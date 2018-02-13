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03:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Милан Родич: ЦСКА ждет ад в Белграде

Защитник «Црвены Звезды» Милан Родич считает, что зрители могут сыграть важную роль в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против ЦСКА​. Также он верит в успех своей команды.

Источник: AP 2018

— ЦСКА играл против почти всех европейских грандов, но их реально ждет ад на «Маракане», — цитирует Sportska Arena Родича. — Фанаты — наш 12-й игрок. Все знают, насколько эта поддержка важна для игроков и дает нам энергию для игры от первой до последней секунды. Я не жду, что ЦСКА будет атаковать. Это опытная команда, которая знает, как играть на результат, очень тяжело и дисциплинированно. Шансы 50 на 50. Думаю, «Црвена Звезда» сможет выиграть у ЦСКА на «Маракане» и отстоять преимущество в Москве.

Напомним, матч «Црвена Звезда» — ЦСКА состоится во вторник, 13 февраля, и начнется в 20.00 по московскому времени.

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