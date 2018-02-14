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03:51 (мск), источник: Р-Спорт

Аллегри: «Ювентус» не садился в оборону в матче ЛЧ, «Тоттенхэм» заставил это сделать

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Итальянский «Ювентус» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Тоттенхэмом» не садился в оборону сам, поведя со счетом 2:0, а сделал это под давлением соперника, заявил главный тренер туринцев Массимилиано Аллегри.

Источник: РИА "Новости"

«Ювентус» во вторник на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 2:2, забив два мяча в первые девять минут.

«Мы готовы к лондонскому финалу. Здорово начали встречу, но затем не смогли удержать владение, настолько хорошо играл “Тоттенхэм”. В первые 45 минут мы не давали ему шансов у своих ворот, но он наказал нас, забив единственным своим ударом до перерыва. Мы не сели в оборону при счете 2:0, нас заставил это сделать “Тоттенхэм”. После второго его гола опаснее были уже мы», — заявил Аллегри, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

«Если кто думал, что мы сегодня должны были выиграть со счетом 4:0, то это оттого, что мы слишком избаловали болельщиков за последние годы. В этом сезоне Лига чемпионов особенно трудна, а в следующем сезоне в ней будет еще сложнее», — добавил тренер.

Ответная встреча пройдет 7 марта в Лондоне.

Ювентус 2:2
Первый тайм: 2:1
Тоттенхэм Хотспур
13.02.2018, 22:45 Зрители: 41232 Плей-офф: 1/8 финала Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Маурисио Покеттино
Голы
2′ Гонсало Игуаин (М. Пьянич) 9
9′ Гонсало Игуаин 9
10 Харри Кейн (Д. Алли) 35′
23 Кристиан Эриксен 71′
Нереализованные пенальти
45+2′ Г. Игуаин 9
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Маттиа Де Шильо 2
Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
45′ Мехди Бенатиа 4
Миралем Пьянич 5
Федерико Бернардески 33
60′ Гонсало Игуаин 9
66′ Сами Хедира 6
80′ Родриго Бентанкур 30
90′ Дуглас Коста 11
Квадво Асамоа 22
76′ Марио Манджукич 17
Стефано Стураро 27
1 Юго Ллорис (к)
24 Серж Орье 47′
33 Бен Дэйвис 8′
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
10 Харри Кейн
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
23 Кристиан Эриксен 90′
12 Виктор Ваньяма
11 Эрик Ламела 89′
27 Родригес Моура Лукас
20 Деле Алли 83′
7 Сон Хын Мин
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 5
16 Фолы 13
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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