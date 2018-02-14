«Горожане» даже не вспотели. «Ман Сити» за 9 минут разбил обидчика ЦСКА
Пока вы смотрели битву «Ювентуса» с «Тоттенхэом», «Манчестер Сити» не напрягаясь лишил «Базель» каких бы то ни было надежд на чудо (4:0).
Пока вы смотрели битву «Ювентуса» с «Тоттенхэом», «Манчестер Сити» не напрягаясь лишил «Базель» каких бы то ни было надежд на чудо (4:0).
Без Зинченко, но с Делфом
В этой паре «Сити» изначально был очевидным фаворитом. Более того, многие причисляют «горожан» к главным претендентам на победу во всей Лиге чемпионов. В АПЛ команда Пепа Гвардиолы почти все матчи выигрывает в одну калитку и уже давно скрылась от преследователей за горизонтом, поэтому к играм главного клубного турнира Старого Света может готовиться в менее жестком режиме. В выходные манкунианцы не оставили камня на камне от «Лестера» (5:1) и подошли к первой встрече с «Базелем» в хорошем настроении.
Главной новостью для болельщиков «Сити» стало возвращение в строй Фабиана Делфа, который значился травмированным. Была надежда, что на левом фланге обороны Гвардиола даст шанс проявить себя Александру Зинченко, но англичанин все же успел вернуться в строй. В остальном испанский специалист ничем не удивил: Илкай Гюндоган, Фернандиньо и Кевин Де Брюйне в средней линии, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро и Бернарду Силва — в атаке.
«Базель» вышел в 1/8 финала из группы с ЦСКА, «МЮ» и «Бенфикой». Так что в некотором роде швейцарцы заняли в
В основном составе хозяев было привычно увидеть
Команды соскучились по Лиге чемпионов и с первых минут включили высокие скорости. Гости, как и ожидалось, завладели мячом. Это не стало сюрпризом и для швейцарцев, которые заготовили для соперника старые добрые контратаки. Схема, как подтвердилось в очередной раз, рабочая. Дважды Оберлин опасно врывался в штрафную и во втором случае вынудил Николаса Отаменди нарушить правила, но свисток шведского судьи Юнаса Эрикссона промолчал.
Казалось, что нас ждет интересное противостояние, и
После этого игра была сделана и перешла в категорию футбольного шоу. Гости стали с удовольствием катать мяч в лучших традициях «тики-таки» и без труда докатали его до перерыва. Статистика первых 45 минут достаточно красноречива и без дополнительных комментариев: владение — 27%-73%, удары по воротам (без учета заблокированных) — 2−5, удары в створ — 0−4, точных передач — 96−389.
Также отметим, что еще до перерыва Джака в одном из эпизодов буквально повис на Стерлинге и получил свою дежурную желтую карточку — пятую в шести матчах ЛЧ, что означает для него пропуск ответной встречи. Которая, судя по всему, и так ничего не будет решать.
Спасибо «Базелю» за храбрость
На второй тайм хозяева вышли заведенными и даже заставили Эдерсона разок спасти партнеров, но завода их хватило всего на семь минут, после чего Гюндоган блеснул мастерством и из полукруга штрафной отправил мяч в «девятку» ворот Вацлика по недосягаемой для вратаря траектории.
К чести хозяев, счет на табло никак не сказался на их настрое. Во втором тайме они стали даже большими силами ходить вперед и изрядно потрепали Эдерсону нервы. Показательный момент — на 80-й минуте они швейцарцы впятером прессинговали соперника и даже отобрали мяч.
Отдельно хочется отметить легкого, техничного, очень быстрого и чрезвычайно нацеленного на ворота Оберлина. Он очень здорово открывался на линии офсайда, поучаствовал практически во всех атаках своей команды и в целом, пожалуй, наиграл на гол.
Тем не менее, «Сити» не составило труда уверенно доиграть матч. Ответная встреча теперь будет пустой формальностью, и Гвардиола может вновь сконцентрировать свое внимание на внутренних турнирах. Во всяком случае, до 16 марта, когда станут известны соперники «горожан» по четверьфиналу.
|Базель
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0:4
Первый тайм: 0:3
|Манчестер Сити
|Рафаэль Вики
|Хосеп Гвардьола
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|12
|3
|Удары в створ
|7
|3
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|5
|4
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Юнас Эрикссон (Швеция)