Адурис: «Атлетик» позитивно настроен на матч против «Спартака»

Источник: РИА "Новости"

В четверг «Спартак» на стадионе «Открытие-Арена» проведет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Атлетика».

Футбол Лига Европы 2017/2018 1/16 финала, 15.02.2018, 21:00 Спартак М - Атлетик -

«Мы знаем, что в России “Спартак” — великая команда, поэтому для нас это будет особенная встреча. Все футболисты позитивно настроены, несмотря на неудачную серию нашего клуба в последнее время. Постараемся извлечь уроки из матча “Спартака” в Лиге чемпионов против “Севильи” и оказать достойное сопротивление», — сказал Адурис.