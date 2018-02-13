ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу

Источник: РИА "Новости"

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148. В начале второго тайма болельщики ЦСКА зажгли несколько файеров, после чего поле заволокло дымом, но игра не была остановлена.

Полузащитник армейцев Александр Головин пропустит ответный матч из-за перебора желтых карточек.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в начале января наказал «Црвену Звезду» закрытием трибун на матч с ЦСКА за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на игре группового этапа турнира с белорусским БАТЭ, которая прошла в Борисове 23 ноября прошлого года. Сербский клуб подал апелляцию на решение УЕФА, 5 февраля она была удовлетворена.