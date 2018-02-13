Акинфеев и туман. ЦСКА выстоял, но насторожил
Армейцы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы не без труда удержали в Белграде ничью.
Армейцы в первом матче 1/16 финала Лиги Европы не без труда удержали в Белграде ничью.
Трансферы трансферами, «товарняки» «товарняками», но большой футбол вернулся именно матчем в Белграде. У Олимпиады появилась альтернатива. Для многих — долгожданная. И вдвойне здорово, что новый футбольный год начался для России таким ярким шоу. Да, голов не случилось. Но результат даже не так принципиален. В любом случае все решится в Москве.
Важнее были драйв, антураж. Фанаты «Црвены» перед началом матча не просто окрасили стадион в
Разумеется, нервы одетых в черные «партизанские» цвета армейцев в такой атмосфере напряглись до предела. В атаке это возбуждение им даже помогало. При контрвыпадах москвичи действовали резво, живо. Витинью и вернувшегося, можно сказать, домой Мусу опекали плотно, но класс этих нападающих порой все же позволял им отрываться от опекунов. Головин не отставал. Через фланги ЦСКА тоже оказывал приличное давление, в первую очередь за счет активности Фернандеса (у Кучаева получалось похуже). Только вот к реальным угрозам воротам Боряна все это толком не приводило.
При этом в обороне излишнее волнение в смеси с объективной нехваткой игрового тонуса москвичам мешало.
«Црвена» классом скромнее — факт. Достаточно сказать, что Ле Таллек и Дональд вылетали из
Однако именно хозяева создавали больше остроты. Начало проблемам положил еще один поигравший в Саранске человек — Васин. Поскользнувшись, он уже на первых минутах едва не вывел соперника один на один, но Березуцкий подстраховал.
Вскоре Радоньич
К тому же в центральной зоне не хватало Вернблума. Нет, швед никуда еще из ЦСКА не ушел, но играл в обороне. Осенью был нападающим, теперь защитник. И правда универсальный солдат, как назвал его накануне Гончаренко.
Хотя дело не только в уникальном таланте Понтуса. Ранее главный тренер армейцев отмечал, что убрал Вернблума из опорной зоны, так как здорово прибавил Натхо. У израильтянина образовалась классная связка как раз с Головиным, они друг друга здорово дополняли. Жаль, в Москве этот дуэт будет разбит. К слову, в Белграде Натхо тоже был в порядке. Одних только навесов в чужую штрафную он выполнил несчетное количество. И зачастую очень качественных.
При этом так вышло, что самый опасный момент у ворот Акинфеева до перерыва «создал» Дзагоев. Он при контратаке «Црвены» оказался в роли защитника и сыграл до того неудачно, что Радоньич вышел один на один. К счастью, Акинфеев выступил выше всяких похвал. А после перерыва, когда поле затянуло дымом от пиротехники, голкипер повторил подвиг, успев среагировать на удар Ле Таллека с близкого расстояния.
Чем ответили армейцы? Разве что загубленной атакой три в два — отдать точный пас в достаточно простой ситуации не сумел Муса. Перед ответным матчем, который пройдет 21 февраля, за армейцев тревожно.
|Црвена Звезда
|
0:0
Первый тайм: 0:0
|ЦСКА
|Владан Милоевич
|Виктор Гончаренко
|
|
|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|9
|7
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Рачковски (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|Боковой судья
|Михал Обукович (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)
|За воротами
|Томаш Квятковски (Польша)