ЦСКА грозят санкции от УЕФА за использование пиротехники на матче с «Црвеной Звездой»

В начале второго тайма встречи в Белграде болельщики ЦСКА зажгли несколько файеров, многократно использовали хлопушки и дымовые шашки. Из-за этого поле стадиона «Райко Митич» заволокло дымом, однако игра не была остановлена. Позднее во втором тайме пиротехнику использовали болельщики «Црвены Звезды».

Согласно регламенту УЕФА, ответственность за поведение болельщиков команды во время матчей несут клубы. В частности, согласно пункту 2 © статьи 16 они могут быть наказаны за использование пиротехнических средств.

В сентябре УЕФА оштрафовал московский «Спартак» за использование пиротехники в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1). Клуб выплатил штраф в размере €60 тыс., а болельщикам красно- белых был закрыт доступ на гостевую трибуну следующего выездного матча турнира с испанской «Севильей».