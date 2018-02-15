Народ против «Спартака»: все, что надо знать об «Атлетике» из Бильбао
В 1/16 финала Лиги Европы в соперники «Спартаку» достался футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао — одна из самых необычных европейских команд.
В 1/16 финала Лиги Европы в соперники «Спартаку» достался футбольный клуб «Атлетик» из Бильбао — одна из самых необычных европейских команд.
ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: НАРАВНЕ С ВЕЛИКИМИ
«Атлетик» — один из трех испанских клубов, никогда не вылетавших в низшую лигу — с момента своего основания в 1898 году. Это достижение становится еще более значимым, если учесть, что двумя другими командами являются великие и могучие «Реал» с «Барселоной».
Славные времена главного футбольного клуба басков приходятся на 30-е годы прошлого века, когда «Атлетик» четырежды становился чемпионом. Неплохая команда подобралась в Бильбао и в 80-х, когда баски дважды смогли опередить кризисовавших грандов и выиграть заветный трофей.
«Атлетик» — удивительный клуб, который может собраться на один отдельно взятый матч, но на длинной дистанции — не умеет удерживать концентрацию. Исторически это подтверждает статистика победы в Кубке страны — 24 трофея. Это даже больше, чем у мадридского «Реала».
Сегодня «Атлетик» бросает то в жар, то в холод. Совсем недавно команда играла в финале Лиги Европы, где проиграла своим соотечественникам и почти тезкам из мадридского «Атлетико», а в этом сезоне тащится на 13-м месте во внутреннем чемпионате. Несмотря на это, в Лиге Европы клуб выглядит более чем уверенно, особенно на выезде. Так что даже на своем стадионе «Спартаку» надо держать ухо востро.
КОЗЫРЬ: СИЛА В ЕДИНСТВЕ
«Атлетик» — уникальное явление в мировом футболе. Все футболисты, собранные в клубе — не просто испанцы, они — представители одной единственной народности, проживающей на территории этой страны — они все баски. Считается, что такой консервативный подход к формированию состава и является причиной невероятной духовитости клуба, его характера.
Правда, как и из любого правила, из этого тоже бывают свои исключения, если их можно так назвать. В клуб не раз приглашались футболисты, которые к Стране Басков имеют лишь отдаленное отношение через своих баскских прабабушек и прадедушек, которые родились во Франции, Бразилии и других странах.
Есть исключение и нынешнем составе. Речь о главной звезде и самом дорогом футболисте клуба на данный момент — Иньяки Уильямсе. Родители этого темнокожего игрока — беженцы из Ганы и Либерии. Единственная причина, по которой 23-летний спортсмен появляется в составе «Атлетика» — место его рождения. Он появился на свет в городе Бильбао, а следовательно является баском по месту рождения. Он прошел все ступени развития в академии и
ЗИМА-2018: РОКИРОВКА В ЗАЩИТЕ
Именно «Атлетик» этой зимой орудовал самыми большими суммами среди соперников российских команд. Однако баски делали это не по своему желанию. Не по своей воле они отпустили в «Манчестер Сити» лучшего центрального защитника Эмерика Лапорта. Испанцы не хотели продавать футболиста, но «горожане» привыкли брать свое — просто выплатили отступные, прописанные в контракте игрока — 65 млн евро, сделав его вторым в списке самых дорогих защитников в истории футбола. Также команду покинул правый защитник Энеко Боведа — потеря так себе, иначе его вряд ли отпустили бы бесплатно в «Депортиво».
Потеряв центрального защитника, «Атлетик» не растерялся и быстро нашел адекватную замену. За компенсацию в размере 32 млн евро в команду приехал Иньиго Мартинес из «Реала Сосьедад». Суммы трансферов не сопоставимы, но по оценочной стоимости, если верить специалистам ресурса Transfermarkt, игроки ничем друг от друга не отличаются — 25 млн евро каждый. В итоге может получиться, что клуб поменял шило на мыло, но еще и заработал на этом. Хотя, потеря основного центрального защитника для «Спартака» — все же плюс. Мартинесу еще предстоит встроиться в игру, что сделать не
АТЛЕТИК.
Страна: Испания
Город: Бильбао
Арена: «Сан-Мамес»
Титулы: чемпион Испании (8), Кубок Испании (24)
Чемпионат Испании-2016/17: 7-е место
Чемпионат Испании-2017/18: 13-е место после 23 туров (6 побед, 10 ничьих, 7 поражений, мячи 24:25)
Еврокубки-2017/18: 10 матчей, 6 побед, 3 ничьи, 1 поражение, мячи 16:8.
СЕЗОН-2017/18
Дома: 16 матчей, 7 побед, 6 ничьих, 3 поражения, мячи 16:9
В гостях: 17 матчей, 5 побед, 7 ничьих, 5 поражений, мячи 24:14.
ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР
Хосе СИГАНДА
Возраст: 51 год
Статистика в клубе: 35 матчей, 12 побед, 14 ничьих, 9 поражений, мячи 41:35.
ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА
Иньяки УИЛЬЯМС
Возраст: 23 года
Статистика в клубе: 144 матча, 31 гол, 21 передача (в этом сезоне — 33 матча, 7 голов, 6 передач)
Рыночная стоимость: 25 млн евро.
МАТЧИ С РОССИЙСКИМИ КЛУБАМИ В ЕВРОКУБКАХ
Локомотив — 1:2 (г), 1:0 (д) в 1/16 финала Лиги Европы 2011/12.
КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ НА ДУЭЛЬ СО «СПАРТАКОМ»
Первый матч: 2,5 (Спартак) — 3,4 (ничья) — 3,1 (Атлетик).
Проход в 1/8 финала: 2,2 (Спартак) — 1,7 (Атлетик).
ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ.
Вратарь.
Кепа АРРИСАБАЛАГА.
Защитники.
Энрик САБОРИТ
Иньиго МАРТИНЕС
Унаи НУНЬЕС
Оскар ДЕ МАРКОС.
Полузащитники.
Андер ИТУРРАСПЕ
Микель РИКО
Рауль ГАРСИЯ
Иньяки УИЛЬЯМС
Маркель СУСАЭТА.
Нападающий.
Ариц АДУРИС.
Степан Чаушьян