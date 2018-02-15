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05:30 (мск), источник: Чемпионат.com

Испанский сервис для поиска работы посоветовал Эмери обновить резюме

Испанский онлайн-рекрутмент InfoJobs решил воспользоваться поражением «ПСЖ» от «Реала» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3) в своих целях.

Источник: Reuters

В твиттере компании было опубликовано предложение главному тренеру парижан Унаи Эмери обновить свое резюме, намекая на возможную отставку специалиста.

Напомним, в прошлом сезоне баскский наставник «ПСЖ» также испытал горечь разочарования от встречи с испанским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов. После победы в первом матче над «Барселоной» со счетом 4:0 парижский клуб был разгромлен в Испании — 1:6. Тогда Унаи Эмери удалось сохранить свой пост.

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