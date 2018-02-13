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23:08 (мск), источник: ТАСС

Тренер ЦСКА имеет претензии к нападающим команды в матче Лиги Европы с «Црвеной Звездой»

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Нападающие московского ЦСКА должны были чаще бить по воротам в матче Лиги Европы против сербского футбольного клуба «Црвена Звезда». Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

Первая встреча 1/16 финала турнира прошла во вторник на стадионе «Райко Митич» в Белграде и завершилась вничью со счетом 0:0.

«У меня есть претензии к группе атаки, потому что мы теряли мяч, подходя к воротам. Хотелось бы, чтобы мы все атаки доводили до конца, потому что у многих наших нападающих есть хороший удар, но они не били по воротам. В защите мы действовали в целом неплохо, было напряжение во время стандартов, но как у наших ворот, так и у ворот “Црвены Звезды”. Нам удалось “связать” нападающих соперника, чтобы они не выходили в контратаки», — сказал Гончаренко.

В игре с «Црвеной Звездой» в составе ЦСКА полузащитники Понтус Вернблум и Константин Кучаев вышли на поле на непривычных для себя позициях — центрального и левого защитника соответственно.

«Понтус хорошо играл, но хотелось бы, чтобы он быстрее начинал атаки. Что касается Кучаева, исходя из того, что мы видели на тренировках, он заслуживает выходить с первых минут. В целом я доволен его игрой, учитывая, что раньше на этой позиции он не играл», — отметил тренер.

Ответный матч ЦСКА и «Црвены Звезды» пройдет 21 февраля на «ВЭБ-Арене» в Москве.

Црвена Звезда 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
13.02.2018, 20:00 плей-офф: 1/16 финала Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Виктор Гончаренко
Составы
Милан Борян 82
Филип Стойкович 30
Милан Родич 23
Дамьен Ле Таллек 4
Вуядин Савич 90
Эль-Фарду Бен Набуан 31
Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
Митчелл Дональд (к) 20
78′ Неманья Радоньич 49
Славолюб Срнич 55
85′ Александр Пешич 45
Урош Рачич 6
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Понтус Вернблум
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 20′
2 Мариу Фернандес
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин 23′
7 Ахмед Муса
66 Бибрас Натхо
11 Виктор Винисиус Витинью 84′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
6 Угловые 9
7 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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