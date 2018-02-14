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11:04 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Манчини взял 22 футболиста на матч против «Селтика»

«Зенит» вылетел из Анталии в Глазго, где состоится матч 1/16 финала Лиги Европы против «Селтика».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает официальный сайт санкт-петербургского клуба, Роберто Манчини взял на игру 22 футболиста. Отметим, что с командой не полетел защитник Бранислав Иванович, который из-за травмы только 7 февраля приступил к тренировкам в общей группе.

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«Зенит» отправился в Глазго в следующем составе:

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Егор Бабурин;

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Миха Мевля, Илья Скроботов, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Эмануэль Маммана

Полузащитники: Далер Кузяев, Леандро Паредес, Матиас Краневиттер, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Дмитрий Плетнев, Эмилиано Ригони;

Нападающие: Александр Кокорин, Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Дмитрий Полоз.

Матч «Селтик» — «Зенит» пройдет 15 февраля и начнется в 23.05 по московскому времени.

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