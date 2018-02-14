Манчини взял 22 футболиста на матч против «Селтика»

Как сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба, Роберто Манчини взял на игру 22 футболиста. Отметим, что с командой не полетел защитник Бранислав Иванович, который из-за травмы только 7 февраля приступил к тренировкам в общей группе.