Буффон дрогнул. «Ювентус» упустил победу над «Тоттенхэмом»

Источник: Спорт-Экспресс

ДОКЛАД ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ ЛИГИ

Казалось бы, причем тут валлийский клуб из четвертого по силе дивизиона Англии? Все просто. В 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэму» выпало играть с «Ньюпортом», который очень хотел победить гранда. С этой целью главный скаут валлийского клуба Пол Моулсуорт составил многостраничный детальный доклад об игре «шпор». В нем расписано все: от общей тактики Маурисио Покеттино до индивидуальных особенностей футболистов. Например, хавбек Дайер назван медлительным, а защитник Санчес — слабым звеном.

Досье на «Тоттенхэм» помогло «Ньюпорту» выгрызть переигровку на «Уэмбли» и привлечь к себе интерес «Ювентуса». Во время второго кубкового матча Моулсуорт встретился со скаутом туринцев Роберто Боско и безвозмездно передал ему все наработки. «Он поверить не мог, что мы сыграли вничью с «Тоттенхэмом», — цитирует аналитика «Ньюпорта» The Sun. — Но когда он взглянул на доклад, произнес: «Это фантастика!».

В отчете, в частности, сказано, что Дембеле слишком часто нарушает правила. Первая минута в Турине — бельгиец фолит на Пьяниче, и тот со штрафного отдает голевую передачу на Игуаина. При этом форвард «Юве» почему-то остался совершенно один на линии штрафной. Видимо, защитникам «Тоттенхэма» нужно было предоставить доклад, чтобы они поняли: аргентинца преступно оставлять без опеки.

ИГУАИН: ИЗ ГЕРОЕВ В АНТИГЕРОИ

Гол определенно сбил «шпор» с толку. Они не предполагали, что «Ювентус» сомнет их с первых минут и отберет мяч. А зря: спустя несколько минут еще один необязательный фол привел к пенальти — Дэйвис уронил Бернардески в штрафной, и Игуаин оформил дубль. Идеальный старт для туринцев.

Тут бы «Ювентусу» додавить англичан, но туринцы зачем-то позволили сопернику овладеть территорией и прийти в себя. В первом тайме «Тоттенхэм» находился с мячом 72,1 процента времени — такой наглости Турин в этом сезоне не видел даже, когда приезжала «Барселона». Среди минусов «шпор» «Ньюпорт» отметил и «большую зависимость от Кейна». Это мы и так знаем, как и защитники «Ювентуса». В первом тайме английский бомбардир получил два голевых момента: в первом случае Буффон отразил удар головой в упор, во втором — Кейн улизнул от всех и послал мяч в пустые ворота. Это был первый гол, который «Юве» пропустил в 2018 году.

В тот момент, когда «Тоттенхэм» окончательно освоился в Турине, его защитник все сломал. Снова обращаемся к досье клуба четвертого дивизиона, где упомянуто: «Орье совершает ненужные фолы». Один из таковых все видели в конце первого тайма — ивуариец ударил по ногам Дугласа Косту в своей штрафной, когда этого не требовала ситуация. К счастью для Орье, Игуаин не всегда реализует пенальти — «Тоттенхэм» спасла перекладина.

ЭХ, ДЖИДЖИ

Во втором тайме «шпоры» снова начали поддавливать соперника, а «Ювентус» согласился на контратакующую игру. Зачем это нужно было Массимилиано Аллегри, неясно: туринцы после перерыва гораздо реже оказывались у чужих ворот, хотя Ллорису в паре эпизодов пришлось попотеть.