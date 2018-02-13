Посольство РФ в Сербии оказывает помощь в связи со смертью болельщика ЦСКА в Белграде

Ранее местные СМИ сообщили, что 37-летний гражданин России скончался в Белграде от сердечного приступа. Он приехал поболеть за свою команду на матч футбольной Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА, который пройдет во вторник на белградском стадионе «Райко Митич». Отмечалось, что инцидент никак не связан с фанатской деятельностью.

«Посольство в полной мере взаимодействует с местными органами для принятия всех необходимых мер, для чего задействованы все службы. Консульский отдел оперативно установил связь с родными скончавшегося российского гражданина, плотно с ними взаимодействует и будет оказывать необходимое содействие в отправке его тела на родину», — сообщил собеседник агентства.