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02:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Буффон дрогнул. «Ювентус» упустил победу над «Тоттенхэмом»

«Ювентус» пропустил первые голы за восемь матчей 2018 года и позволил «Тоттенхэму» добыть ничью. Второй мяч на совести легенды туринского клуба Джанлуиджи Буффона.

Источник: Спорт-Экспресс

ДОКЛАД ИЗ ЧЕТВЕРТОЙ ЛИГИ

Казалось бы, причем тут валлийский клуб из четвертого по силе дивизиона Англии? Все просто. В 1/16 финала Кубка Англии «Тоттенхэму» выпало играть с «Ньюпортом», который очень хотел победить гранда. С этой целью главный скаут валлийского клуба Пол Моулсуорт составил многостраничный детальный доклад об игре «шпор». В нем расписано все: от общей тактики Маурисио Покеттино до индивидуальных особенностей футболистов. Например, хавбек Дайер назван медлительным, а защитник Санчес — слабым звеном.

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Досье на «Тоттенхэм» помогло «Ньюпорту» выгрызть переигровку на «Уэмбли» и привлечь к себе интерес «Ювентуса». Во время второго кубкового матча Моулсуорт встретился со скаутом туринцев Роберто Боско и безвозмездно передал ему все наработки. «Он поверить не мог, что мы сыграли вничью с «Тоттенхэмом», — цитирует аналитика «Ньюпорта» The Sun. — Но когда он взглянул на доклад, произнес: «Это фантастика!».

В отчете, в частности, сказано, что Дембеле слишком часто нарушает правила. Первая минута в Турине — бельгиец фолит на Пьяниче, и тот со штрафного отдает голевую передачу на Игуаина. При этом форвард «Юве» почему-то остался совершенно один на линии штрафной. Видимо, защитникам «Тоттенхэма» нужно было предоставить доклад, чтобы они поняли: аргентинца преступно оставлять без опеки.

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ИГУАИН: ИЗ ГЕРОЕВ В АНТИГЕРОИ

Гол определенно сбил «шпор» с толку. Они не предполагали, что «Ювентус» сомнет их с первых минут и отберет мяч. А зря: спустя несколько минут еще один необязательный фол привел к пенальти — Дэйвис уронил Бернардески в штрафной, и Игуаин оформил дубль. Идеальный старт для туринцев.

Тут бы «Ювентусу» додавить англичан, но туринцы зачем-то позволили сопернику овладеть территорией и прийти в себя. В первом тайме «Тоттенхэм» находился с мячом 72,1 процента времени — такой наглости Турин в этом сезоне не видел даже, когда приезжала «Барселона». Среди минусов «шпор» «Ньюпорт» отметил и «большую зависимость от Кейна». Это мы и так знаем, как и защитники «Ювентуса». В первом тайме английский бомбардир получил два голевых момента: в первом случае Буффон отразил удар головой в упор, во втором — Кейн улизнул от всех и послал мяч в пустые ворота. Это был первый гол, который «Юве» пропустил в 2018 году.

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В тот момент, когда «Тоттенхэм» окончательно освоился в Турине, его защитник все сломал. Снова обращаемся к досье клуба четвертого дивизиона, где упомянуто: «Орье совершает ненужные фолы». Один из таковых все видели в конце первого тайма — ивуариец ударил по ногам Дугласа Косту в своей штрафной, когда этого не требовала ситуация. К счастью для Орье, Игуаин не всегда реализует пенальти — «Тоттенхэм» спасла перекладина.

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ЭХ, ДЖИДЖИ

Во втором тайме «шпоры» снова начали поддавливать соперника, а «Ювентус» согласился на контратакующую игру. Зачем это нужно было Массимилиано Аллегри, неясно: туринцы после перерыва гораздо реже оказывались у чужих ворот, хотя Ллорису в паре эпизодов пришлось попотеть.

Буффон тоже не стоял на месте, но одна его ошибка перечеркнула всю позитивную игру. На 70-й минуте «Тоттенхэм» заработал опасный штрафной по центру. Буффон верно выстроил стенку — закрыл для исполнителя удара левый от себя угол. Сам остался стоять чуть правее центра, но очень поздно среагировал на тривиальный удар Эриксена, и пустил мяч под рукой. Буффон дрогнул, а команда не поддержала свою легенду. Впервые в истории одноименного стадиона «Ювентус» расплескал преимущество в два мяча. Это может стоить дорого.

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Ювентус 2:2
Первый тайм: 2:1
Тоттенхэм Хотспур
13.02.2018, 22:45 Зрители: 41232 Плей-офф: 1/8 финала Allianz Stadium
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри Маурисио Покеттино
Голы
2′ Гонсало Игуаин (М. Пьянич) 9
9′ Гонсало Игуаин 9
10 Харри Кейн (Д. Алли) 35′
23 Кристиан Эриксен 71′
Нереализованные пенальти
45+2′ Г. Игуаин 9
Составы
Джанлуиджи Буффон (к) 1
Маттиа Де Шильо 2
Алекс Сандру 12
Джорджо Кьеллини 3
45′ Мехди Бенатиа 4
Миралем Пьянич 5
Федерико Бернардески 33
60′ Гонсало Игуаин 9
66′ Сами Хедира 6
80′ Родриго Бентанкур 30
90′ Дуглас Коста 11
Квадво Асамоа 22
76′ Марио Манджукич 17
Стефано Стураро 27
1 Юго Ллорис (к)
24 Серж Орье 47′
33 Бен Дэйвис 8′
5 Ян Фертонген
6 Давинсон Санчес
10 Харри Кейн
15 Эрик Дайер
19 Мусса Дембеле
23 Кристиан Эриксен 90′
12 Виктор Ваньяма
11 Эрик Ламела 89′
27 Родригес Моура Лукас
20 Деле Алли 83′
7 Сон Хын Мин
Статистика
3 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 10
5 Удары в створ 6
1 Штанги, перекладины 0
5 Угловые 5
16 Фолы 13
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Феликс Брих (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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