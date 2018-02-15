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«Спартак» сыграет в красной форме, «Атлетик» — в чёрной
Стало известно, в какой форме сыграют «Спартак» и «Атлетик» в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Стало известно, в какой форме сыграют «Спартак» и «Атлетик» в матче 1/16 финала Лиги Европы.
Московская команда выйдет на поле в красной форме, а игроки испанского клуба будут играть в чёрном комплекте.
Встреча состоится сегодня, 15 февраля, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало игры запланировано на 21:00 по московскому времени.