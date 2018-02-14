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14 февраля, источник: ТАСС

Адурис: «Атлетик» позитивно настроен на матч против «Спартака»

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Футболисты «Атлетика» из Бильбао позитивно настроены на матч 1/16 финала Лиги Европы против московского «Спартака». Об этом на пресс-конференции сообщил нападающий испанской команды Ариц Адурис.

Источник: РИА "Новости"

В четверг «Спартак» на стадионе «Открытие-Арена» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

Футбол
Лига Европы 2017/2018
1/16 финала, 15.02.2018, 21:00
Спартак М
-Атлетик-

«Мы знаем, что в России “Спартак” — великая команда, поэтому для нас это будет особенная встреча. Все футболисты позитивно настроены, несмотря на неудачную серию нашего клуба в последнее время. Постараемся извлечь уроки из матча “Спартака” в Лиге чемпионов против “Севильи” и оказать достойное сопротивление», — сказал Адурис.

Также 37-летний нападающий отметил, что все футболисты «Атлетика» постараются адаптироваться к морозной погоде в Москве. «Действительно, мы не привыкли к холодной погоде, которая сейчас царит в Москве. Постараемся, насколько это возможно, адаптироваться к холоду, тем более обе команды будут в одинаковых условиях», — отметил Адурис.

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