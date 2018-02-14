«Реал» против «ПСЖ». Все о главном противостоянии февраля
Чей лигочемпионский поход продлится дольше?
Чей лигочемпионский поход продлится дольше?
1/8 финала Лиги чемпионов как чемпионат мира — слабые команды сюда не добираются. И все же афиша «Реал» — «ПСЖ» на такой ранней стадии игр на вылет — преступление. Первый в истории новейшего формата турнира победитель двух подряд розыгрышей ЛЧ против клуба, который последние
РОНАЛДУ ПРОТИВ НЕЙМАРА
На первом плане, разумеется, два хедлайнера грядущего противостояния. Пикантности ему добавляет тот факт, что в последнее время много разговоров ведется о возможной их рокировке: Неймар, мол, несчастлив в Париже, а Роналду — в Мадриде, отчего бы им не поменяться местами? Президенты клубов — большие друзья, деньги на обоих банковских счетах присутствуют, так что в будущем этот сценарий исключать нельзя. Но пока все на своих местах.
Обладатель пяти Золотых мячей и наследный принц мирового футбольного трона, сбежавший летом из «Барселоны», чтобы выйти из не по росту высокой тени Месси. Любителям статистики будет интересно узнать, что прямо сейчас бразилец действительно превосходит аргентинца в результативности: Неймар принял участие в 44 голах «ПСЖ» во всех турнирах: забил 28 мячей и отдал 16 результативных передач. У Месси — 41 (27+14). Роналду уступает обоим, у него всего 31 (24+7). Если Неймар выбьет «Реал» из борьбы, у Флорентино Переса почти не останется аргументов против его покупки.
33-летний португалец на самом деле пока отстает от собственного графика — за последние несколько лет его голевая активность к февралю в среднем была на
РББ ПРОТИВ МКН
Проблема в том, что одним португальцем «Реал» сыт не будет. Некогда грозное трио мадридской атаки
Издание Marca любит устраивать разные опросы и не обошло стороной соперничество двух атакующих линий. Удивительно, но факт — даже испанские фанаты отдают предпочтение нападению парижан. Причем их перевес оскорбительно велик — из почти что 8 тысяч проголосовавших 83 процента выбрали лучшими трио из «ПСЖ».
ЗАЩИТНЫЕ БАРРИКАДЫ
Практически двукратное преимущество линии нападения французского клуба свидетельствует,
ЗИДАН ПРОТИВ ЭМЕРИ
Французский тренер не только большой специалист, но и баловень судьбы. Два года назад сменив в «Реале» забуксовавшего Бенитеса, он с ходу привел «Королевский клуб» к победе в ЛЧ. На следующий сезон — ко второй. Все сложилось — вместо докучливого испанского
У баска в этом плане все не так радужно. Каждую свою победу Эмери выстрадал, выжимая максимум из средних по классу футболистов, которые от его пассионарности загорались как спичка и горели до самого конца. Две испанских бронзы с «Валенсией» и три победы подряд в Лиге Европы с «Севильей» (первое в истории подобное тренерское достижение) — лучшие строчки в резюме. Теперь он второй сезон привыкает тренировать клуб, рвущийся в когорту европейских грандов, чей самый дорогой футболист один стоит столько же, сколько ¾ состава любой из его предыдущих команд. Унизительное поражение от «Барселоны» год назад (1:6) должно было многому научить Эмери и его игроков. Если француз после двух невероятных сезонов сейчас на ощутимом спаде — четвертое текущее место в ла лиге, 17 очков отставания от «Барсы», вылет из Кубка Испании, — то у баска явный взлет с ревущими моторами: лидерство в лиге 1, +12 очков от ближайшего преследователя.
Главное противостояние февраля начнется в день всех влюбленных. Влюбленных в футбол.