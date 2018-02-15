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«Ницца» — «Локомотив»: Балотелли сыграет с первых минут
Стал известен стартовый состав «Ниццы» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом».
Стал известен стартовый состав «Ниццы» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Локомотивом».
С первых минут у французской команды выйдет бывший нападающий «Интера», «Милана», «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Марио Балотелли.
«Ницца»: Бенитес, Сарр, Данте, Марлон, Коли, Сиприен,
Запасные: Кардинал, Срарфи, Тамез, Бюрнер, Менди, Макенго, Сако.