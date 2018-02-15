«Астана» пропустила три гола за восемь минут и упустила победу над «Спортингом» в плей-офф Лиги Европы
Футболисты «Астаны» проиграли португальскому «Спортингу» из Лиссабона в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Футболисты «Астаны» проиграли португальскому «Спортингу» из Лиссабона в первом матче 1/16 финала Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила сегодня, 15 февраля, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:3.
Уже на седьмой минуте «Астана» вышла вперед. Автором гола стал хорватский полузащитник Марин Томасов, который поразил ворота «Спортинга» после классной передачи белорусского защитника Игоря Шитова.
В концовке первого тайма обе команды обменялись голами, но в обоих случаях судьи фиксировали офсайд. У «Спортинга» был отменен мяч Сейду Думбии, а у «Астаны» — гол Марина Аничича.
В начале второго тайма у «Астаны» случился провал, который стоил ей победы. За семь минут казахстанский клуб пропустил три гола. На 48-й минуте Бруно Фернандеш реализовал пенальти за игру рукой Юрия Логвиненко, на 50-й Желсон Мартинш вывел «Спортинг» вперед, а на 56-й Сейду Думбия забил третий мяч гостей.
Вдобавок ко всему «Астана» на 62-й минуте
Ответный матч между «Астаной» и «Спортингом» пройдет в Лиссабоне в ночь с 22 на 23 февраля и начнется ровно в 00:00 по времени столицы Казахстана. Португальский клуб устроит даже поражение с разницей в два мяча, так как в случае ничейного исхода по итогам противостояния ей помогут три гостевых гола.
Добавим, что «Астана» — первый в истории представитель Казахстана в
|Станимир Стойлов
|Жезуш Жорже
|
|
|
|
|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|10
|5
|Угловые
|8
|16
|Фолы
|5
|5
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)