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01:10 (мск), источник: Советский спорт

«Горожане» даже не вспотели. «Ман Сити» за 9 минут разбил обидчика ЦСКА

Пока вы смотрели битву «Ювентуса» с «Тоттенхэом», «Манчестер Сити» не напрягаясь лишил «Базель» каких бы то ни было надежд на чудо (4:0).

Источник: Советский спорт

Без Зинченко, но с Делфом

В этой паре «Сити» изначально был очевидным фаворитом. Более того, многие причисляют «горожан» к главным претендентам на победу во всей Лиге чемпионов. В АПЛ команда Пепа Гвардиолы почти все матчи выигрывает в одну калитку и уже давно скрылась от преследователей за горизонтом, поэтому к играм главного клубного турнира Старого Света может готовиться в менее жестком режиме. В выходные манкунианцы не оставили камня на камне от «Лестера» (5:1) и подошли к первой встрече с «Базелем» в хорошем настроении.

Главной новостью для болельщиков «Сити» стало возвращение в строй Фабиана Делфа, который значился травмированным. Была надежда, что на левом фланге обороны Гвардиола даст шанс проявить себя Александру Зинченко, но англичанин все же успел вернуться в строй. В остальном испанский специалист ничем не удивил: Илкай Гюндоган, Фернандиньо и Кевин Де Брюйне в средней линии, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Бернарду Силва — в атаке.

«Базель» вышел в 1/8 финала из группы с ЦСКА, «МЮ» и «Бенфикой». Так что в некотором роде швейцарцы заняли в плей-офф Лиги чемпионов место московских армейцев. На первых минутах было интересно представить на месте хозяев футболистов ЦСКА, особенно когда темнокожий нападающий Димитри Оберлин в красно-синей футболке рвался убежать один на один с Эдерсоном. Но потом «Сити» раздавил соперника, и смысл в этом пропал.

В основном составе хозяев было привычно увидеть экс-спартаковца Марека Сухи, который составил тройку центральных защитников с Таулантом Джакой и Лео Лакруа. Понимая, что гости не откажутся от привычки забирать мяч с первых минут, главный тренер швейцарского клуба Рафаэль Вики максимально насытил центр поля — в средней линии «Базеля» вышли сразу шесть человек, из которых четверо — с упором на оборону. За контратаки должны были отвечать Валентин Штокер, Мохамед Эльюнусси и Оберлин на острие.

Команды соскучились по Лиге чемпионов и с первых минут включили высокие скорости. Гости, как и ожидалось, завладели мячом. Это не стало сюрпризом и для швейцарцев, которые заготовили для соперника старые добрые контратаки. Схема, как подтвердилось в очередной раз, рабочая. Дважды Оберлин опасно врывался в штрафную и во втором случае вынудил Николаса Отаменди нарушить правила, но свисток шведского судьи Юнаса Эрикссона промолчал.

Казалось, что нас ждет интересное противостояние, и красно-синие смогут дать бой фавориту, но англичане включились на девять минут и забили три мяча — и чары развеялись. Сначала Гюндоган после подачи от углового флага опередил Фабиана Фрая, затем Бернарду Силва отправил мяч за шиворот вратарю Томашу Вацлаку из пределов штрафной (этот гол стал для португальца первым в еврокубках в небесно-голубой футболке), а добил хозяев Серхио Агуэро дальним ударом точно в угол ворот. И если во втором голе вина Вацлака может быть оспорена, то третий — очевидное вратарское преступление.

После этого игра была сделана и перешла в категорию футбольного шоу. Гости стали с удовольствием катать мяч в лучших традициях «тики-таки» и без труда докатали его до перерыва. Статистика первых 45 минут достаточно красноречива и без дополнительных комментариев: владение — 27%-73%, удары по воротам (без учета заблокированных) — 2−5, удары в створ — 0−4, точных передач — 96−389.

Также отметим, что еще до перерыва Джака в одном из эпизодов буквально повис на Стерлинге и получил свою дежурную желтую карточку — пятую в шести матчах ЛЧ, что означает для него пропуск ответной встречи. Которая, судя по всему, и так ничего не будет решать.

Спасибо «Базелю» за храбрость

На второй тайм хозяева вышли заведенными и даже заставили Эдерсона разок спасти партнеров, но завода их хватило всего на семь минут, после чего Гюндоган блеснул мастерством и из полукруга штрафной отправил мяч в «девятку» ворот Вацлика по недосягаемой для вратаря траектории.

К чести хозяев, счет на табло никак не сказался на их настрое. Во втором тайме они стали даже большими силами ходить вперед и изрядно потрепали Эдерсону нервы. Показательный момент — на 80-й минуте они швейцарцы впятером прессинговали соперника и даже отобрали мяч.

Отдельно хочется отметить легкого, техничного, очень быстрого и чрезвычайно нацеленного на ворота Оберлина. Он очень здорово открывался на линии офсайда, поучаствовал практически во всех атаках своей команды и в целом, пожалуй, наиграл на гол.

Тем не менее, «Сити» не составило труда уверенно доиграть матч. Ответная встреча теперь будет пустой формальностью, и Гвардиола может вновь сконцентрировать свое внимание на внутренних турнирах. Во всяком случае, до 16 марта, когда станут известны соперники «горожан» по четверьфиналу.

Базель 0:4
Первый тайм: 0:3
Манчестер Сити
13.02.2018, 22:45 Зрители: 36000 Плей-офф: 1/8 финала St. Jakob Park
Главные тренеры
Рафаэль Вики Хосеп Гвардьола
Голы
8 Илкай Гюндоган (К. Де Брейне) 14′
20 Бернарду Силва 18′
10 Серхио Агуэро (Фернандинью) 23′
8 Илкай Гюндоган (С. Агуэро) 53′
Составы
Томаш Вацлик 1
Михаэль Ланг 5
Блас Риверос 25
Лео Лакруа 3
Марек Сухи (к) 17
38′ Таулант Джака 34
Димитри Оберлен 19
Фабиан Фрай 6
89′ Жоффруа Сере Дье 20
85′ Мохамед Эль-Юнусси 24
Кевин Буа 33
71′ Валентин Штокер 14
Альбиан Айети 22
31 Эдерсон
2 Кайл Уокер
18 Фабиан Делф
4 Венсан Компани (к)
30 Николас Отаменди
8 Илкай Гюндоган 89′
20 Бернарду Силва
25 Фернандинью 59′
17 Кевин Де Брейне 63′
21 Давид Сильва
10 Серхио Агуэро 85′
3 Луис да Силва Данилу
7 Рахим Стерлинг 57′
19 Лерой Сане
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 12
3 Удары в створ 7
3 Угловые 6
9 Фолы 5
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Юнас Эрикссон (Швеция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Базель
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