Буффон дрогнул. «Ювентус» упустил победу над «Тоттенхэмом»
«Ювентус» пропустил первые голы за восемь матчей 2018 года и позволил «Тоттенхэму» добыть ничью. Второй мяч на совести легенды туринского клуба Джанлуиджи Буффона.
«Ювентус» пропустил первые голы за восемь матчей 2018 года и позволил «Тоттенхэму» добыть ничью. Второй мяч на совести легенды туринского клуба Джанлуиджи Буффона.
ДОКЛАД ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ ЛИГИ
Казалось бы, причем тут валлийский клуб из четвертого по силе дивизиона Англии? Все просто. В 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэму» выпало играть с «Ньюпортом», который очень хотел победить гранда. С этой целью главный скаут валлийского клуба Пол Моулсуорт составил многостраничный детальный доклад об игре «шпор». В нем расписано все: от общей тактики Маурисио Покеттино до индивидуальных особенностей футболистов. Например, хавбек Дайер назван медлительным, а защитник Санчес — слабым звеном.
Досье на «Тоттенхэм» помогло «Ньюпорту» выгрызть переигровку на «Уэмбли» и привлечь к себе интерес «Ювентуса». Во время второго кубкового матча Моулсуорт встретился со скаутом туринцев Роберто Боско и безвозмездно передал ему все наработки. «Он поверить не мог, что мы сыграли вничью с «Тоттенхэмом», — цитирует аналитика «Ньюпорта» The Sun. — Но когда он взглянул на доклад, произнес: «Это фантастика!».
В отчете, в частности, сказано, что Дембеле слишком часто нарушает правила. Первая минута в Турине — бельгиец фолит на Пьяниче, и тот со штрафного отдает голевую передачу на Игуаина. При этом форвард «Юве»
ИГУАИН: ИЗ ГЕРОЕВ В АНТИГЕРОИ
Гол определенно сбил «шпор» с толку. Они не предполагали, что «Ювентус» сомнет их с первых минут и отберет мяч. А зря: спустя несколько минут еще один необязательный фол привел к пенальти — Дэйвис уронил Бернардески в штрафной, и Игуаин оформил дубль. Идеальный старт для туринцев.
Тут бы «Ювентусу» додавить англичан, но туринцы
В тот момент, когда «Тоттенхэм» окончательно освоился в Турине, его защитник все сломал. Снова обращаемся к досье клуба четвертого дивизиона, где упомянуто: «Орье совершает ненужные фолы». Один из таковых все видели в конце первого тайма — ивуариец ударил по ногам Дугласа Косту в своей штрафной, когда этого не требовала ситуация. К счастью для Орье, Игуаин не всегда реализует пенальти — «Тоттенхэм» спасла перекладина.
ЭХ, ДЖИДЖИ
Во втором тайме «шпоры» снова начали поддавливать соперника, а «Ювентус» согласился на контратакующую игру. Зачем это нужно было Массимилиано Аллегри, неясно: туринцы после перерыва гораздо реже оказывались у чужих ворот, хотя Ллорису в паре эпизодов пришлось попотеть.
Буффон тоже не стоял на месте, но одна его ошибка перечеркнула всю позитивную игру. На 70-й минуте «Тоттенхэм» заработал опасный штрафной по центру. Буффон верно выстроил стенку — закрыл для исполнителя удара левый от себя угол. Сам остался стоять чуть правее центра, но очень поздно среагировал на тривиальный удар Эриксена, и пустил мяч под рукой. Буффон дрогнул, а команда не поддержала свою легенду. Впервые в истории одноименного стадиона «Ювентус» расплескал преимущество в два мяча. Это может стоить дорого.
|Ювентус
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2:2
Первый тайм: 2:1
|Тоттенхэм Хотспур
|Массимилиано Аллегри
|Маурисио Покеттино
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|3
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|10
|5
|Удары в створ
|6
|1
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|13
|5
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Феликс Брих (Германия)