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09:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Роналду — самый бьющий игрок ЛЧ-2017/18, Неймар — лучший по количеству обводок

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду в матче с «ПСЖ» (3:1) нанёс 10 ударов, подтвердив реноме самого бьющего игрока нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

Источник: Reuters

По данным Instat, португалец с большим отрывом опережает конкурентов как по общему, так и по среднему количеству ударов — 51 в 7 матчах (6,9 в среднем за 90 минут). На втором месте по общему количеству ударов — нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (29 — 4,4 в среднем за 90 минут), на третьем — Лионель Месси (28 — 5,7).

Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче с «Реалом» осуществил 15 обводок (9 успешных). Бразилец в нынешнем розыгрыше турнира с большим отрывом опережает конкурентов по этому показателю — 111 обводок (15,1 в среднем за 90 минут). На втором месте — футболист «Порту» Ясин Браими (70 — 10,9), на третьем — Диего Перотти из «Ромы» (62 — 12,5).

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