Испанский сервис для поиска работы посоветовал Эмери обновить резюме

В твиттере компании было опубликовано предложение главному тренеру парижан Унаи Эмери обновить свое резюме, намекая на возможную отставку специалиста.

Напомним, в прошлом сезоне баскский наставник «ПСЖ» также испытал горечь разочарования от встречи с испанским клубом в 1/8 финала Лиги чемпионов. После победы в первом матче над «Барселоной» со счетом 4:0 парижский клуб был разгромлен в Испании — 1:6. Тогда Унаи Эмери удалось сохранить свой пост.