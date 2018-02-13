Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кашпировский судится с шоу Урганта из-за фото с котом
Умению сворачивать язык в трубочку нашли новое объяснение
Как гаджеты влияют на подростков
Сбербанк начал выдавать ипотеку под 6% годовых
Роза Сябитова призналась, что сделала 8 пластических операций
Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Ювентус2
Тоттенхэм Хотспур1
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Базель0
Манчестер Сити3
Футбол. Еврокубки
20:00
Црвена Звезда0
ЦСКА0
Футбол. Зарубежный
12.02
Депортиво0
Бетис1
Футбол. Еврокубки
14.02
Порту
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
14.02
Реал
ПСЖ
Все события
Пилот не допустит падения самолета носом в землю: лётчик об Ан148
Вредит ли батарее телефона долгая ночная зарядка
Зачем убирать снег с машины
Что лучше: Audi или BMW? Задавайте свои вопросы
Даже камни не устоят: керлингистка Настя Брызгалова (красота дня)
Медалист ОИ: Как на первенство водокачки выступал
Лорак и Меладзе выступили на свадьбе дочери миллиардера
Роза Сябитова призналась, что сделала 8 пластических операций
Ток-шоу с ревматологом: как спастись от боли в спине и суставах
Чтобы похудеть, надо медленно жевать
Будущие жильцы дома по реновации осмотрели не свои квартиры
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Фоторепортажи
7Все золото Пхенчхана. 12 февраля
6Российские фигуристы выиграли серебро в командных соревнованиях
23:09 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Акинфеев и туман. ЦСКА выстоял, но насторожил

Армейцы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы не без труда удержали в Белграде ничью.

Источник: Спорт-Экспресс

Трансферы трансферами, «товарняки» «товарняками», но большой футбол вернулся именно матчем в Белграде. У Олимпиады появилась альтернатива. Для многих — долгожданная. И вдвойне здорово, что новый футбольный год начался для России таким ярким шоу. Да, голов не случилось. Но результат даже не так принципиален. В любом случае все решится в Москве.

Важнее были драйв, антураж. Фанаты «Црвены» перед началом матча не просто окрасили стадион в красно-белые цвета, но выложили спартаковский ромб и лицо гладиатора. Конечно, красно-синим было бы попроще, не отмени УЕФА наказание (изначально предполагалось, что белградский стадион будет пустовать). Но черт возьми, лучше с трудностями, но по-настоящему! Потому что при пустых трибунах матч точно не получился бы таким заводным. И во всех смыслах огненным.

Разумеется, нервы одетых в черные «партизанские» цвета армейцев в такой атмосфере напряглись до предела. В атаке это возбуждение им даже помогало. При контрвыпадах москвичи действовали резво, живо. Витинью и вернувшегося, можно сказать, домой Мусу опекали плотно, но класс этих нападающих порой все же позволял им отрываться от опекунов. Головин не отставал. Через фланги ЦСКА тоже оказывал приличное давление, в первую очередь за счет активности Фернандеса (у Кучаева получалось похуже). Только вот к реальным угрозам воротам Боряна все это толком не приводило.

При этом в обороне излишнее волнение в смеси с объективной нехваткой игрового тонуса москвичам мешало.

«Црвена» классом скромнее — факт. Достаточно сказать, что Ле Таллек и Дональд вылетали из премьер-лиги с «Мордовией», а Родич — с нижегородской «Волгой» и «Крыльями». Сейчас они в своей команде — одни из лидеров.

Однако именно хозяева создавали больше остроты. Начало проблемам положил еще один поигравший в Саранске человек — Васин. Поскользнувшись, он уже на первых минутах едва не вывел соперника один на один, но Березуцкий подстраховал.

Вскоре Радоньич вышел-таки на рандеву с Акинфеевым, но попал в офсайд. Дальше больше: Березуцкому пришлось фолить на линии штрафной. Благо мяч после удара Бен Набуана прошел над перекладиной. А потом случилось совсем неприятное: если желтая карточка Березуцкого ничего жуткого в себе не несла, то наказание Головина означает, что в Москве он не сыграет. Для красно-синих, ограниченных в кадрах, это беда (показательно, что Гончаренко сделал первую замену лишь в самой концовке).

К тому же в центральной зоне не хватало Вернблума. Нет, швед никуда еще из ЦСКА не ушел, но играл в обороне. Осенью был нападающим, теперь защитник. И правда универсальный солдат, как назвал его накануне Гончаренко.

Хотя дело не только в уникальном таланте Понтуса. Ранее главный тренер армейцев отмечал, что убрал Вернблума из опорной зоны, так как здорово прибавил Натхо. У израильтянина образовалась классная связка как раз с Головиным, они друг друга здорово дополняли. Жаль, в Москве этот дуэт будет разбит. К слову, в Белграде Натхо тоже был в порядке. Одних только навесов в чужую штрафную он выполнил несчетное количество. И зачастую очень качественных.

При этом так вышло, что самый опасный момент у ворот Акинфеева до перерыва «создал» Дзагоев. Он при контратаке «Црвены» оказался в роли защитника и сыграл до того неудачно, что Радоньич вышел один на один. К счастью, Акинфеев выступил выше всяких похвал. А после перерыва, когда поле затянуло дымом от пиротехники, голкипер повторил подвиг, успев среагировать на удар Ле Таллека с близкого расстояния.

Чем ответили армейцы? Разве что загубленной атакой три в два — отдать точный пас в достаточно простой ситуации не сумел Муса. Перед ответным матчем, который пройдет 21 февраля, за армейцев тревожно.

Црвена Звезда 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
13.02.2018, 20:00 плей-офф: 1/16 финала Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Виктор Гончаренко
Составы
Милан Борян 82
Филип Стойкович 30
Милан Родич 23
Дамьен Ле Таллек 4
Вуядин Савич 90
Эль-Фарду Бен Набуан 31
Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
Митчелл Дональд (к) 20
78′ Неманья Радоньич 49
Славолюб Срнич 55
85′ Александр Пешич 45
Урош Рачич 6
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Понтус Вернблум
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 20′
2 Мариу Фернандес
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин 23′
7 Ахмед Муса
66 Бибрас Натхо
11 Виктор Винисиус Витинью 84′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
6 Угловые 9
7 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Црвена Звезда
НовостиМатчиСоставСтатистика
ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Трихичев доставлен в больницу после падения на Олимпиаде
Пхенчхан-2018. День шестой: первая медаль в керлинге
Ковальчук и Дацюк стартуют, Тарасова и Морозов — возвращаются
Если не сейчас, то когда? Факты в пользу сборной России на ОИ
ФИФА отклонила просьбу Неймара взыскать с «Барселоны» € 40 млн
ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в 1/16 финала Лиги Европы
«Ювентус» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд
Овечкин: Буду ли я смотреть Олимпиаду? Нет. Спасибо Бэттмену
Новости
Авто
Новый «Гелик»: показали самую крутую версию Почти 600 «лошадей» и 4,5 секунды до сотни у рамного внедорожника — в Mercedes-AMG сошли с ума?
Hi-Tech
Около половины россиян пользуются соцсетями каждый день В России провели необычное исследование. Результаты впечатляют
Кино
Кашпировский судится с шоу Урганта из-за фото с котом Экстрасенс уверен, что коллаж, продемонстрированный в одном из выпусков передачи «Вечерний Ургант», наносит ущерб его деловой репутации
Недвижимость
7 примет нашего быта, которым очень удивились бы наши бабушки
Скидкой не заманишь: покупатели отказываются от квартир на первых этажах
В Москве планируют построить более 20 станций метро в 2018 году
Ростуризм разработал памятку по сдаче жилья болельщикам ЧМ-2018
Леди
Чем ухаживания отличаются от домогательств: 5 признаков Психолог Надежда Кузьмина помогает провести четкую границу между флиртом и насилием.
Дети
Кэмерон Диаз ждет ребенка По данным источника, актриса воспользовалась ЭКО.
Все о ремонте
8 удивительных идей для декора стен
Как сочетать мебель из разных стилей: 7 полезных советов
8 идей для компактного хранения зимней одежды
Интерьер недели: двухэтажная квартира в московской новостройке
Mail.RuО компанииРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь