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14 февраля, источник: Р-Спорт

К первому матчу Лиги Европы с «Ниццей» готовятся 24 футболиста «Локомотива»

Двадцать четыре футболиста «Локомотива» готовятся к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы с французской «Ниццей», сообщается на сайте московского клуба.

Первая игра команд состоится в четверг в Ницце, ответная встреча пройдет 22 февраля в Москве.

К первому матчу готовятся следующие футболисты «Локомотива»:

вратари: Гилерме, Антон Коченков, Никита Медведев;.

защитники: Ведран Чорлука, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг;.

полузащитники: Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш, Мацей Рыбус, Дмитрий Баринов;.

нападающие: Ари, Аршак Корян, Михаил Лысов, Эдер.

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