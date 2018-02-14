Хайнкес: Победа в Лиге чемпионов — большая цель для «Баварии»

«Для нас сила в командной игре, а не в отдельных суперзвёздах. Победы одерживает не коллектив, имеющий в своих рядах лучшего в мире футболиста, успехи достигаются командной игрой. Лига чемпионов — турнир, имеющий большое значение для ведущих команд Европы. Полагаю, что со старта сезона «Бавария» усовершенствовала свою игру. Наша команда очень мотивирована на успех в Лиге чемпионов. Победа в Лиге чемпионов — большая цель для «Баварии», — цитирует Хайнкеса tz.