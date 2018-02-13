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Тошич получил от ЦСКА сувенир в Белграде
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич приехал в расположение ЦСКА в Белграде.
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич приехал в расположение ЦСКА в Белграде.
13 февраля армейцы сыграют с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
«Нет, это не трансфер. Вечером в гостиницу к команде заехал Зоран Тошич! Мы подарили ему небольшой сувенир — футболку с количеством матчей за ЦСКА. Рады встрече, Зоран!», — сообщает Твиттер ЦСКА.
Напомним, серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год и провел 241 матч. Сейчас Тошич выступает за «Партизан».