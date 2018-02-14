Главный тренер «Спортинга» ожидает тяжелого противостояния с «Астаной»

Источник: Sports.kz

«У нас нет глубоких познаний об «Астане». Все, что мы знаем об «Астане» — это новая эпоха. Не было таких команд, которым было легко на их поле. «Астана» окажет сильное сопротивление «Спортингу», я не сомневаюсь.

Мы знаем, что этот раунд Лиги Европы будет сложным, и дело не только в длительных перелетах. Мы боремся на нескольких фронтах, играем по три раза в неделю в разных турнирах, пытаясь ротировать состав. Это имеет большое значение, но мы собираемся пройти в следующий раунд", — заявил Жезуш.