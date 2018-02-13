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19:39 (мск), источник: ТАСС

Посольство РФ в Сербии оказывает помощь в связи со смертью болельщика ЦСКА в Белграде

БЕЛГРАД, 13 февраля. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Посольство Российской Федерации в Сербии предоставляет всю необходимую помощь в связи со смертью в Белграде болельщика ЦСКА и оказывает содействие в отправке его тела в Россию. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе дипмиссии.

Ранее местные СМИ сообщили, что 37-летний гражданин России скончался в Белграде от сердечного приступа. Он приехал поболеть за свою команду на матч футбольной Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА, который пройдет во вторник на белградском стадионе «Райко Митич». Отмечалось, что инцидент никак не связан с фанатской деятельностью.

«Посольство в полной мере взаимодействует с местными органами для принятия всех необходимых мер, для чего задействованы все службы. Консульский отдел оперативно установил связь с родными скончавшегося российского гражданина, плотно с ними взаимодействует и будет оказывать необходимое содействие в отправке его тела на родину», — сообщил собеседник агентства.

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Црвена Звезда» — ЦСКА начнется в 20:00 мск.

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