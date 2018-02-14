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09:35 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард Муса, по версии InStat, стал худшим игроком матча «Црвена Звезда» — ЦСКА

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса стал худшим игроком матча 1/16 финала Лиги Европы против «Црвены Звезды» (0:0) по версии InStat (InStat Index — 174).

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Нигериец выиграл всего три единоборства из 14 (21,4% — самый низкий показатель среди игроков обеих команд), совершил больше всех потерь (12), ни разу не вступил в отбор, а два удара и два острых паса стали неточными.

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В то же время полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо стал лучшим игроком встречи по версии InStat (InStat Index — 275). Израильтянин совершил больше всех ТТД (147) с невысокой долей брака (12%), а также стал лидером по количеству перехватов на чужой половине поля (7), количеству точных передач в штрафную (8) и точных острых пасов (2).

Футболисты ЦСКА в матче с «Црвеной Звездой» превзошли соперников в силовой борьбе. «Армейцы» выиграли 54,8% единоборств. На групповом этапе ЛЧ этот показатель у ЦСКА составлял 47,8%.

Црвена Звезда 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
13.02.2018, 20:00 Зрители: 45000 плей-офф: 1/16 финала Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Виктор Гончаренко
Составы
Милан Борян 82
Филип Стойкович 30
Милан Родич 23
Дамьен Ле Таллек 4
Вуядин Савич 90
Эль-Фарду Бен Набуан 31
Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
Митчелл Дональд (к) 20
78′ Неманья Радоньич 49
Славолюб Срнич 55
85′ Александр Пешич 45
Урош Рачич 6
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Понтус Вернблум
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 19′
2 Мариу Фернандес
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин 22′
7 Ахмед Муса
66 Бибрас Натхо
11 Виктор Винисиус Витинью 84′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
6 Угловые 9
7 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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