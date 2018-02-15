Народ против «Спартака»: все, что надо знать об «Атлетике» из Бильбао

Источник: Советский спорт

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: НАРАВНЕ С ВЕЛИКИМИ

«Атлетик» — один из трех испанских клубов, никогда не вылетавших в низшую лигу — с момента своего основания в 1898 году. Это достижение становится еще более значимым, если учесть, что двумя другими командами являются великие и могучие «Реал» с «Барселоной».

Славные времена главного футбольного клуба басков приходятся на 30-е годы прошлого века, когда «Атлетик» четырежды становился чемпионом. Неплохая команда подобралась в Бильбао и в 80-х, когда баски дважды смогли опередить кризисовавших грандов и выиграть заветный трофей.

«Атлетик» — удивительный клуб, который может собраться на один отдельно взятый матч, но на длинной дистанции — не умеет удерживать концентрацию. Исторически это подтверждает статистика победы в Кубке страны — 24 трофея. Это даже больше, чем у мадридского «Реала».

Сегодня «Атлетик» бросает то в жар, то в холод. Совсем недавно команда играла в финале Лиги Европы, где проиграла своим соотечественникам и почти тезкам из мадридского «Атлетико», а в этом сезоне тащится на 13-м месте во внутреннем чемпионате. Несмотря на это, в Лиге Европы клуб выглядит более чем уверенно, особенно на выезде. Так что даже на своем стадионе «Спартаку» надо держать ухо востро.

КОЗЫРЬ: СИЛА В ЕДИНСТВЕ

«Атлетик» — уникальное явление в мировом футболе. Все футболисты, собранные в клубе — не просто испанцы, они — представители одной единственной народности, проживающей на территории этой страны — они все баски. Считается, что такой консервативный подход к формированию состава и является причиной невероятной духовитости клуба, его характера.

Правда, как и из любого правила, из этого тоже бывают свои исключения, если их можно так назвать. В клуб не раз приглашались футболисты, которые к Стране Басков имеют лишь отдаленное отношение через своих баскских прабабушек и прадедушек, которые родились во Франции, Бразилии и других странах.

Есть исключение и нынешнем составе. Речь о главной звезде и самом дорогом футболисте клуба на данный момент — Иньяки Уильямсе. Родители этого темнокожего игрока — беженцы из Ганы и Либерии. Единственная причина, по которой 23-летний спортсмен появляется в составе «Атлетика» — место его рождения. Он появился на свет в городе Бильбао, а следовательно является баском по месту рождения. Он прошел все ступени развития в академии и фарм-клубах «Атлетика».

ЗИМА-2018: РОКИРОВКА В ЗАЩИТЕ

Именно «Атлетик» этой зимой орудовал самыми большими суммами среди соперников российских команд. Однако баски делали это не по своему желанию. Не по своей воле они отпустили в «Манчестер Сити» лучшего центрального защитника Эмерика Лапорта. Испанцы не хотели продавать футболиста, но «горожане» привыкли брать свое — просто выплатили отступные, прописанные в контракте игрока — 65 млн евро, сделав его вторым в списке самых дорогих защитников в истории футбола. Также команду покинул правый защитник Энеко Боведа — потеря так себе, иначе его вряд ли отпустили бы бесплатно в «Депортиво».

Потеряв центрального защитника, «Атлетик» не растерялся и быстро нашел адекватную замену. За компенсацию в размере 32 млн евро в команду приехал Иньиго Мартинес из «Реала Сосьедад». Суммы трансферов не сопоставимы, но по оценочной стоимости, если верить специалистам ресурса Transfermarkt, игроки ничем друг от друга не отличаются — 25 млн евро каждый. В итоге может получиться, что клуб поменял шило на мыло, но еще и заработал на этом. Хотя, потеря основного центрального защитника для «Спартака» — все же плюс. Мартинесу еще предстоит встроиться в игру, что сделать не так-то и просто.

АТЛЕТИК.

Страна: Испания

Город: Бильбао

Арена: «Сан-Мамес»

Титулы: чемпион Испании (8), Кубок Испании (24)

Чемпионат Испании-2016/17: 7-е место

Чемпионат Испании-2017/18: 13-е место после 23 туров (6 побед, 10 ничьих, 7 поражений, мячи 24:25)

Еврокубки-2017/18: 10 матчей, 6 побед, 3 ничьи, 1 поражение, мячи 16:8.

СЕЗОН-2017/18

Дома: 16 матчей, 7 побед, 6 ничьих, 3 поражения, мячи 16:9

В гостях: 17 матчей, 5 побед, 7 ничьих, 5 поражений, мячи 24:14.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР

Хосе СИГАНДА

Возраст: 51 год

Статистика в клубе: 35 матчей, 12 побед, 14 ничьих, 9 поражений, мячи 41:35.

ГЛАВНАЯ ЗВЕЗДА

Иньяки УИЛЬЯМС

Возраст: 23 года

Статистика в клубе: 144 матча, 31 гол, 21 передача (в этом сезоне — 33 матча, 7 голов, 6 передач)

Рыночная стоимость: 25 млн евро.

МАТЧИ С РОССИЙСКИМИ КЛУБАМИ В ЕВРОКУБКАХ

Локомотив — 1:2 (г), 1:0 (д) в 1/16 финала Лиги Европы 2011/12.

КОТИРОВКИ БУКМЕКЕРОВ НА ДУЭЛЬ СО «СПАРТАКОМ»

Первый матч: 2,5 (Спартак) — 3,4 (ничья) — 3,1 (Атлетик).

Проход в 1/8 финала: 2,2 (Спартак) — 1,7 (Атлетик).

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОСТАВ.

Вратарь.

Кепа АРРИСАБАЛАГА.

Защитники.

Энрик САБОРИТ

Иньиго МАРТИНЕС

Унаи НУНЬЕС

Оскар ДЕ МАРКОС.

Полузащитники.

Андер ИТУРРАСПЕ

Микель РИКО

Рауль ГАРСИЯ

Иньяки УИЛЬЯМС

Маркель СУСАЭТА.

Нападающий.

Ариц АДУРИС.