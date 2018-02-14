Аллегри: «Ювентус» не садился в оборону в матче ЛЧ, «Тоттенхэм» заставил это сделать

Источник: РИА "Новости"

«Ювентус» во вторник на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» со счетом 2:2, забив два мяча в первые девять минут.

«Мы готовы к лондонскому финалу. Здорово начали встречу, но затем не смогли удержать владение, настолько хорошо играл “Тоттенхэм”. В первые 45 минут мы не давали ему шансов у своих ворот, но он наказал нас, забив единственным своим ударом до перерыва. Мы не сели в оборону при счете 2:0, нас заставил это сделать “Тоттенхэм”. После второго его гола опаснее были уже мы», — заявил Аллегри, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

«Если кто думал, что мы сегодня должны были выиграть со счетом 4:0, то это оттого, что мы слишком избаловали болельщиков за последние годы. В этом сезоне Лига чемпионов особенно трудна, а в следующем сезоне в ней будет еще сложнее», — добавил тренер.