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22:11 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА сыграл вничью с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы по футболу

БЕЛГРАД, 13 февраля. /ТАСС/. Российский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью с сербской «Црвеной Звездой» со счетом 0:0 в первом матче 1/16 финала Лиги Европы. Встреча прошла в Белграде на стадионе «Райко Митич» в присутствии 35642 зрителей.

Источник: РИА "Новости"

Игра началась с минуты молчания в память о погибших в авиакатастрофе Ан-148. В начале второго тайма болельщики ЦСКА зажгли несколько файеров, после чего поле заволокло дымом, но игра не была остановлена.

Полузащитник армейцев Александр Головин пропустит ответный матч из-за перебора желтых карточек.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в начале января наказал «Црвену Звезду» закрытием трибун на матч с ЦСКА за расистское и дискриминационное поведение болельщиков на игре группового этапа турнира с белорусским БАТЭ, которая прошла в Борисове 23 ноября прошлого года. Сербский клуб подал апелляцию на решение УЕФА, 5 февраля она была удовлетворена.

Ответная встреча между ЦСКА и «Црвеной Звездой» пройдет 21 февраля в Москве на «ВЭБ-Арене».

Црвена Звезда 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
13.02.2018, 20:00 плей-офф: 1/16 финала Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Виктор Гончаренко
Составы
Милан Борян 82
Филип Стойкович 30
Милан Родич 23
Дамьен Ле Таллек 4
Вуядин Савич 90
Эль-Фарду Бен Набуан 31
Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
Митчелл Дональд (к) 20
78′ Неманья Радоньич 49
Славолюб Срнич 55
85′ Александр Пешич 45
Урош Рачич 6
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Понтус Вернблум
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 20′
2 Мариу Фернандес
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин 23′
7 Ахмед Муса
66 Бибрас Натхо
11 Виктор Винисиус Витинью 84′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
6 Угловые 9
7 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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