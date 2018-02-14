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09:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Хайнкес: Победа в Лиге чемпионов — большая цель для «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юпп Хайнкес отметил, что команда намерена сделать всё, чтобы выиграть Лигу чемпионов. В 1/8 финала турнира соперником немецкого гранда будет «Бешикташ».

Источник: AFP 2018

«Для нас сила в командной игре, а не в отдельных суперзвёздах. Победы одерживает не коллектив, имеющий в своих рядах лучшего в мире футболиста, успехи достигаются командной игрой. Лига чемпионов — турнир, имеющий большое значение для ведущих команд Европы. Полагаю, что со старта сезона «Бавария» усовершенствовала свою игру. Наша команда очень мотивирована на успех в Лиге чемпионов. Победа в Лиге чемпионов — большая цель для «Баварии», — цитирует Хайнкеса tz.

Первая игра между «Баварией» и «Бешикташем» состоится 20 февраля на поле мюнхенцев, ответная — 14 марта.

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