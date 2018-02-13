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01:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тошич получил от ЦСКА сувенир в Белграде

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич приехал в расположение ЦСКА в Белграде.

13 февраля армейцы сыграют с «Црвеной Звездой» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Нет, это не трансфер. Вечером в гостиницу к команде заехал Зоран Тошич! Мы подарили ему небольшой сувенир — футболку с количеством матчей за ЦСКА. Рады встрече, Зоран!», — сообщает Твиттер ЦСКА.

Напомним, серб выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год и провел 241 матч. Сейчас Тошич выступает за «Партизан».

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