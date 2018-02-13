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23:05 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Спасибо, что без побоищ. Что сопровождало матч «Црвены Звезды» и ЦСКА

Спокойствие в городе, фан-зона для ЦСКА на окраине, вежливая полиция и полыхающие трибуны — в репортаже корреспондента «СЭ» из Белграда.

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ
из Белграда

Белград справился.

У страха глаза велики, и многие из нас боялись чересчур накаленной атмосферы в столице Сербии. Но никаких побоищ между фанатами ЦСКА, «Црвены Звезды», «Спартака» и «Партизана» в эти дни, к счастью, не состоялось — ни массовых, ни даже локальных.

Молодцы все. Органы правопорядка, которые добросовестно патрулировали центральные улицы и окружили дороги на подходе к стадиону со всех сторон. Сами болельщики. Как сербские, так и российские фанаты в понедельник и вторник показывали всем своим видом: они здесь не за драками и не за поиском экстремальных приключений. Полицейские, к которым я подошел за час до матча, с улыбкой подтвердили, что никаких инцидентов они за двое суток не зафиксировали.

Возможно, здесь сплелись воедино сразу несколько факторов: братство двух народов, страх «Црвены Звезды» получить реальные санкции от УЕФА после недавнего условного, резко испортившаяся, противная погода, не позволившая устроить массовые гулянья по центральным улицам.

Единственным несчастьем, случившимся перед игрой, стала смерть поклонника ЦСКА. У болельщика, известного в своих кругах как Алексей Страус, остановилось сердце. Конфликты и столкновения (которых, впрочем, не было) тут ни при чем.

К СТАДИОНУ — ПО БОЛОТУ

В целях безопасности, дабы избежать большого скопления россиян поблизости от арены, точки продажи билетов для фанатов красно-синих перенесли от стадиона в специально оборудованную фан-зону. Она располагалась в паре километров от «Мараканы» и представляла собой территорию спортивного центра. Добраться туда можно было своим ходом, а вот уехать — уже только на специальном автобусе. Полицейские на месте были вежливыми, подробно объясняли план действий, никаких ненавидимых болельщиками железных клеток и отстойников не сооружали, да и транспорт подавался вовремя.

Корреспондент «СЭ» на таком оттуда и уехал. Дорога вышла быстрой и комфортной.

Единственное, где не доставало комфорта — это сам стадион. Чтобы пройти на свой сектор, болельщикам приходилось преодолевать травяное поле, превратившееся при дожде и мокром снегопаде, которые длились в Белграде весь день, в грязевую кашу. Но деваться было некуда. Все оказались в равных условиях — по соседству по такому же болоту глубиной с полботинка топали местные.

Инфраструктура «Райко Митича» застыла где-то в прошлом веке, и это точно не то место, куда люди идут за уютом и теплом. Стадион старенький, дорожки вокруг входов на секторы слишком узкие, и в аншлаговые дни здесь не избежать столпотворения и легких давок. Но при этом сербские полицейские и стюарды оказались необычайно вежливыми, туда-сюда народ не гоняли, дубинками не размахивали. И поэтому воспринимались неудобства не так критично, как, например, иногда в России.

СПАРТАКОВСКИЙ ГЛАДИАТОР НА ВСЮ ТРИБУНУ

А стоило попасть внутрь арены — грязь и обшарпанность мигом вылетели из головы. Энергетика «Мараканы» затягивает любого, тем более человека, не знакомого близко с сербским футбольным темпераментом. 50 тысяч болельщиков — а примерно столько в этот день собралось на арене — вели себя так, словно было их раза в два больше. Футболисты ЦСКА выбежали на разминку и услышали негодующий свист. Еще раз вышли на поле перед стартовым свистком — и увидели спартаковского гладиатора и красно-белый ромбик размером с трибуну. Так хозяйский «Север» решил поприветствовать гостей.

Армейский сектор численностью 500−600 человек тоже не отмалчивался и первым же делом, попав внутрь, вспомнил «Спартак», только уже недобрым словом. Во втором тайме красно-синие устроили файер-шоу, после чего над полем образовалась дымовая завеса. Только белградцы отвечать и не планировали — их клуб и так под условными санкциями от УЕФА.

Главное же, что было во вторник на стадионе, — это, само собой, песни «Црвены Звезды». Описывать их нет смысла — нужно услышать. Под такое завораживающее музыкальное сопровождение на одном дыхании смотрится любой матч. Даже тот, в котором зрители не увидели ни одного гола. Среди песен сербских болельщиков была и одна спартаковская — «Оле-ола, вперед “Спартак” Москва!».

Црвена Звезда 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
13.02.2018, 20:00 плей-офф: 1/16 финала Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Виктор Гончаренко
Составы
Милан Борян 82
Филип Стойкович 30
Милан Родич 23
Дамьен Ле Таллек 4
Вуядин Савич 90
Эль-Фарду Бен Набуан 31
Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
Митчелл Дональд (к) 20
78′ Неманья Радоньич 49
Славолюб Срнич 55
85′ Александр Пешич 45
Урош Рачич 6
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Понтус Вернблум
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 20′
2 Мариу Фернандес
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин 23′
7 Ахмед Муса
66 Бибрас Натхо
11 Виктор Винисиус Витинью 84′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
6 Угловые 9
7 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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