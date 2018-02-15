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04:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Зинедин Зидан: Роналду продолжает делать великие вещи

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан после победы над «ПСЖ» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1) похвалил свою команду.

Источник: Reuters

Также он отметил игру полузащитника Иско​ и защитника Марселу.

— «Реал» хорошо играл на протяжении всего матча, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Мы высоко прессинговали и играли в свой футбол даже после того, как соперик вышел вперед. Это заслуженная победа. Тяжело повторять одно и то же о Роналду каждый день — он продолжает делать великие вещи. Мы очень довольны сегодняшним матчем, отработали все 90 минут с огромной интенсивностью и агрессивностью против великолепной команды. Сегодня мы будем наслаждаться победой, а завтра уже будем думать об ответном матче. В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое. Болельщики сыграли важнейшую роль сегодня. Они не прекращали нас поддерживать ни на секунду, даже после того как соперники забили.

«Реал» выиграл 12 кубков Лиги чемпионов, и игроки знают, насколько важен этот турнир. Мы хорошо защищались, интенсивно работали без мяча — это очень и очень важно. С помощью Иско мы хотели доминировать в центре поля, и он прекрасно со всем справился. Он действовал очень мобильно, особенно в начале игры. В концовке мы решили поменять структуру, так как знали, что игроки «ПСЖ» устанут. Выход Асенсио, Бэйла и Васкеса помог нам использовать это. Марселу прекрасно отработал в защите и атаковал намного больше, чем мы планировали. С учетом того, что Начо играл на правом фланге, Марсело мог действовать немного выше. Я очень доволен его игрой, как и действием всех остальных.

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