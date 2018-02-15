Роналду — самый бьющий игрок ЛЧ-2017/18, Неймар — лучший по количеству обводок

По данным Instat, португалец с большим отрывом опережает конкурентов как по общему, так и по среднему количеству ударов — 51 в 7 матчах (6,9 в среднем за 90 минут). На втором месте по общему количеству ударов — нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах (29 — 4,4 в среднем за 90 минут), на третьем — Лионель Месси (28 — 5,7).



Нападающий «ПСЖ» Неймар в матче с «Реалом» осуществил 15 обводок (9 успешных). Бразилец в нынешнем розыгрыше турнира с большим отрывом опережает конкурентов по этому показателю — 111 обводок (15,1 в среднем за 90 минут). На втором месте — футболист «Порту» Ясин Браими (70 — 10,9), на третьем — Диего Перотти из «Ромы» (62 — 12,5).