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03:30 (мск), источник: Р-Спорт

Почеттино: «Тоттенхэм» выглядел намного лучше «Ювентуса», поэтому ничья несправедлива

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Футболисты английского «Тоттенхэма» играли намного лучше итальянского «Ювентуса» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, поэтому ничья не является справедливым результатом, заявил главный тренер лондонцев Маурисио Почеттино.

Источник: Reuters

«Тоттенхэм» во вторник в гостях сыграл вничью с «Ювентусом» со счетом 2:2, пропустив два мяча в первые девять минут матча. В компенсированное время первого тайма нападающий туринцев Гонсало Игуаин, ставший автором дубля, не реализовал пенальти.

«В футболе удача играет большую роль. Счет 1:2 — это не то же, что 1:3. Мы не заслуживали тогда уступать в счете в два мяча. В первом тайме мы заслуживали большего. Думаю, ничья нам на руку, хотя она немного несправедлива, ведь мы выглядели намного лучше», — заявил Почеттино, слова которого приводятся на официальном сайте УЕФА.

«Матч был фантастическим. Да, начали мы неважно. Пропустили два быстрых гола, но показали затем невероятный характер. Хочу поздравить игроков, которые отыгрались со счета 0:2 в Турине в матче с командой, чью оборону так сложно взломать», — отметил тренер.

Ответная встреча пройдет 7 марта в Лондоне.

Ювентус 2:2
Первый тайм: 2:1
Тоттенхэм Хотспур
13.02.2018, 22:45 Зрители: 41232 Плей-офф: 1/8 финала Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Маурисио Покеттино
Голы
2′ Гонсало Игуаин (М. Пьянич) 9
9′ Гонсало Игуаин 9
10 Харри Кейн (Д. Алли) 35′
23 Кристиан Эриксен 71′
Нереализованные пенальти
45+2′ Г. Игуаин 9
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Маттиа Де Шильо 2
Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
45′ Мехди Бенатиа 4
Миралем Пьянич 5
Федерико Бернардески 33
60′ Гонсало Игуаин 9
66′ Сами Хедира 6
80′ Родриго Бентанкур 30
90′ Дуглас Коста 11
Квадво Асамоа 22
76′ Марио Манджукич 17
Стефано Стураро 27
1 Юго Ллорис (к)
24 Серж Орье 47′
33 Бен Дэйвис 8′
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
10 Харри Кейн
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
23 Кристиан Эриксен 90′
12 Виктор Ваньяма
11 Эрик Ламела 89′
27 Родригес Моура Лукас
20 Деле Алли 83′
7 Сон Хын Мин
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 5
16 Фолы 13
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Тоттенхэм Хотспур
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