Лига на снегу: «Спартак» заморозит испанцев

Источник: Газета.Ру

Спартак (Москва) — «Атлетик» (Бильбао) — 21:00 мск.

В 1/16 финала Лиги Европы московскому «Спартаку» выпал нелегкий соперник — представитель статусной испанской Примеры «Атлетик» из Бильбао.

В составе басков играет нападающий Ариц Адурис, который славится безупречной игрой головой.

Футбол Лига Европы 2017/2018 1/16 финала, 15.02.2018, 21:00 Спартак М - Атлетик -

Да, форварду уже 37, но в январе он был признан лучшим игроком чемпионата Испании и в очередной раз доказал, что возраст для него не помеха.

Преимуществом «львов» может стать и то, что у них, в отличие от «Спартака», не было зимнего перерыва, и в новом году команда провела уже шесть официальных матчей, не считая одного товарищеского, а значит, должна быть в форме.

Другое дело, что во всех этих встречах была одержана только одна победа при бесконечной череде ничьих.

После ухода главного тренера Эрнесто Вальверде в «Барселону» «Атлетик» так и не смог прийти в себя и в данный момент плетется на непривычном для себя 13-м месте в чемпионате.

К тому же зимой баски потеряли своего ключевого защитника Эмерика Ляпорта, который перебрался в «Манчестер Сити» за €65 млн. Восполнить этот уход «Атлетик» попытался за счет приобретения Иньиго Мартинеса из «Реал Сосьедада». В предстоящем противостоянии со «Спартаком» нам предстоит узнать, насколько этот трансфер себя оправдал.

У красно-белых едва ли не больше проблем, чем у испанцев.

Долгие зимние каникулы, безусловно, сказались на форме команды, а по четырем товарищеским матчам сложно судить, насколько москвичи близки к возвращению идеальных кондиций: два поражения китайским клубам «Шанхай Теллэйс» и «Хэбэй Чайна Форчун», ничья с болгарской «Софией» и победа над чешской «Спартой» — таковы результаты «Спартака» в межсезонье.

К тому же этой зимой «гладиаторы» лишились столпа своей обороны — Георгия Джикии, который порвал крестообразные связки в одном из контрольных матчей. На замену был взят в аренду Никола Максимович, почти не игравший в итальянском «Наполи».

Встреча с «Атлетиком», скорее всего, станет первым — и сразу же весьма серьезным — испытанием серба в официальных играх за «Спартак».

Футбол Лига Европы 2017/2018 1/16 финала, 15.02.2018, 23:05 Селтик - Зенит -

«Селтик» (Глазго) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 23:05 мск.

Питерский «Зенит» провел предсезонку ровнее «Спартака», одержав пять побед при одной ничьей, однако успех в товарищеских встречах еще не гарантирует, что команда в форме.

Впрочем, на фоне шотландского «Селтика» в 1/16 финала Лиги Европы сине-бело-голубые должны в любом случае выглядеть предпочтительнее:

все-таки уровень национальных чемпионатов сильно отличается в пользу Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ), к тому же у бело-зеленых много травмированных игроков, включая основного голкипера.

Вместо привычного Крэйга Гордона место в рамке займет 37-летний Дорус де Врис, и здесь, в отличие от случая с Адурисом, возраст берет свое: голландец почти не играет в основе уже больше года.

У «Зенита» же в потенциальных потерях значится только защитник Бранислав Иванович, у которого есть проблемы с глазом, однако главный тренер питерцев Роберто Манчини не исключил его участия в матче.

«Иванович чувствует себя лучше, хотя еще не готов на сто процентов. Мы решим в день встречи, сможет ли он сыграть или нет, — сообщил специалист в интервью для официального сайта клуба. — Играть в Шотландии всегда непросто.

«Селтик» поддерживает огромное количество болельщиков, и они гонят команду вперед все 90 минут. У нас может быть проблема в том, что этот матч станет первым официальным за два последних месяца.

Постараемся показать свои лучшие качества".

Футбол Лига Европы 2017/2018 1/16 финала, 15.02.2018, 21:00 Ницца - Локомотив М -

«Ницца» (Ницца) — «Локомотив» (Москва) — 21:00 мск.

Московскому «Локомотиву» выпало встречаться с французской «Ниццей», в составе которой выступают такие футболисты, как итальянский нападающий Марио Балотелли и бразильский защитник Данте.

В прошлом сезоне команда с Лазурного берега наводила шороху в Лиге 1 и какое-то время держалась в лидерах чемпионата, однако сейчас «орлята» идут лишь на девятом месте с 34 очками (у «Пари Сен-Жермен» с первой строчки — 65).

К тому же клуб проиграл три последних матча подряд соперникам из нижней части таблицы.

«Локомотив», в отличие от грядущего оппонента, до зимнего перерыва находился в отличной форме. В чемпионате страны «железнодорожники» идут на первом месте с отрывом в восемь очков от «Зенита» и «Спартака» (45 против 37). Последние четыре матча в РФПЛ завершились для красно-зеленых победой.

В каких кондициях подопечные Юрия Семина пребывают сейчас, сказать сложно: на сборах команда дважды уступила, четыре раза сыграла вничью и лишь однажды победила.

Впрочем, на официальный матч Лиги Европы «Локомотив» явно настроится по-другому и, скорее всего, добьется приемлемого результата, учитывая, что травмированных у команды нет.

В преддверии встречи своим мнением поделился защитник москвичей Неманья Пейчинович, который провел за «Ниццу» более ста матчей.

«Матч с бывшим клубом вызывает массу эмоций. Я провел здесь четыре года и рад вернуться. Знаю, что в музее клуба даже висит моя футболка.

У меня осталось здесь много друзей. Но работа есть работа.