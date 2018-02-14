«Реал» семь раз пытался купить Неймара

Источник: Спорт-Экспресс

Попытка номер один. «Королевский клуб» давно следил за Неймаром. Впервые он приехал в Мадрид в 2006-м — на двухнедельный просмотр в юношеской команде «Реала». Подросток впечатлил тренеров. Но не устроила цена: агент Неймара Вагнер Рибейру запросил 60 миллионов евро.

Попытка номер два. «Реал» сохранил контакты с семьей Неймара и Рибейру. В июне 2011-го Marca сообщила, что испанский клуб согласовал условия личного контракта футболиста. Но не удалось договориться с «Сантосом». В октябре уже AS утверждала, что «Реал» согласился выплатить 58 миллионов евро, а игроку предложен 6-летний контракт с ежегодной зарплатой в 10 миллионов. Но те, кто владел правами на игрока, не сумели договориться между собой. Неймар остался в «Сантосе» и подписал новый договор.

Попытка номер три. В ноябре 2011-го вмешалась «Барселона», договорившаяся с отцом Неймара и предложившая ему в виде аванса 10 миллионов евро. А «Реал» и «Сантос» в это время продолжали вести переговоры. В мае 2013-го Marca даже поспешила сообщить, что Флорентино Перес от имени «Королевского клуба» предложил 100 миллионов, а самому игроку — 11 миллионов ежегодно (больше, чем тогда получал Криштиану Роналду). Но уже через месяц Неймара представили как новичка «Барселоны». «Я прислушался к своему сердцу. Были гораздо более выгодные предложения, но дело не в деньгах», — заявил тогда бразилец.

Попытка номер четыре. Мадридцы не прекращали попыток переманить талантливого футболиста. В январе 2016-го каталанская Sport проинформировала читателей, что «Реал» намерен заплатить отступные в 190 миллионов евро и предложить Неймару зарплату в 35 миллионов плюс бонус в 30 миллионов. «Барсе» в ответ пришлось улучшить финансовые условия контракта Неймара и продлить срок его действия.

Попытка номер пять. «Реал» не сдался. Летом 2017-го он вместе с «ПСЖ» входил в число потенциальных покупателей бразильца. Масла в огонь подлил полузащитник «Королевского клуба» Каземиру, в июле заявивший, что «Неймара с радостью примут в команде».

Попытка номер шесть. Спустя несколько месяцев после того, как состоялся самый дорогой трансфер в истории футбола (222 миллиона евро), снова заговорили о возможном переходе Неймара в «Реал». Перес якобы опять вышел на семью бразильца. «Возможно, так легче перейти из “Барсы” в “Реал”, — заявил в ноябре капитан мадридцев Серхио Рамос. — Транзитом через “ПСЖ”. Если он захочет к нам — дверь открыта». А президент «Королевского клуба» в декабре сказал, что в Мадриде Неймару легче выиграть «Золотой мяч», чем в Париже. Но бразилец остался во Франции, где он якобы чувствует себя не лучшим образом.