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15 февраля, источник: Чемпионат.com

«Ницца» — «Локомотив»: Балотелли сыграет с первых минут

Стал известен стартовый состав «Ниццы» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом».

С первых минут у французской команды выйдет бывший нападающий «Интера», «Милана», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли.

«Ницца»: Бенитес, Сарр, Данте, Марлон, Коли, Сиприен, Сент-Максимен, Лис-Мелу, Сери, Плеа, Балотелли.

Запасные: Кардинал, Срарфи, Тамез, Бюрнер, Менди, Макенго, Сако.

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