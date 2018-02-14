Форвард Муса, по версии InStat, стал худшим игроком матча «Црвена Звезда» — ЦСКА

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Нигериец выиграл всего три единоборства из 14 (21,4% — самый низкий показатель среди игроков обеих команд), совершил больше всех потерь (12), ни разу не вступил в отбор, а два удара и два острых паса стали неточными.

В то же время полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо стал лучшим игроком встречи по версии InStat (InStat Index — 275). Израильтянин совершил больше всех ТТД (147) с невысокой долей брака (12%), а также стал лидером по количеству перехватов на чужой половине поля (7), количеству точных передач в штрафную (8) и точных острых пасов (2).