дальний удар Аничича приняла на себя штанга.

Ответный матч между «Астаной» и «Спортингом» пройдет в Лиссабоне в ночь с 22 на 23 февраля и начнется ровно в 00:00 по времени столицы Казахстана. Португальский клуб устроит даже поражение с разницей в два мяча, так как в случае ничейного исхода по итогам противостояния ей помогут три гостевых гола.

Добавим, что «Астана» — первый в истории представитель Казахстана в плей-офф Лиги Европы.

Астана 1:3
Первый тайм: 1:0
Спортинг
15.02.2018, 19:00 плей-офф: 1/16 финала Astana Arena
Главные тренеры
Станимир Стойлов Жезуш Жорже
Голы
7′ Марин Томасов (И. Шитов) 14
8 Бруну Фернандеш 48′
  Желсон Мартинш 50′
88 Сейду Думбья (Б. Фернандеш) 56′
Составы
Ненад Ерич (к) 1
Игорь Шитов 14
Марин Аничич 5
80′ Абзал Бейсебеков 15
47′ 62′ Юрий Логвиненко 27
Дмитрий Шомко 77
81′ Иван Маевский 18
Патрик Твумаси 23
57′ Ласло Кляйнхайслер 6
Марко Станоевич 88
64′ Джордже Деспотович 10
Сергей Малый 25
86′ Марин Томасов 14
Роман Муртазаев 45
1 Руй Патрисиу (к)
13 Себастьян Коатес 25′
6 Андре Пинту
92 Кристиано Пиччини
8 Бруну Фернандеш
9 Маркос Акунья
14 Виллиам Карвалью 76′
20 Брайан Руис
5 Фабиу Коэнтрау 57′
16 Родриго Батталья
77 Желсон Мартинш 84′
7 Рубен Рибейру
88 Сейду Думбья 61′
40 Фреди Монтеро
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 10
5 Угловые 8
16 Фолы 5
5 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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