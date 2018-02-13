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22:13 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА грозят санкции от УЕФА за использование пиротехники на матче с «Црвеной Звездой»

ТАСС, 13 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может наказать московский ЦСКА за использование пиротехники во время матча Лиги Европы против сербской «Црвены Звезды».

В начале второго тайма встречи в Белграде болельщики ЦСКА зажгли несколько файеров, многократно использовали хлопушки и дымовые шашки. Из-за этого поле стадиона «Райко Митич» заволокло дымом, однако игра не была остановлена. Позднее во втором тайме пиротехнику использовали болельщики «Црвены Звезды».

Согласно регламенту УЕФА, ответственность за поведение болельщиков команды во время матчей несут клубы. В частности, согласно пункту 2 © статьи 16 они могут быть наказаны за использование пиротехнических средств.

В сентябре УЕФА оштрафовал московский «Спартак» за использование пиротехники в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1). Клуб выплатил штраф в размере €60 тыс., а болельщикам красно- белых был закрыт доступ на гостевую трибуну следующего выездного матча турнира с испанской «Севильей».

В январе УЕФА наказал «Зенит» за поведение болельщиков на выездном матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с испанским «Реалом Сосьедадом», который прошел 7 декабря. Болельщики сине-бело-голубых обвинялись в использовании пиротехники, бросании предметов на поле и отсутствии порядка на арене. «Зенит» был наказан штрафом в €30 тысяч. Клуб также обязали в течение 30 дней связаться с испанским клубом и возместить весь ущерб, нанесенный фанатами.

Црвена Звезда 0:0
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
13.02.2018, 20:00 плей-офф: 1/16 финала Rajko Mitic Stadium
Главные тренеры
Владан Милоевич Виктор Гончаренко
Составы
Милан Борян 82
Филип Стойкович 30
Милан Родич 23
Дамьен Ле Таллек 4
Вуядин Савич 90
Эль-Фарду Бен Набуан 31
Ненад Крстичич 7
Бранко Йовичич 3
Митчелл Дональд (к) 20
78′ Неманья Радоньич 49
Славолюб Срнич 55
85′ Александр Пешич 45
Урош Рачич 6
35 Игорь Акинфеев (к)
3 Понтус Вернблум
5 Виктор Васин
24 Василий Березуцкий 20′
2 Мариу Фернандес
89 Константин Кучаев
10 Алан Дзагоев
17 Александр Головин 23′
7 Ахмед Муса
66 Бибрас Натхо
11 Виктор Винисиус Витинью 84′
63 Федор Чалов
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 18
2 Удары в створ 5
6 Угловые 9
7 Фолы 10
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Павел Рачковски (Польша)
Боковой судья Томаш Листкевич (Польша)
Боковой судья Михал Обукович (Польша)
За воротами Томаш Мусял (Польша)
За воротами Томаш Квятковски (Польша)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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