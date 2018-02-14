Манчини взял 22 футболиста на матч против «Селтика»
«Зенит» вылетел из Анталии в Глазго, где состоится матч 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».
«Зенит» вылетел из Анталии в Глазго, где состоится матч 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».
Как сообщает официальный сайт
«Зенит» отправился в Глазго в следующем составе:
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана
Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;
Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.
Матч «Селтик» — «Зенит» пройдет 15 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени.