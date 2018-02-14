«Спортинг» определился с составом на первый матч плей-офф Лиги Европы с «Астаной»

Ранее стало известно, что игру пропустит главный бомбардир лиссабонцев Бас Дост. Голландский форвард травмировал бедро в начале февраля.
Всего тренерский штаб «Спортинга» взял на матч в Астане 21 футболиста. Полностью состав выглядит следующим образом:
Вратари: Руй Патрисиу, Ромен Сален и Луис Максимиано;
Защитники: Анде Пинту, Кристиано Пиччини, Себастьян Коатес, Стефан Ристовски и Фабио Коэнтрау;
Полузащитники: Жоау Пальинья, Вильям Карвалью, Родриго Батталья, Радосав Петрович, Маркос Акунья, Желсон Мартинш, Рубен Рибейру, Бруно Сезар, Брайан Руис и Бруну Фернандеш;
Нападающие: Сейду Думбия, Фреди Монтеро и Рафаэл Леау.
Напомним, первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Астана» — «Спортинг» состоится 15 февраля на стадионе «Астана Арена» и начнется в 22:00 по местному времени. Ответная игра пройдет через неделю в Португалии.