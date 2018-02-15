Назван ориентировочный состав «Спортинга» на матч против «Астаны»
Португальский сайт Bolanarede.pt озвучил вероятную расстановку «Спортинга» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Астаной», сообщает Sports.kz.
Португальский сайт Bolanarede.pt озвучил вероятную расстановку «Спортинга» на первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Астаной», сообщает Sports.kz.
Ориентировочный состав лиссабонской команды, по версии издания, выглядит так: Патрисиу —Пиччини, Коатес, Пинту, Коэнтрау — Батталья, Карвалью, Мартинш, Акунья — Фернандеш, Думбия.
Также сайт отмечает, что «Спортинг» — фаворит противостояния, однако их «ледоколу» в холодную погоду в Астане придется непросто. Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Астана» — «Спортинг» состоится 15 февраля в Астане.
Начало в 22:00 по астанинскому времени. На него букмекерская контора 1XBET предлагает следующие коэффициенты: победа «Астаны» — 3.62, ничья — 3.32, победа «Спортинга» — 2.3. Ответный матч пройдет 22 февраля в Лиссабоне.