Тренер ЦСКА имеет претензии к нападающим команды в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой»

Первая встреча 1/16 финала турнира прошла во вторник на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась вничью со счетом 0:0.

«У меня есть претензии к группе атаки, потому что мы теряли мяч, подходя к воротам. Хотелось бы, чтобы мы все атаки доводили до конца, потому что у многих наших нападающих есть хороший удар, но они не били по воротам. В защите мы действовали в целом неплохо, было напряжение во время стандартов, но как у наших ворот, так и у ворот “Црвены Звезды”. Нам удалось “связать” нападающих соперника, чтобы они не выходили в контратаки», — сказал Гончаренко.

В игре с «Црвеной Звездой» в составе ЦСКА полузащитники Понтус Вернблум и Константин Кучаев вышли на поле на непривычных для себя позициях — центрального и левого защитника соответственно.

«Понтус хорошо играл, но хотелось бы, чтобы он быстрее начинал атаки. Что касается Кучаева, исходя из того, что мы видели на тренировках, он заслуживает выходить с первых минут. В целом я доволен его игрой, учитывая, что раньше на этой позиции он не играл», — отметил тренер.