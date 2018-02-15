Зинедин Зидан: Роналду продолжает делать великие вещи
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) похвалил свою команду.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) похвалил свою команду.
Также он отметил игру полузащитника Иско и защитника Марселу.
— «Реал» хорошо играл на протяжении всего матча, — цитирует
«Реал» выиграл 12 кубков Лиги чемпионов, и игроки знают, насколько важен этот турнир. Мы хорошо защищались, интенсивно работали без мяча — это очень и очень важно. С помощью Иско мы хотели доминировать в центре поля, и он прекрасно со всем справился. Он действовал очень мобильно, особенно в начале игры. В концовке мы решили поменять структуру, так как знали, что игроки «ПСЖ» устанут. Выход Асенсио, Бэйла и Васкеса помог нам использовать это. Марселу прекрасно отработал в защите и атаковал намного больше, чем мы планировали. С учетом того, что Начо играл на правом фланге, Марсело мог действовать немного выше. Я очень доволен его игрой, как и действием всех остальных.