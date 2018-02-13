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23:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфееву — 7,0 за сэйвы в Белграде

«СЭ» детально разобрал игру армейцев против «Црвены Звезды».

Источник: Спорт-Экспресс

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА

БОРЯН — 6,0. Потрясающих спасений не совершал, но заметно нервничал. Например, на 14-й минуте опрометчиво выбежал на перехват к углу штрафной — Головин едва не послал мяч в ворота. Отбил пять ударов, но все — будничные.

СТОЙКОВИЧ — 6,0. Первый тайм провалил: прозевал прорыв Дзагоева на своем фланге, многое позволял Кучаеву. После перерыва собрался, стал активно бегать вперед и несколько раз опасно простреливал в штрафную ЦСКА.

САВИЧ — 5,5. Целый час уверенно играл в центре обороны, побеждал в единоборствах, но в середине второго тайма пролетел мимо мяча и сделал подарок Мусе. К счастью для серба, соперник им не воспользовался.

ЛЕ ТАЛЛЕК — 6,0. Серьезных просчетов не допускал. Пару раз терял позицию, но это не криминально.

РОДИЧ — 6,5. Почти полностью перекрыл кислород Мариу Фернандесу — не давал ему развернуться, все время вступал в единоборства. Был заметен и на чужой половине поля. В одном из эпизодов даже мог забить, но Бен помешал экс-зенитовцу нанести удар головой.

ДОНАЛД — 5,5. Показал слабый для опорника процент точности передач — 75%. Число перехватов и выигранных единоборств тоже не выдающееся.

ЙОВИЧИЧ — 6,0. В большей степени занимался черновой работой, помотал нервы Головину, Дзагоеву и Натхо.

БЕН — 6,0. В середине первого тайма заработал опасный штрафной, сам его исполнил, но отправил мяч выше. Во второй половине тоже получил голевой момент — головой не смог замкнуть подачу Стойковича.

КРСТИЧИЧ — 4,5. «Десятка» сербов не попала в игру. Крстичичу сложно было продраться сквозь армейские дебри в центре поля, поэтому и статистика ужасна — ни одной передачи под удар.

РАДОНЬИЧ — 5,0. Редко появлялся в фокусе камер, почти не взаимодействовал с Родичем на левом фланге.

ПЕШИЧ — 4,5. Антигерой сербской команды. В первом тайме не реализовал чистый выход один на один, а сразу после перерыва из неудобной позиции пробил в створ, но и тут Акинфеев выручил армейцев.

СРНИЧ — 5,0. Нападающий не усилил игру «Црвены Звезды» в финальные 15 минут.

РАЧИЧ — б/o.

ЦСКА

АКИНФЕЕВ — 7,0. Безусловный герой встречи. В первом тайме ликвидировал выход один на один, а во втором — отразил удар Пешича почти в упор.

МАРИУ ФЕРНАНДЕС — 5,5. Часто бегал вперед, но подключения бразильца редко были опасными. Хотя в начале первого тайма он вырвался на оперативный простор на правом фланге и вынудил вратаря выйти из ворот, но не наказал его за ошибку.

ВАСИН — 6,0. Без нареканий отработал в центре обороны.

В. БЕРЕЗУЦКИЙ — 5,0. Противоречивый матч ветерана — аж шесть перехватов, но половина проигранных дуэлей. Не всегда успевал за нападающими сербов, позволив тем нанести два опасных удара.

ВЕРНБЛУМ — 5,5. Шведский универсал начал год в центре обороны. Судя по статистике, играл достойно — взял верх почти во всех дуэлях. Однако на деле часто уступал в скорости соперникам, особенно в конце второго тайма, когда у шведа закончились силы.

КУЧАЕВ — 6,0. Гончаренко выпустил молодого игрока на новой для него позиции левого защитника, и в первом тайме Кучаев засиживался впереди — опорные хавбеки подстраховывали Константина, но не всегда. Зато в атаке Кучаев действовал продуктивно, а перед самым перерывом едва не послал мяч за шиворот вратарю со своего фланга.

НАТХО — 6,0. Постоянно подавал угловые, но опасными их было трудно назвать. В позиционной игре израильтянин приносил больше пользы: в частности, во втором тайме сделал отличную передачу на Мусу. Нигериец тот момент не реализовал.

ДЗАГОЕВ — 5,0. До перерыва грубо ошибся при приеме мяча и позволил Пешичу выбежать один на один с Акинфеевым. За несколько минут до этого эпизода создал голевой момент: прорвался в штрафную по левому флангу, но неаккуратно прострелил вдоль ворот. Во втором тайме сбавил в активности.

ГОЛОВИН — 6,0. Выполнил большой объем работы в середине поля, занимался конструированием атак. Перед перерывом один из ударов Головина с близкого расстояния был заблокирован. Во втором тайме пару раз бил из-за штрафной — при иной доле везения мог и отличиться.

МУСА — 5,0. Не очень яркое возвращение нигерийца. В первом тайме Муса постоянно находился в движении, уводил за собой защитников, но сам воротам почти не угрожал — всего два неточных удара за 45 минут. Во втором тайме отвратительно сыграл в эпизоде с выходом три в одного: не попал в темп атаки и потерял мяч.

ВИТИНЬЮ — 5,5. Первым пробил по воротам — на 10-й минуте после паса Кучаева ударил во вратаря. В целом, неплохо провел первый тайм, много двигался, часто опускался вглубь, чтобы получить передачу от партнеров. На исходе часа неудачно исполнил штрафной — точно во вратаря.

ЧАЛОВ — б/о.

Црвена Звезда 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
13.02.2018, 20:00 плей-офф: 1/16 финала Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Виктор Гончаренко
Составы
Милан Борян 82
Филип Стойкович 30
Милан Родич 23
Дамьен Ле Таллек 4
Вуядин Савич 90
Эль-Фарду Бен Набуан 31
Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
Митчелл Дональд (к) 20
78′ Неманья Радоньич 49
Славолюб Срнич 55
85′ Александр Пешич 45
Урош Рачич 6
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Понтус Вернблум
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 20′
2 Мариу Фернандес
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин 23′
7 Ахмед Муса
66 Бибрас Натхо
11 Виктор Винисиус Витинью 84′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
6 Угловые 9
7 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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