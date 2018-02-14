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01:05 (мск), источник: ТАСС

«Реал» сыграет с «Пари Сен-Жермен» в матче футбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 14 февраля. Первые матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов будут сыграны в среду в Мадриде и Порту. Победитель Лиги чемпионов двух последних лет «Реал» принимает французский «Пари Сен-Жермен», «Порту» сыграет с английским «Ливерпулем».

Противостояние «Реала» и ПСЖ, который возглавляет испанский специалист Унаи Эмери, считается главным событием первой стадии плей-офф — мадридский клуб вновь не сумел занять первое место в своей группе и получил в соперники одного из фаворитов Лиги чемпионов. Нынешний сезон для наставника команды Зинедина Зидана получается непростым, хотя «Реал» уже выиграл два титула — Суперкубок Испании и клубный чемпионат мира. В чемпионате Испании королевский клуб на 17 очков отстает от «Барселоны», а из розыгрыша Кубка страны мадридцев выбил скромный «Леганес».

Еще месяц назад испанская пресса называла шансы «Реала» в матчах с французским суперклубом минимальными — команда Зидана выглядела беспомощной, как и ее лидер Криштиану Роналду. Впрочем, после возвращения в строй после травмы Гарета Бэйла дела пошли на поправку. Три из четырех последних матчей чемпионата «Реал» выиграл с крупным счетом, в прошлую субботу разгромив «Реал Сосьедад» — 5:2. Хет-триком в этой встрече отметился Роналду, который довел счет своим мячам в нынешнем чемпионате до приемлемой цифры — 11.

При этом вновь не забил Карим Бензема, на счету которого лишь два гола в чемпионате и дубль в ворота кипрского АПОЭЛа в Лиге чемпионов. Пассивная трансферная политика руководства «Реала», которое не без согласований с Зиданом за год не купило ни одного форварда, оставила французского специалиста без особого выбора. Вместо Бензема может сыграть разве что 20-летний Борха Майораль, альтернативой является и возвращение к модели с двумя форвардами — Роналду и Бэйлом.

«Мы завтра не будем никому ничего доказывать. Неважно, что о нас говорят, мы выйдем на поле и будем работать», — заявил Зидан.

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ПСЖ усилил Диарра

На фоне проблемного «Реала» «Пари Сен-Жермен» смотрится отлаженной машиной, хотя внутренних проблем у парижан также хватает. Если «Реал» уже смирился с проигранным чемпионским титулом, то ПСЖ должен вернуть себе звание сильнейшего клуба Франции, парижане опережают «Монако» на 12 очков. В 25 матчах парижане забили 76 голов (на счету «Реала» 50 мячей в 22 встречах чемпионата Испании), из которых 21 на счету уругвайца Эдинсона Кавани, еще 11 провел бразилец Неймар. В субботу парижане победили в гостях «Тулузу» (1:0) благодаря автоголу соперника.

Если «Реал» никого не дозаявил на плей-офф (новичков у мадридцев попросту нет), то «Пари Сен-Жермен» усилил центр поля опытным Лассиной Диарра, который поиграл за «Анжи» и «Локомотив», а в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании в 2012 году. С его приходом выпал из состава опытный итальянец Тьяго Мотта, который останется вне заявки на матч.

Для парижского клуба и особенно его главного тренера Унаи Эмери предстоящая серия с «Реалом» будет во многом определяющей. Потратив астрономическую сумму на приобретение Неймара, ПСЖ нацелился на победу в Лиге чемпионов, и поражение уже в 1/8 финала, пусть даже в матчах с сильнейшим клубом Европы двух последних лет, станет настоящей катастрофой. К тому же все помнят события годичной давности, когда на этой же стадии ПСЖ в первом домашнем матче разгромил «Барселону» со счетом 4:0, затем позволив сопернику отыграться — 6:1.

Сейчас парижане первый матч проводят на выезде, к тому же команда с Неймаром стала гораздо сильнее, прежде всего в атаке, куда пришел еще и Килиан Мбаппе. В групповом турнире ПСЖ забил рекордные 25 мячей, а на счету Неймара и Кавани по шесть голов. Однако Роналду в групповой стадии выступил еще сильнее, отличившись девять раз и установив свое достижение — ранее никто на предварительной стадии не забивал в каждой игре.

Матч пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу», начало — 22:45 мск. Главным арбитром назначен итальянец Джанлука Рокки. Пропустит игру дисквалифицированный защитник «Реала» Даниэль Карвахаль.

«Ливерпуль» без Коутиньо, но с ван Дейком

В Порту местный клуб встречается с английским «Ливерпулем», который в своей группе опередил, в числе других, московский «Спартак». Впервые с 2009 года «Ливерпуль» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов — девять лет назад команда добралась до четвертьфинала, где уступила «Челси» (1:3, 4:4). Нынешний «Ливерпуль» едва ли не сильнейший в новейшей истории титулованного клуба, которому явно не хватает трофеев — как на национальном уровне, так и в Европе.

Зимой «Ливерпуль» усилил состав защитником из Нидерландов Вирджилом ван Дейком, который перешел из «Саутгемптона» за сумму, оцениваемую в 75 млн фунтов (около €85 млн).

Компенсировать эти затраты удалось продажей в «Барселону» бразильца Филиппе Коутиньо, потеря которого может сказаться на игре команды. В групповом турнире Лиги чемпионов Коутиньо забил пять мячей, сделав хет-трик во встрече со «Спартаком» (7:0).

Подопечные Юргена Клоппа в чемпионате Англии занимают третье место, на 18 очков отставая от лидера — «Манчестер Сити», и на два — от «Манчестер Юнайтед». В воскресенье «Ливерпуль» со счетом 2:0 победил в гостях «Саутгемптон», отличились Роберто Фирмино и один из лучших бомбардиров премьер-лиги египтянин Мохаммед Салах, который забил уже 22 гола.

«Порту» лидирует в чемпионате Португалии, на два очка опережая «Бенфику» при игре в запасе. Под руководством Сержиу Консейсау «Порту» проводит отличный сезон, а в воскресенье лидер в гостях разгромил «Шавиш» — 4:0. Дублем отметился бразильский форвард Соарес, который заменил лидера атак «Порту» камерунца Венсана Абубакара. В январе «Порту» усилил атаку ганцем Маджидом Уорисом, который поиграл в московском «Спартаке».

Матч начнется в 22:45 мск на стадионе «Драгау» в Порту, главный арбитр — Даниэле Орсато из Италии. Пропустят встречу дисквалифицированные защитник хозяев Фелипе и полузащитник «Ливерпуля» Эмре Джан.

Ответные матчи 1/8 финала в этих парах пройдут в Париже и Ливерпуле 6 марта.

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