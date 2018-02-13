Акинфееву — 7,0 за сэйвы в Белграде

Источник: Спорт-Экспресс

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

БОРЯН — 6,0. Потрясающих спасений не совершал, но заметно нервничал. Например, на 14-й минуте опрометчиво выбежал на перехват к углу штрафной — Головин едва не послал мяч в ворота. Отбил пять ударов, но все — будничные.

СТОЙКОВИЧ — 6,0. Первый тайм провалил: прозевал прорыв Дзагоева на своем фланге, многое позволял Кучаеву. После перерыва собрался, стал активно бегать вперед и несколько раз опасно простреливал в штрафную ЦСКА.

САВИЧ — 5,5. Целый час уверенно играл в центре обороны, побеждал в единоборствах, но в середине второго тайма пролетел мимо мяча и сделал подарок Мусе. К счастью для серба, соперник им не воспользовался.

ЛЕ ТАЛЛЕК — 6,0. Серьезных просчетов не допускал. Пару раз терял позицию, но это не криминально.

РОДИЧ — 6,5. Почти полностью перекрыл кислород Мариу Фернандесу — не давал ему развернуться, все время вступал в единоборства. Был заметен и на чужой половине поля. В одном из эпизодов даже мог забить, но Бен помешал экс-зенитовцу нанести удар головой.

ДОНАЛД — 5,5. Показал слабый для опорника процент точности передач — 75%. Число перехватов и выигранных единоборств тоже не выдающееся.

ЙОВИЧИЧ — 6,0. В большей степени занимался черновой работой, помотал нервы Головину, Дзагоеву и Натхо.

БЕН — 6,0. В середине первого тайма заработал опасный штрафной, сам его исполнил, но отправил мяч выше. Во второй половине тоже получил голевой момент — головой не смог замкнуть подачу Стойковича.

КРСТИЧИЧ — 4,5. «Десятка» сербов не попала в игру. Крстичичу сложно было продраться сквозь армейские дебри в центре поля, поэтому и статистика ужасна — ни одной передачи под удар.

РАДОНЬИЧ — 5,0. Редко появлялся в фокусе камер, почти не взаимодействовал с Родичем на левом фланге.

ПЕШИЧ — 4,5. Антигерой сербской команды. В первом тайме не реализовал чистый выход один на один, а сразу после перерыва из неудобной позиции пробил в створ, но и тут Акинфеев выручил армейцев.

СРНИЧ — 5,0. Нападающий не усилил игру «Црвены Звезды» в финальные 15 минут.

РАЧИЧ — б/o.

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 7,0. Безусловный герой встречи. В первом тайме ликвидировал выход один на один, а во втором — отразил удар Пешича почти в упор.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,5. Часто бегал вперед, но подключения бразильца редко были опасными. Хотя в начале первого тайма он вырвался на оперативный простор на правом фланге и вынудил вратаря выйти из ворот, но не наказал его за ошибку.

ВАСИН — 6,0. Без нареканий отработал в центре обороны.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,0. Противоречивый матч ветерана — аж шесть перехватов, но половина проигранных дуэлей. Не всегда успевал за нападающими сербов, позволив тем нанести два опасных удара.

ВЕРНБЛУМ — 5,5. Шведский универсал начал год в центре обороны. Судя по статистике, играл достойно — взял верх почти во всех дуэлях. Однако на деле часто уступал в скорости соперникам, особенно в конце второго тайма, когда у шведа закончились силы.

КУЧАЕВ — 6,0. Гончаренко выпустил молодого игрока на новой для него позиции левого защитника, и в первом тайме Кучаев засиживался впереди — опорные хавбеки подстраховывали Константина, но не всегда. Зато в атаке Кучаев действовал продуктивно, а перед самым перерывом едва не послал мяч за шиворот вратарю со своего фланга.

НАТХО — 6,0. Постоянно подавал угловые, но опасными их было трудно назвать. В позиционной игре израильтянин приносил больше пользы: в частности, во втором тайме сделал отличную передачу на Мусу. Нигериец тот момент не реализовал.

ДЗАГОЕВ — 5,0. До перерыва грубо ошибся при приеме мяча и позволил Пешичу выбежать один на один с Акинфеевым. За несколько минут до этого эпизода создал голевой момент: прорвался в штрафную по левому флангу, но неаккуратно прострелил вдоль ворот. Во втором тайме сбавил в активности.

ГОЛОВИН — 6,0. Выполнил большой объем работы в середине поля, занимался конструированием атак. Перед перерывом один из ударов Головина с близкого расстояния был заблокирован. Во втором тайме пару раз бил из-за штрафной — при иной доле везения мог и отличиться.

МУСА — 5,0. Не очень яркое возвращение нигерийца. В первом тайме Муса постоянно находился в движении, уводил за собой защитников, но сам воротам почти не угрожал — всего два неточных удара за 45 минут. Во втором тайме отвратительно сыграл в эпизоде с выходом три в одного: не попал в темп атаки и потерял мяч.

ВИТИНЬЮ — 5,5. Первым пробил по воротам — на 10-й минуте после паса Кучаева ударил во вратаря. В целом, неплохо провел первый тайм, много двигался, часто опускался вглубь, чтобы получить передачу от партнеров. На исходе часа неудачно исполнил штрафной — точно во вратаря.