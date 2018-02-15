«Астана» пропустила три гола за восемь минут и упустила победу над «Спортингом» в плей-офф Лиги Европы

Игра проходила сегодня, 15 февраля, в столице Казахстана и завершилась со счетом 1:3.

Уже на седьмой минуте «Астана» вышла вперед. Автором гола стал хорватский полузащитник Марин Томасов, который поразил ворота «Спортинга» после классной передачи белорусского защитника Игоря Шитова.

В концовке первого тайма обе команды обменялись голами, но в обоих случаях судьи фиксировали офсайд. У «Спортинга» был отменен мяч Сейду Думбии, а у «Астаны» — гол Марина Аничича.

В начале второго тайма у «Астаны» случился провал, который стоил ей победы. За семь минут казахстанский клуб пропустил три гола. На 48-й минуте Бруно Фернандеш реализовал пенальти за игру рукой Юрия Логвиненко, на 50-й Желсон Мартинш вывел «Спортинг» вперед, а на 56-й Сейду Думбия забил третий мяч гостей.

Вдобавок ко всему «Астана» на 62-й минуте из-за удаления лишились лидера защиты — Логвиненко, который получил вторую желтую карточку и теперь пропустит ответный матч. В оставшееся время счет больше не менялся, хотя на 89-й дальний удар Аничича приняла на себя штанга.

Ответный матч между «Астаной» и «Спортингом» пройдет в Лиссабоне в ночь с 22 на 23 февраля и начнется ровно в 00:00 по времени столицы Казахстана. Португальский клуб устроит даже поражение с разницей в два мяча, так как в случае ничейного исхода по итогам противостояния ей помогут три гостевых гола.