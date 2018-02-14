Форвард Муса, по версии InStat, стал худшим игроком матча «Црвена Звезда» — ЦСКА
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса стал худшим игроком матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:0) по версии InStat (InStat Index — 174).
Нападающий ЦСКА Ахмед Муса стал худшим игроком матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:0) по версии InStat (InStat Index — 174).
Нигериец выиграл всего три единоборства из 14 (21,4% — самый низкий показатель среди игроков обеих команд), совершил больше всех потерь (12), ни разу не вступил в отбор, а два удара и два острых паса стали неточными.
В то же время полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо стал лучшим игроком встречи по версии InStat (InStat Index — 275). Израильтянин совершил больше всех ТТД (147) с невысокой долей брака (12%), а также стал лидером по количеству перехватов на чужой половине поля (7), количеству точных передач в штрафную (8) и точных острых пасов (2).
Футболисты ЦСКА в матче с «Црвеной Звездой» превзошли соперников в силовой борьбе. «Армейцы» выиграли 54,8% единоборств. На групповом этапе ЛЧ этот показатель у ЦСКА составлял 47,8%.
|Црвена Звезда
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0:0
Первый тайм: 0:0
|ЦСКА
|Владан Милоевич
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|9
|7
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Рачковски (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|Боковой судья
|Михал Обукович (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)
|За воротами
|Томаш Квятковски (Польша)