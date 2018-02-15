Зинедин Зидан: Роналду продолжает делать великие вещи

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Также он отметил игру полузащитника Иско​ и защитника Марселу.

— «Реал» хорошо играл на протяжении всего матча, — цитирует пресс-служба УЕФА Зидана. — Мы высоко прессинговали и играли в свой футбол даже после того, как соперик вышел вперед. Это заслуженная победа. Тяжело повторять одно и то же о Роналду каждый день — он продолжает делать великие вещи. Мы очень довольны сегодняшним матчем, отработали все 90 минут с огромной интенсивностью и агрессивностью против великолепной команды. Сегодня мы будем наслаждаться победой, а завтра уже будем думать об ответном матче. В прошлом году мы видели, что на выезде может быть всякое. Болельщики сыграли важнейшую роль сегодня. Они не прекращали нас поддерживать ни на секунду, даже после того как соперники забили.