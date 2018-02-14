«Спортинг» определился с составом на первый матч плей-офф Лиги Европы с «Астаной»

Всего тренерский штаб «Спортинга» взял на матч в Астане 21 футболиста. Полностью состав выглядит следующим образом:

Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Астана» — «Спортинг» состоится 15 февраля на стадионе «Астана Арена» и начнется в 22:00 по местному времени. Ответная игра пройдет через неделю в Португалии.