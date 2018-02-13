Спасибо, что без побоищ. Что сопровождало матч «Црвены Звезды» и ЦСКА
Спокойствие в городе,
Спокойствие в городе,
Михаил ГОНЧАРОВ
из Белграда
Белград справился.
У страха глаза велики, и многие из нас боялись чересчур накаленной атмосферы в столице Сербии. Но никаких побоищ между фанатами ЦСКА, «Црвены Звезды», «Спартака» и «Партизана» в эти дни, к счастью, не состоялось — ни массовых, ни даже локальных.
Молодцы все. Органы правопорядка, которые добросовестно патрулировали центральные улицы и окружили дороги на подходе к стадиону со всех сторон. Сами болельщики. Как сербские, так и российские фанаты в понедельник и вторник показывали всем своим видом: они здесь не за драками и не за поиском экстремальных приключений. Полицейские, к которым я подошел за час до матча, с улыбкой подтвердили, что никаких инцидентов они за двое суток не зафиксировали.
Возможно, здесь сплелись воедино сразу несколько факторов: братство двух народов, страх «Црвены Звезды» получить реальные санкции от УЕФА после недавнего условного, резко испортившаяся, противная погода, не позволившая устроить массовые гулянья по центральным улицам.
Единственным несчастьем, случившимся перед игрой, стала смерть поклонника ЦСКА. У болельщика, известного в своих кругах как Алексей Страус, остановилось сердце. Конфликты и столкновения (которых, впрочем, не было) тут ни при чем.
К СТАДИОНУ — ПО БОЛОТУ
В целях безопасности, дабы избежать большого скопления россиян поблизости от арены, точки продажи билетов для фанатов
Корреспондент «СЭ» на таком оттуда и уехал. Дорога вышла быстрой и комфортной.
Единственное, где не доставало комфорта — это сам стадион. Чтобы пройти на свой сектор, болельщикам приходилось преодолевать травяное поле, превратившееся при дожде и мокром снегопаде, которые длились в Белграде весь день, в грязевую кашу. Но деваться было некуда. Все оказались в равных условиях — по соседству по такому же болоту глубиной с полботинка топали местные.
Инфраструктура «Райко Митича» застыла
СПАРТАКОВСКИЙ ГЛАДИАТОР НА ВСЮ ТРИБУНУ
А стоило попасть внутрь арены — грязь и обшарпанность мигом вылетели из головы. Энергетика «Мараканы» затягивает любого, тем более человека, не знакомого близко с сербским футбольным темпераментом. 50 тысяч болельщиков — а примерно столько в этот день собралось на арене — вели себя так, словно было их раза в два больше. Футболисты ЦСКА выбежали на разминку и услышали негодующий свист. Еще раз вышли на поле перед стартовым свистком — и увидели спартаковского гладиатора и
Армейский сектор численностью 500−600 человек тоже не отмалчивался и первым же делом, попав внутрь, вспомнил «Спартак», только уже недобрым словом. Во втором тайме
Главное же, что было во вторник на стадионе, — это, само собой, песни «Црвены Звезды». Описывать их нет смысла — нужно услышать. Под такое завораживающее музыкальное сопровождение на одном дыхании смотрится любой матч. Даже тот, в котором зрители не увидели ни одного гола. Среди песен сербских болельщиков была и одна спартаковская — «Оле-ола, вперед “Спартак” Москва!».
|Црвена Звезда
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0:0
Первый тайм: 0:0
|ЦСКА
|Владан Милоевич
|Виктор Гончаренко
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|18
|2
|Удары в створ
|5
|6
|Угловые
|9
|7
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Рачковски (Польша)
|Боковой судья
|Томаш Листкевич (Польша)
|Боковой судья
|Михал Обукович (Польша)
|За воротами
|Томаш Мусял (Польша)
|За воротами
|Томаш Квятковски (Польша)