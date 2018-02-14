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14 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Чтобы согреться, перед игрой с «Атлетиком» пропустим по стопочке водки

Главный тренер «Спартака» — о матче Лиги Европы с «Атлетиком» и способах борьбы с холодной погодой.

Источник: Спорт-Экспресс

— Изучили игру «Атлетика»? — первый вопрос Каррере.

— Конечно, мы смотрели матчи, изучили их. Они играют в хороший футбол. У них есть сильные игроки, прекрасная линия нападения. Нам предстоит сложный матч, мы должны быть предельно внимательны.

— Как надо сыграть «Спартаку», чтобы добиться победы?

— Тактически мы будем отталкиваться от игры соперника. Приложим все силы, чтобы одержать домашнюю победу. Мы должны быть очень внимательными, чтобы не позволить сопернику забить у нас дома.

— Как оцените зимние товарищеские встречи?

— Они прошли не на том уровне, на котором мы выступаем в премьер-лиге. Испанцы же, в отличие от нас, провели шесть матчей в чемпионате, влились в определенный темп. Наша задача состоит в том, чтобы найти нужную мотивацию, хотя перед такими встречами с игроками даже не надо разговаривать на эту тему.

— Погода как-то тактически повлияет на игру?

— Безусловно, климатические условия могут повлиять на матч, причем как на нас, так и на «Атлетик». Но уверен, что поле будет в отличном состоянии. Газон — основной фундамент хорошей игры. Если будет так холодно, то сможем пропустить по стопочке водки перед игрой, так согреемся! (Смеется.).

— Смогли ли бы вы тренировать команду, состоящую из одних москвичей? У «Атлетика» все игроки — баски.

— Конечно же да, если вдруг руководство решит иметь в составе одних россиян. Проблем в этом не вижу.

— Ведущий защитник «Атлетика» Ляпорт недавно покинул команду. Насколько это на руку «Спартаку»?

— Это никак не повлияет на ход завтрашнего матча. Думаю, он будет заменен другим сильным и качественным защитником. В этом нет проблемы для «Атлетика».

— «Атлетик» сейчас переживает игровой кризис. Скажется это на игре?

— Никак не скажется. Каждый матч отличается от других. Несмотря на то, что у них не получается добиться положительных результатов, «Атлетик» остается командой, с которой сложно играть. Перед европейскими матчами внутренние проблемы не влияют на положение дел. Кто сыграет лучше, и тот одержит победу.

— Уже определились с составом на завтрашний матч? Мельгарехо выйдет с первых минут?

— Я размышлял о стартовом составе. На предматчевой тренировке еще подумаю об этом.

— Какой счет завтра вас устроит?

— На этот вопрос легко ответить. Каждый бы хотел победить 5:0. Но нас ожидает далеко непростой матч. Главное — не пропустить.

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