Почеттино: «Тоттенхэм» выглядел намного лучше «Ювентуса», поэтому ничья несправедлива

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«Тоттенхэм» во вторник в гостях сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 2:2, пропустив два мяча в первые девять минут матча. В компенсированное время первого тайма нападающий туринцев Гонсало Игуаин, ставший автором дубля, не реализовал пенальти.

«В футболе удача играет большую роль. Счет 1:2 — это не то же, что 1:3. Мы не заслуживали тогда уступать в счете в два мяча. В первом тайме мы заслуживали большего. Думаю, ничья нам на руку, хотя она немного несправедлива, ведь мы выглядели намного лучше», — заявил Почеттино, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

«Матч был фантастическим. Да, начали мы неважно. Пропустили два быстрых гола, но показали затем невероятный характер. Хочу поздравить игроков, которые отыгрались со счета 0:2 в Турине в матче с командой, чью оборону так сложно взломать», — отметил тренер.