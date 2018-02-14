К первому матчу Лиги Европы с «Ниццей» готовятся 24 футболиста «Локомотива»

Первая игра команд состоится в четверг в Ницце, ответная встреча пройдет 22 февраля в Москве.
К первому матчу готовятся следующие футболисты «Локомотива»:
вратари: Гилерме, Антон Коченков, Никита Медведев;.
защитники: Ведран Чорлука, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг;.
полузащитники: Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Мацей Рыбус, Дмитрий Баринов;.
нападающие: Ари, Аршак Корян, Михаил Лысов, Эдер.