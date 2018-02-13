Милан Родич: ЦСКА ждет ад в Белграде

— ЦСКА играл против почти всех европейских грандов, но их реально ждет ад на «Маракане», — цитирует Sportska Arena Родича. — Фанаты — наш 12-й игрок. Все знают, насколько эта поддержка важна для игроков и дает нам энергию для игры от первой до последней секунды. Я не жду, что ЦСКА будет атаковать. Это опытная команда, которая знает, как играть на результат, очень тяжело и дисциплинированно. Шансы 50 на 50. Думаю, «Црвена Звезда» сможет выиграть у ЦСКА на «Маракане» и отстоять преимущество в Москве.