«Реал» против «ПСЖ». Все о главном противостоянии февраля

Источник: Спорт-Экспресс

1/8 финала Лиги чемпионов как чемпионат мира — слабые команды сюда не добираются. И все же афиша «Реал» — «ПСЖ» на такой ранней стадии игр на вылет — преступление. Первый в истории новейшего формата турнира победитель двух подряд розыгрышей ЛЧ против клуба, который последние пять-шесть лет тратит бешеные деньги на портных, пытаясь примерить костюм футбольного гранда, и, возможно, впервые не ошибся с размером: ни велик, ни мал — в самый раз. Кому-то одному придется отступить. Взвесим шансы противников, прикинем расклад сил.

РОНАЛДУ ПРОТИВ НЕЙМАРА

На первом плане, разумеется, два хедлайнера грядущего противостояния. Пикантности ему добавляет тот факт, что в последнее время много разговоров ведется о возможной их рокировке: Неймар, мол, несчастлив в Париже, а Роналду — в Мадриде, отчего бы им не поменяться местами? Президенты клубов — большие друзья, деньги на обоих банковских счетах присутствуют, так что в будущем этот сценарий исключать нельзя. Но пока все на своих местах.

Обладатель пяти Золотых мячей и наследный принц мирового футбольного трона, сбежавший летом из «Барселоны», чтобы выйти из не по росту высокой тени Месси. Любителям статистики будет интересно узнать, что прямо сейчас бразилец действительно превосходит аргентинца в результативности: Неймар принял участие в 44 голах «ПСЖ» во всех турнирах: забил 28 мячей и отдал 16 результативных передач. У Месси — 41 (27+14). Роналду уступает обоим, у него всего 31 (24+7). Если Неймар выбьет «Реал» из борьбы, у Флорентино Переса почти не останется аргументов против его покупки.

33-летний португалец на самом деле пока отстает от собственного графика — за последние несколько лет его голевая активность к февралю в среднем была на пять-семь мячей выше. Но это не должно вводить парижан в заблуждение — дело в локальных неудачах во внутреннем чемпионате, а в Лиге чемпионов у Роналду все в порядке. Осенью он стал первым футболистом в истории, который отличился в каждом из шести матчей на групповом этапе ЛЧ, забив девять мячей. Для сравнения — у Неймара шесть голов, у Месси (раз уж он появился в статье) — три. Если кому и вытаскивать «Реал» в четвертьфинал, то именно Криштиану.

РББ ПРОТИВ МКН

Проблема в том, что одним португальцем «Реал» сыт не будет. Некогда грозное трио мадридской атаки Роналду-Бэйл-Бензема (РББ) в этом сезоне редко радует своих болельщиков. В адрес француза на домашних играх «сливочных» свистят чаще, чем соперникам, а валлиец регулярно чередует яркие и бесцветные матчи. На троих в этом сезоне они забили во всех клубных турнирах 40 мячей. У трехголового парижского дракона Мбаппе-Кавани-Неймар (МКК) — 71.

Издание Marca любит устраивать разные опросы и не обошло стороной соперничество двух атакующих линий. Удивительно, но факт — даже испанские фанаты отдают предпочтение нападению парижан. Причем их перевес оскорбительно велик — из почти что 8 тысяч проголосовавших 83 процента выбрали лучшими трио из «ПСЖ».

ЗАЩИТНЫЕ БАРРИКАДЫ

Практически двукратное преимущество линии нападения французского клуба свидетельствует, во-первых, о лучшей слаженности действий между игроками, а во-вторых, о низком уровне соперников в чемпионате Франции (49 мячей из 71 были забиты в лиге 1). И, несмотря на второе, первое должно вызывать в Мадриде серьезные опасения — оборона «Реала» уже не так надежна, как прежде: 23 пропущенных гола в чемпионате Испании, даже у крепких середняков «Хетафе» и «Леганеса» меньше — 21 и 22 соответственно. Парижане пропустили 17 мячей во Франции и еще четыре в ЛЧ (у мадридцев в еврокубках — семь). Защитные баррикады во французской столице пока надежнее, чем в испанской.

ЗИДАН ПРОТИВ ЭМЕРИ

Французский тренер не только большой специалист, но и баловень судьбы. Два года назад сменив в «Реале» забуксовавшего Бенитеса, он с ходу привел «Королевский клуб» к победе в ЛЧ. На следующий сезон — ко второй. Все сложилось — вместо докучливого испанского тренера-экспериментатора с нулевым игровым прошлым появился обаятельный француз, легенда клуба, прошедший немало ступеней в клубной структуре и хорошо знавший всю мадридскую кухню изнутри. Футбольные звезды в такой атмосфере расслабились и начали получать удовольствие, прошагав на этом багаже полтора сезона.

У баска в этом плане все не так радужно. Каждую свою победу Эмери выстрадал, выжимая максимум из средних по классу футболистов, которые от его пассионарности загорались как спичка и горели до самого конца. Две испанских бронзы с «Валенсией» и три победы подряд в Лиге Европы с «Севильей» (первое в истории подобное тренерское достижение) — лучшие строчки в резюме. Теперь он второй сезон привыкает тренировать клуб, рвущийся в когорту европейских грандов, чей самый дорогой футболист один стоит столько же, сколько ¾ состава любой из его предыдущих команд. Унизительное поражение от «Барселоны» год назад (1:6) должно было многому научить Эмери и его игроков. Если француз после двух невероятных сезонов сейчас на ощутимом спаде — четвертое текущее место в ла лиге, 17 очков отставания от «Барсы», вылет из Кубка Испании, — то у баска явный взлет с ревущими моторами: лидерство в лиге 1, +12 очков от ближайшего преследователя.