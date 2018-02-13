Акинфеев и туман. ЦСКА выстоял, но насторожил

Источник: Спорт-Экспресс

Трансферы трансферами, «товарняки» «товарняками», но большой футбол вернулся именно матчем в Белграде. У Олимпиады появилась альтернатива. Для многих — долгожданная. И вдвойне здорово, что новый футбольный год начался для России таким ярким шоу. Да, голов не случилось. Но результат даже не так принципиален. В любом случае все решится в Москве.

Важнее были драйв, антураж. Фанаты «Црвены» перед началом матча не просто окрасили стадион в красно-белые цвета, но выложили спартаковский ромб и лицо гладиатора. Конечно, красно-синим было бы попроще, не отмени УЕФА наказание (изначально предполагалось, что белградский стадион будет пустовать). Но черт возьми, лучше с трудностями, но по-настоящему! Потому что при пустых трибунах матч точно не получился бы таким заводным. И во всех смыслах огненным.

Разумеется, нервы одетых в черные «партизанские» цвета армейцев в такой атмосфере напряглись до предела. В атаке это возбуждение им даже помогало. При контрвыпадах москвичи действовали резво, живо. Витинью и вернувшегося, можно сказать, домой Мусу опекали плотно, но класс этих нападающих порой все же позволял им отрываться от опекунов. Головин не отставал. Через фланги ЦСКА тоже оказывал приличное давление, в первую очередь за счет активности Фернандеса (у Кучаева получалось похуже). Только вот к реальным угрозам воротам Боряна все это толком не приводило.

При этом в обороне излишнее волнение в смеси с объективной нехваткой игрового тонуса москвичам мешало.

«Црвена» классом скромнее — факт. Достаточно сказать, что Ле Таллек и Дональд вылетали из премьер-лиги с «Мордовией», а Родич — с нижегородской «Волгой» и «Крыльями». Сейчас они в своей команде — одни из лидеров.

Однако именно хозяева создавали больше остроты. Начало проблемам положил еще один поигравший в Саранске человек — Васин. Поскользнувшись, он уже на первых минутах едва не вывел соперника один на один, но Березуцкий подстраховал.

Вскоре Радоньич вышел-таки на рандеву с Акинфеевым, но попал в офсайд. Дальше больше: Березуцкому пришлось фолить на линии штрафной. Благо мяч после удара Бен Набуана прошел над перекладиной. А потом случилось совсем неприятное: если желтая карточка Березуцкого ничего жуткого в себе не несла, то наказание Головина означает, что в Москве он не сыграет. Для красно-синих, ограниченных в кадрах, это беда (показательно, что Гончаренко сделал первую замену лишь в самой концовке).

К тому же в центральной зоне не хватало Вернблума. Нет, швед никуда еще из ЦСКА не ушел, но играл в обороне. Осенью был нападающим, теперь защитник. И правда универсальный солдат, как назвал его накануне Гончаренко.

Хотя дело не только в уникальном таланте Понтуса. Ранее главный тренер армейцев отмечал, что убрал Вернблума из опорной зоны, так как здорово прибавил Натхо. У израильтянина образовалась классная связка как раз с Головиным, они друг друга здорово дополняли. Жаль, в Москве этот дуэт будет разбит. К слову, в Белграде Натхо тоже был в порядке. Одних только навесов в чужую штрафную он выполнил несчетное количество. И зачастую очень качественных.

При этом так вышло, что самый опасный момент у ворот Акинфеева до перерыва «создал» Дзагоев. Он при контратаке «Црвены» оказался в роли защитника и сыграл до того неудачно, что Радоньич вышел один на один. К счастью, Акинфеев выступил выше всяких похвал. А после перерыва, когда поле затянуло дымом от пиротехники, голкипер повторил подвиг, успев среагировать на удар Ле Таллека с близкого расстояния.