Против «львов» судья и ужасная статистика. Превью к матчу 1/16 финала Лиги Европы «Астана» — «Спортинг»

«Астана» — первый казахстанский клуб, который выступит в плей-офф Лиги Европы. В эту стадию астанчане вышли со второго места в группе А. «Спортинг» туда пробился в шестой раз, на этот раз благодаря третьему месту в группе D Лиги чемпионов. Португальцам было тяжело рассчитывать на что-то большее в этом турнире, так как их соперниками по квартету были «Барселона» и «Ювентус».

Прежде «Астана» и «Спортинг» между собой не играли, но казахстанский чемпион встречался с представителем Португалии, «Бенфикой» — в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/2016. На выезде подопечные Станимира Стойлова уступили со счетом 0:2, а дома сыграли вничью 2:2. При этом «Спортинг» никогда не играл с казахстанскими клубами.

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Последний еврокубковый матч на своем поле «Астана» проводила против «Вильярреала» на групповом этапе текущего розыгрыша Лиги Европы. 23 ноября астаначне проиграли со счетом 2:3 и тем самым прервали свою 17-матчевую беспроигрышную серию на «Астана Арене». Причем данная серия началась после поражения (0:3) от тех же испанцев в раунде плей-офф Лиги Европы-2014/2015.

В то же время болельщики вправе рассчитывать на гол со стороны хозяев, поскольку в последних восьми домашних матчах в еврокубках «Астана» непременно забивала. Тогда как «Спортинг» не совсем удачно выступает на выезде, проиграв в шести из последних восьми встречах. И что интересно, «Спортингу» ни разу не удавалось побеждать в гостевых играх 1/16 финала Лиги Европы, куда «львы» отбирались в пяти случаях.

«Астана» на предстоящие матчи в Лиге Европы дозаявила Юрия Перцуха, Бактиера Зайнутдинова и Марко Станоевича. Отзаявила Асхата Тагыбергена и Жуниора Кабанангу, перешедших в другие команды в межсезонье.

«Спортинг» дозаявил Рубена Рибейру, Брайана Руиса, Фреди Монтеро, а отзаявила Желсона Далу, Маттеуса, Алана Руиса, Юри Медейруша, Тобиаша Фигейреду, Жонатана Силву.

Астанчанам из-за дисквалификации не поможет полузащитник сборной Казахстана Серикжан Мужиков. Кроме того, на карточке «висит» Игорь Шитов.

Игру обслужит судейская бригада из Франции во главе с Рюдди Бюке.

Надо сказать, что француз — фартовый рефери для нас. Во всяком случае, при его судействе казахстанские клубы не проигрывали.

Так, он обслуживал домашний матч «Астаны» против «Бенфики» (2:2) на групповом этапе Лиги чемпионов-2015/2016. Также при его участии «Ордабасы» сыграл вничью на выезде с «Русенборгом» (2:2) во втором отборочном раунде Лиги Европы-2012/2013. А вот «Спортинг» с Бюке проиграл в гостях «Байеру» (1:3) в 1/16 финала Лиги Европы-2015/2016, а еще на своем поле не смог сломить сопротивление «Вольфсбурга» (0:0) в 1/16 финала Лиги Европы-2014/2015.